Không phải Cô Tô hay Phú Quốc, đây mới là “đảo ngọc” gây sốt, lọt top điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất đầu 2025: Hút hơn 3 triệu lượt khách

Điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất đầu năm 2025

Theo thống kê của Agoda, trong những tháng đầu năm 2025, đảo Cát Bà được khách du lịch quốc tế và trong nước tìm kiếm nhiều nhất. Sức hút này không chỉ đến từ những bãi biển trong xanh, cát trắng trải dài, mà còn nhờ sự kết hợp độc đáo giữa thiên nhiên nguyên sơ và chuỗi hoạt động giải trí hiện đại.

Theo báo Hải Phòng, trong 7 tháng đầu năm 2025, Cát Bà đã đón gần 3 triệu lượt khách. Con số này cho thấy sự tăng trưởng vượt bậc, đồng thời giúp địa phương tự tin hướng tới mục tiêu đón hơn 4 triệu lượt khách trong cả năm. Với thành tích này, Cát Bà đang chứng minh rằng mình hoàn toàn đủ sức trở thành một trong những "thiên đường biển" tầm cỡ quốc tế tại Việt Nam.

Nhắc đến Cát Bà, du khách thường nghĩ ngay đến vịnh Lan Hạ – một trong những vịnh đẹp nhất thế giới với hàng trăm đảo đá vôi lớn nhỏ, tạo nên khung cảnh kỳ vĩ. Nước biển xanh ngọc, bãi cát trắng mịn và sự tĩnh lặng của những vịnh nhỏ hoang sơ khiến nơi đây trở thành điểm đến lý tưởng cho các tour chèo kayak, tắm biển hay du ngoạn bằng thuyền.

Biển xanh, cát trắng làm say lòng bao du khách

Không chỉ có biển, Vườn quốc gia Cát Bà cũng là một điểm nhấn nổi bật. Đây là nơi hội tụ hệ sinh thái đa dạng, nhiều loài động vật quý hiếm, thích hợp cho những hành trình trekking xuyên rừng, khám phá thiên nhiên và trải nghiệm không khí trong lành hiếm có. Những bãi biển nổi tiếng như Cát Cò 1, 2, 3 với làn nước trong xanh, cát mịn màng cũng luôn thu hút đông đảo du khách, đặc biệt là vào mùa hè.

Kinh nghiệm ăn chơi tại "đảo ngọc"

Nếu như trước đây Cát Bà chủ yếu gắn liền với các hoạt động khám phá thiên nhiên thì năm 2025, hòn đảo này đang mở ra một chương mới với nhiều trải nghiệm giải trí phong phú.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý là chương trình "Bản giao hưởng Đảo Xanh" (Symphony of Green Island) – show pháo hoa kết hợp biểu diễn mô tô nước (jet ski) hoành tráng.

Ngoài ra, Cát Bà còn có chợ đêm VUI-Fest, nơi du khách có thể dạo chơi, mua sắm quà lưu niệm, thưởng thức ẩm thực đường phố hay hòa mình vào bầu không khí sôi động về đêm.

Những quán bar ven biển, sự kiện ẩm thực, âm nhạc cũng góp phần tạo nên đời sống giải trí đa dạng, giúp du khách có thể tận hưởng trọn vẹn chuyến đi cả ngày lẫn đêm.

Bản giao hưởng Đảo Xanh

Một yếu tố quan trọng giúp nâng cao trải nghiệm tại Cát Bà chính là sự đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng du lịch. Hiện nay, hệ thống cáp treo vượt biển cùng các tuyến xe buýt điện nối từ ga cáp treo đến trung tâm thị trấn đã đi vào hoạt động, giúp việc di chuyển trở nên thuận tiện và tiết kiệm thời gian.

Bên cạnh thiên nhiên hùng vĩ, Cát Bà còn có nhiều điểm tham quan mang đậm dấu ấn văn hóa và đời sống địa phương. Làng chài Cái Bèo, một trong những làng chài cổ nhất Việt Nam, cho phép du khách tìm hiểu đời sống của ngư dân, trải nghiệm văn hóa biển đảo và thưởng thức hải sản tươi ngon ngay tại bè nổi. Đền Cát Bà cũng là điểm đến linh thiêng, nơi gắn liền với đời sống tinh thần của người dân vùng biển.

Làng chài Cái Bèo

Ngoài ra, Đảo Khỉ và các khu sinh thái gần bờ là địa điểm yêu thích cho gia đình, nơi trẻ em có thể tương tác với khỉ và động vật hoang dã, trong khi người lớn tận hưởng không gian nghỉ ngơi giữa thiên nhiên.

Ngoài các hoạt động giải trí, Cát Bà còn sở hữu nhiều điểm tham quan nổi bật. Du khách có thể khám phá Rừng Quốc gia Cát Bà, nơi hội tụ nhiều loài động vật quý hiếm và hệ sinh thái đa dạng, thích hợp cho các hành trình trekking, chụp ảnh thiên nhiên. Vịnh Lan Hạ với hàng trăm đảo nhỏ và bãi cát hoang sơ là điểm lý tưởng cho các tour chèo kayak, lặn biển và thuyền tham quan cảnh quan.

Bãi biển Cát Cò 1, 2, 3 nổi tiếng với nước trong xanh, bờ cát mịn, thích hợp cho các hoạt động tắm nắng, bơi lội và team-building.

Với tất cả những lợi thế về cảnh quan, dịch vụ và hạ tầng, Cát Bà đang khẳng định vị thế là một trong những điểm đến hàng đầu của Việt Nam trong năm 2025. Không chỉ chinh phục du khách trong nước, Cát Bà còn nằm trong danh sách những thị trấn nhỏ được tìm kiếm nhiều nhất bởi khách quốc tế, theo Agoda. Đây là dấu hiệu cho thấy hòn đảo này hoàn toàn có tiềm năng vươn ra thế giới, trở thành một "thiên đường biển" mang tầm quốc tế.

Chỉ cách Hà Nội hơn 140 km, Cát Bà thực sự là lựa chọn lý tưởng cho kỳ nghỉ cuối tuần hoặc hành trình khám phá dài ngày. Từ biển xanh, cát trắng, rừng nguyên sinh cho đến những hoạt động giải trí sôi động và hạ tầng tiện nghi, tất cả đã tạo nên một "bản giao hưởng du lịch" hoàn hảo.

Tổng hợp