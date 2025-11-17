Không phải mê tín, đây là 3 dấu hiệu một gia đình đang âm thầm trở nên giàu có: Đủ 3 thì xin chúc mừng

Mối quan hệ gia đình hoà thuận

Một nghiên cứu năm 2012 của Đại học College London (Anh) cho thấy rằng trẻ em hạnh phúc có nhiều khả năng lớn lên thành người kiếm được nhiều tiền khi trưởng thành. Nghiên cứu đã thiết lập mối liên hệ giữa hạnh phúc thời thơ ấu và thu nhập trong tương lai. Kết quả cho thấy các yếu tố như sự lạc quan, hướng ngoại và ít căng thẳng thần kinh đóng vai trò trong việc đạt được mức lương cao hơn.

Mối quan hệ gia đình tích cực khuyến khích sự tham gia của cha mẹ vào giáo dục con cái, dẫn đến kết quả học tập tốt hơn, kỹ năng xã hội mạnh mẽ và cơ hội nghề nghiệp cao hơn.

Gia đình hạnh phúc và mối quan hệ hòa thuận không chỉ mang lại sự bình yên trong tinh thần mà còn là nền tảng vững chắc giúp các thành viên hỗ trợ lẫn nhau, giao tiếp hiệu quả và hướng đến các mục tiêu chung. Họ có thể chia sẻ nguồn lực, tránh xung đột. tạo ra môi trường lý tưởng cho sự giàu có bền vững trong tương lai.

Các thành viên gia đình có chung quan điểm tài chính

Khi các thành viên gia đình có chung quan điểm tài chính như cách tiết kiệm, đầu tư, chi tiêu và lập kế hoạch dài hạn sẽ tạo nên một "nền tảng vững chắc" giúp gia đình không chỉ tránh xung đột mà còn tối ưu hóa nguồn lực để tích lũy và phát triển tài sản. Họ cùng lập kế hoạch chung, như quỹ khẩn cấp hoặc đầu tư dài hạn, giúp phân bổ nguồn lực thông minh hơn.

Trên thực tế, bí quyết cho sự thịnh vượng lâu dài của một gia đình không nằm ở số tiền kiếm được hay việc quá tiết kiệm, mà còn là cách họ phân biệt giữa “nhu cầu” và “mong muốn” để kiểm soát tiền bạc hiệu quả. Việc các thành viên đồng thuận trong quản lý “mong muốn” và đầu tư nguồn lực vào những lĩnh vực thực sự có giá trị sẽ giúp gia đình có bước nhảy vọt về tài chính.

Về lâu dài, quan điểm chung khuyến khích giáo dục tài chính từ sớm, giúp các thế hệ học cách quản lý tiền bạc. Các gia đình như vậy thường duy trì tài sản qua nhiều thế hệ nhờ sự nhất quán trong tư duy về tiền bạc và sự hợp tác chặt chẽ giữa các thành viên.

Ngôi nhà luôn sạch sẽ, ngăn nắp

Một nghiên cứu do tổ chức UCLA thực hiện cho thấy những phụ nữ thấy nhà cửa bừa bộn có nồng độ hormone căng thẳng cortisol cao suốt cả ngày, trong khi những người mô tả nơi ở của mình là một không gian ngăn nắp, yên tĩnh thì nồng độ thấp hơn. Nồng độ cortisol cao ảnh hưởng đến cả sức khoẻ thể chất và tinh thần.

Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng một số người sống trong những ngôi nhà lộn xộn có khả năng ghi nhớ trong học tập và làm việc kém hơn. Theo nghiên cứu của Đại học Cornell (Mỹ), căng thẳng do sự bừa bộn gây ra cũng có thể kích hoạt các chiến lược đối phó và tránh né, như ăn vặt, ngủ quên hoặc xem phim suốt một thời gian dài. Điều này cũng dẫn đến mức độ trầm cảm và lo lắng cao hơn trong khi khả năng suy nghĩ rõ ràng, đưa ra quyết định và tập trung thấp hơn.

Trong khi đó, một không gian sống sạch sẽ, ngăn nắp có thể giúp gia chủ giảm căng thẳng, tăng chất lượng không khí, cải thiện sự tập trung và tăng năng suất lao động. Bên cạnh đó, khi các thành viên gia đình dọn dẹp nhà cửa thừa xuyên, phân loại đồ đạc đúng nơi lưu trữ, họ sẽ tiết kiệm được thời gian, đồng thời kiểm soát được việc chi tiêu, mua sắm vừa đủ để không dẫn đến lãng phí tiền bạc.

Theo Toutiao, WebMD