Không phải mê tín: Giàu đến mấy cũng đừng giữ 4 thứ này trong nhà, sớm mang họa vào thân, sức khỏe sa sút

Trên thực tế, có những vật dụng dù đắt tiền, lạ mắt hay mang danh “đồ sưu tầm”, vẫn không phù hợp để xuất hiện trong không gian sinh hoạt hằng ngày. Những khuyến cáo này không xuất phát từ mê tín dị đoan, mà là bài học rút ra từ thực tế cuộc sống, liên quan trực tiếp đến tâm lý, an toàn và chất lượng sinh hoạt của cả gia đình. Không ít người chỉ nhận ra điều đó sau khi đã từng mang những món đồ “không nên có” về nhà và phải đối mặt với sự bất tiện, khó chịu hoặc rủi ro không đáng có.

Dưới đây là các chuyên gia đời sống và nhiều gia đình có kinh nghiệm khuyên bạn dù có dư dả đến mấy cũng không nên để trong nhà mình.

Tranh hay bày đồ trang trí hình thú dữ, chim săn mồi

Trong trang trí nội thất, một số người yêu thích các hình ảnh mang tính mạnh mẽ như hổ, sói, rắn, đại bàng đang vồ mồi hay các loài mãnh thú khác. Những hình ảnh này đôi khi được thể hiện qua tranh treo tường, tượng trang trí hoặc đồ mỹ nghệ, thậm chí là tác phẩm của các họa sĩ nổi tiếng.

Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của nhiều gia đình, không gian sinh hoạt hằng ngày không phù hợp với những hình ảnh quá hung dữ. Ngoài những quan niệm truyền thống, yếu tố quan trọng hơn nằm ở tác động tâm lý. Các bức tranh hoặc vật trang trí mang hình thú dữ dễ khiến người nhìn giật mình, đặc biệt trong không gian kín hoặc vào ban đêm, từ đó gây cảm giác căng thẳng, bất an.

Về lâu dài, việc thường xuyên tiếp xúc với những hình ảnh này có thể ảnh hưởng đến tâm trạng và cảm xúc của các thành viên trong gia đình. Nhiều người sau khi thay thế bằng tranh phong cảnh, tranh sinh hoạt đời thường hoặc các hình ảnh mang tính nhẹ nhàng, yên bình đều nhận thấy không gian sống trở nên dễ chịu và thoải mái hơn rõ rệt.

Các vật trang trí có hình dáng sắc nhọn

Không ít gia đình thích sưu tầm các món đồ trang trí độc lạ như kiếm trang trí, sừng bò, đồ kim loại có nhiều cạnh sắc, với mong muốn tạo điểm nhấn cá tính cho ngôi nhà. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm thực tế, đây là nhóm vật dụng không nên đặt trong không gian sinh hoạt chung.

Trước hết, các vật trang trí sắc nhọn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đặc biệt đối với gia đình có trẻ nhỏ hoặc người cao tuổi. Chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể gây trầy xước, va chạm dẫn đến chấn thương. Bên cạnh đó, các vật dụng có nhiều góc cạnh sắc dễ tạo cảm giác lạnh lẽo, cứng nhắc, khiến không gian thiếu đi sự ấm cúng cần có của một mái nhà.

Nhiều chuyên gia nội thất cũng cho rằng, những đường nét bo tròn, mềm mại không chỉ an toàn hơn mà còn giúp con người cảm thấy thư giãn, dễ chịu hơn trong sinh hoạt hằng ngày.

Hoa khô, hoa giả

Hoa khô, hoa nhựa hay hoa vải từng được nhiều gia đình lựa chọn vì không cần chăm sóc, không phải thay nước hay cắt tỉa. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, những loại hoa này lại mang đến nhiều bất tiện hơn lợi ích.

Sau một thời gian sử dụng, hoa khô và hoa giả rất dễ bám bụi, khó vệ sinh, làm giảm chất lượng không khí trong nhà. Khi bị cũ, bạc màu hoặc biến dạng do ánh nắng mặt trời, chúng còn có thể phát sinh mùi khó chịu, thậm chí vỡ vụn theo thời gian. Điều này vô tình tạo cảm giác xuống cấp, héo úa cho không gian sống.

Nhiều người sau khi trải nghiệm mới nhận ra rằng, thà không bày hoa còn hơn giữ hoa giả cũ kỹ trong nhà. Nếu muốn trang trí, cây xanh thật hoặc hoa tươi thay định kỳ được đánh giá là lựa chọn phù hợp hơn, vừa mang lại sức sống vừa cải thiện môi trường sống.

Thiết bị gia dụng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc

Các chuyên gia khuyến cáo không nên mua và sử dụng thiết bị gia dụng không rõ xuất xứ chỉ vì chúng có ngoại hình bắt mắt hay khuyến mãi giá hời. Những sản phẩm được hạ giá rẻ, không đạt tiêu chuẩn an toàn có thể dùng vật liệu kém chất lượng, dễ rò điện, chập cháy hoặc phát sinh khí độc khi hoạt động ở nhiệt độ cao.

Đặc biệt, các thiết bị tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm và nước uống như nồi điện, máy lọc nước, máy tạo ẩm nếu không đạt chuẩn có thể gây nhiễm hóa chất, kim loại nặng, ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe. Vì vậy, lựa chọn sản phẩm chính hãng, có chứng nhận an toàn không chỉ là tiêu dùng thông minh mà còn là bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình.

