Không phải Nga, Mỹ - Đây mới là 'thế lực' giải cứu thị trường dầu mỏ giai đoạn này

Nguồn cung đáng báo động

Báo cáo tồn kho mới nhất của EIA cho thấy tại Mỹ, tồn kho nhiên liệu chưng cất từ dầu mỏ đã giảm 1,8 triệu thùng trong tuần tính đến ngày 6 tháng 10 và thấp hơn khoảng 11% so với mức trung bình 5 năm trong cùng kỳ.

Sự cố ngừng hoạt động của nhà máy lọc dầu, dòng chảy thương mại dầu toàn cầu thay đổi và tồn kho ở mức thấp nhất trong nhiều năm đã thắt chặt thị trường dầu diesel toàn cầu và có khả năng thắt chặt hơn nữa trong những tháng tới, đặc biệt nếu thời tiết lạnh giá. Mùa đông đang đến tại vùng Đông Bắc - nơi nguồn cung cấp dầu diesel và các sản phẩm chưng cất khác đang rất khan hiếm.

Các nhà phân tích tại RBN Energy viết trong một phân tích trong tháng này rằng thị trường dầu sưởi, dầu diesel và các sản phẩm chưng cất trung gian khác ở vùng Đông Bắc hiện đang thắt chặt bất thường, ngay trước mùa sưởi ấm vào mùa đông, với lượng tồn kho gần mức thấp nhất trong 5 năm.

Vào mùa đông 2022–2023, gần 5 triệu hộ gia đình ở Mỹ đã sử dụng dầu sưởi (dầu nhiên liệu từ chưng cất dầu thô) làm nhiên liệu sưởi ấm trong gia đình và khoảng 82% số hộ gia đình đó ở vùng Đông Bắc Mỹ, theo số liệu từ EIA.

Một cơn bão bảo trì tại các nhà máy lọc dầu ở miền đông Canada và Mỹ đã làm căng nguồn cung dầu diesel toàn cầu và có thể tiếp tục gây áp lực lên giá dầu diesel và các sản phẩm chưng cất khác trong những tháng tới.

Trong khi đó, tại châu Âu, tồn kho dầu diesel được lưu trữ độc lập tại trung tâm giao dịch dầu Amsterdam-Rotterdam-Antwerp (ARA) cũng có vẻ khá khan hiếm và đã giảm xuống mức thấp nhất từ đầu năm đến nay, các nhà phân tích cho biết.

Châu Âu nên hy vọng một mùa đông ấm hơn bình thường nữa để tránh tình trạng thiếu dầu diesel và giá tăng vọt, khu vực này hiện đang chờ đợi hàng tuần và hàng tháng để nhận nguồn cung dầu diesel đến từ Trung Đông và châu Á.

Châu Âu đã thay thế nhiên liệu nhập khẩu của Nga sau lệnh cấm vận, nhưng giờ đây châu Âu dễ bị tổn thương hơn trước các tác động của thị trường toàn cầu đối với các sản phẩm dầu chưng cất cỡ trung.

Trung Quốc có thể giải cứu?

Lần này, chỉ còn Trung Quốc có thể giải cứu thị trường dầu mỏ toàn cầu đang bị thắt chặt giống như quốc gia này đã từng làm vào cuối năm ngoái nhờ xuất khẩu sản phẩm chưng cất từ dầu thô dự kiến tăng cao vào cuối năm 2023.

Trung Quốc có thể là nước xuất khẩu để cứu một số khu vực khỏi tình trạng thiếu dầu diesel và giá tăng vọt. Các nhà phân tích cho biết đã bắt đầu xuất hiện các dấu hiệu cho thấy xuất khẩu dầu diesel và nhiên liệu khác của Trung Quốc đang tăng lên.

Những hoạt động xuất khẩu này có thể gián tiếp xoa dịu thị trường đang thắt chặt ở phương Tây. Khi sản lượng xuất khẩu của Trung Quốc sang khu vực châu Á tăng lên có nghĩa là xuất khẩu nhiên liệu từ Trung Đông có thể sang châu Âu và châu Mỹ nhiều hơn, nơi tồn kho sản phẩm chưng cất ở mức trung hạn đang khan hiếm.

John Kilduff, đối tác của Again Capital LLC ở New York, nói: “Tồn kho sản phẩm chưng cất của Mỹ chỉ cao hơn một chút so với thời điểm này trong năm 2022, nhưng xuất khẩu của Trung Quốc dường như đang tăng mạnh giống như năm ngoái, điều này sẽ ngăn chặn tình trạng thiếu hụt thực sự nghiêm trọng”.

Theo ước tính của Reuters, xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ tinh chế của Trung Quốc dự kiến sẽ tăng trong tháng 10 so với tháng 9, trong đó xăng và nhiên liệu máy bay có mức tăng lớn nhất so với tháng trước.

Về dầu diesel, các nhà máy lọc dầu của Trung Quốc đã tăng gấp ba lần lượng xuất khẩu dầu diesel của họ trong 8 tháng đầu năm. Các báo cáo xuất hiện vào cuối tháng 9 rằng chính quyền Trung Quốc đã yêu cầu các nhà lọc dầu lớn nhất tăng xuất khẩu nhiên liệu mà không cần dựa vào hạn ngạch xuất khẩu bổ sung trong thời gian còn lại của năm.

Tuy nhiên, các nhà máy lọc dầu lớn đang tìm cách tận dụng lợi nhuận biên cao hơn nhiều trên thị trường xuất khẩu so với thị trường nội địa.

Sinopec Trung Quốc - nhà máy lọc dầu lớn nhất ở châu Á được cho là đã nộp đơn với chính quyền để trao đổi một phần hạn ngạch xuất khẩu nhiên liệu hàng hải lấy hạn ngạch xuất khẩu dầu diesel, nhiên liệu máy bay hoặc xăng. Theo một trong những nguồn tin của Reuters, các phê duyệt tiềm năng có thể được ban hành vào cuối tháng này.

Theo Oilprice