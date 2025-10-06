Không phải phở, món ăn chỉ từ 40.000 đồng/phần này mới là hương vị Việt tỏa sáng trên sân chơi quốc tế

Món ăn dân dã Việt Nam chinh phục ban giám khảo quốc tế

Khi nhắc đến ẩm thực Việt Nam, phở thường là món ăn đầu tiên được bạn bè quốc tế biết đến. Tuy nhiên, theo bài đăng trên Thanh Niên vào ngày 1/10 cho biết, tại cuộc thi Culinaire Malaysia 2025, món bò kho vốn là một món ăn dân dã và quen thuộc trong bữa ăn người Việt lại trở thành "vũ khí" giúp hai đầu bếp trẻ Việt Nam chinh phục ban giám khảo quốc tế, giành giải cao và khẳng định vị thế của ẩm thực Việt trên bản đồ thế giới.

Theo Hội Đầu bếp Chuyên nghiệp Sài Gòn (Hiệp hội Du lịch TP.HCM), đội tuyển Việt Nam đã mang về tổng cộng 1 huy chương vàng, 1 cúp cá nhân, 6 huy chương bạc và 8 huy chương đồng tại cuộc thi năm nay. Đặc biệt, chiến thắng huy chương vàng đã giúp Việt Nam giành suất tham dự vòng chung kết Global Chef 2026 tại Wales (Anh) cũng là nơi quy tụ những đầu bếp xuất sắc nhất thế giới. Trong đó, món bò kho đóng vai trò trung tâm trong hai bài thi xuất sắc nhất của đội tuyển, giúp đầu bếp Việt ghi dấu ấn mạnh mẽ.

Tại cuộc thi Culinaire Malaysia 2025, món bò kho đã trở thành "vũ khí" giúp hai đầu bếp trẻ Việt Nam chinh phục ban giám khảo quốc tế. (Ảnh: Thanh Niên)

Chia sẻ với Thanh Niên, đầu bếp Trịnh Tuấn Dũng cho biết bộ thực đơn mang tên Saigon Jazz, lấy cảm hứng từ sự ngẫu hứng và cảm xúc trong âm nhạc. Thực đơn gồm ba phần: khai vị bánh mì chả cá, món chính bò kho và tráng miệng trà sữa xoài. Sự kết hợp tinh tế giữa truyền thống và hiện đại đã giúp anh gây ấn tượng mạnh với ban giám khảo, được chọn đại diện Việt Nam tham dự vòng chung kết toàn cầu. Anh chia sẻ rằng mong muốn lớn nhất là đưa ẩm thực Việt vươn xa, trở thành cầu nối để bạn bè quốc tế hiểu hơn về văn hóa Việt Nam.

Bên cạnh đó, đầu bếp Nguyễn Minh Nhí cũng khiến khán phòng trầm trồ với món pizza bò kho lạp xưởng bò, một sự kết hợp táo bạo giữa đế pizza phương Tây và hương vị bò kho truyền thống, thêm chút lạp xưởng bò đặc sản đồng bào Chăm ở An Giang. Sáng tạo này đã giúp anh lọt vào Top 3 hạng mục pizza, khiến ban giám khảo quốc tế ấn tượng bởi khả năng kết hợp hài hòa giữa hai nền ẩm thực Đông – Tây.

Chiến thắng này đã giúp Việt Nam giành suất tham dự vòng chung kết Global Chef 2026 tại Wales (Anh) cũng là nơi quy tụ những đầu bếp xuất sắc nhất thế giới. (Ảnh: Thanh Niên)

Bà Trần Thị Hiền Minh, Phó Chủ tịch Hội Đầu bếp Chuyên nghiệp Sài Gòn, nhận định rằng những giải thưởng này không chỉ thể hiện tài năng và sự sáng tạo của các đầu bếp trẻ, mà còn minh chứng cho khát vọng đưa tinh hoa ẩm thực Việt Nam vươn ra thế giới. Từ nguyên liệu dân dã như bò kho, qua bàn tay khéo léo của người Việt, món ăn trở thành biểu tượng mới của sự hội nhập và bản sắc.

Hương vị dân dã trong tấm áo sang trọng

Bò kho vốn là món ăn có nguồn gốc từ miền Nam Việt Nam, được chế biến theo phương pháp "kho" tức hầm thịt trong thời gian dài với hỗn hợp gia vị đậm đà như sả, hành, gừng, quế, hoa hồi và nước dừa. Thịt bò được chọn thường là phần nạm, bắp hoặc gân, vừa có độ dai nhẹ vừa giữ được vị ngọt tự nhiên. Khi hầm chín, thịt mềm rục, thấm vị, nước sốt có màu nâu đỏ óng ánh từ dầu điều, dậy mùi thơm ngào ngạt của sả và quế.

Bò kho vốn là món ăn có nguồn gốc từ miền Nam Việt Nam, được chế biến theo phương pháp "kho" tức hầm thịt trong thời gian dài với hỗn hợp gia vị đậm đà. (Ảnh: Điện máy xanh)

Theo VOV, món bò kho có thể dùng kèm với bánh mì, bún hoặc cơm, hủ tiếu. Ở miền Nam, người dân thường thích ăn bò kho với bánh mì để chấm nước sốt, còn ở miền Trung và miền Bắc, món này đôi khi được biến tấu thành bò kho ăn với mì hoặc cơm trắng. Tùy khẩu vị từng vùng, bò kho có thể cay nồng, ngọt béo hay thanh nhẹ hơn. Có nơi dùng cà chua để tạo vị chua dịu, có nơi cho thêm ớt hoặc cà ri để tăng độ cay và màu sắc bắt mắt.

Công thức truyền thống thường bắt đầu bằng việc ướp thịt bò với hành tỏi, sả băm, nước mắm, đường và ngũ vị hương. Sau đó, thịt được xào sơ qua với dầu điều rồi cho vào nồi hầm cùng hoa hồi, quế, lá nguyệt quế và nước dừa tươi. Khi nấu chín, người đầu bếp sẽ nêm nếm lại vị, thêm cà rốt và hành tây cho món ăn thêm hài hòa. Bò kho ngon là khi nước sốt sánh, thịt mềm mà không nát, hương vị đậm nhưng không gắt.

Từ món bình dân đến "ngôi sao" quốc tế

Tại Việt Nam, bò kho là món quen thuộc trong bữa sáng hoặc bữa trưa. Một tô bò kho ăn cùng bánh mì ở các quán bình dân thường có giá khoảng 40.000 – 70.000 đồng, trong khi tại các nhà hàng cao cấp hay quán kết hợp giữa nhiều nền ẩm thực khác nhau, giá có thể lên đến 150.000 – 300.000 đồng tùy nguyên liệu và cách trình bày. Dù ở mức nào, món ăn này vẫn giữ được bản sắc hương vị truyền thống, tạo cảm giác ấm áp, gần gũi nhưng cũng rất đặc trưng.

Tại Việt Nam, bò kho là món quen thuộc trong bữa sáng hoặc bữa trưa. (Ảnh: Báo Lao động)

Ngày nay, bò kho không chỉ là món ăn trong nước mà còn được nhiều nhà hàng Việt ở nước ngoài đưa vào thực đơn. Nhiều blog ẩm thực quốc tế như The Woks of Life hay Food & Wine từng dành lời khen cho món bò kho, gọi đây là "spicy and flavorful Vietnamese beef stew" nghĩa là món hầm cay nồng, đậm vị và đầy cảm xúc. Trang Food & Wine mô tả bò kho là món ăn "layered with flavors" có nhiều tầng hương vị, từ sả và gừng đến hồi, quế và nước dừa, tất cả hòa quyện tạo nên sức hút khó quên.

Không ít du khách quốc tế khi đến Việt Nam cũng bày tỏ sự thích thú khi thưởng thức bò kho. Họ cho rằng đây là món ăn vừa lạ vừa quen, có nét tương đồng với món bò hầm của phương Tây nhưng hương vị lại tinh tế và phong phú hơn nhờ các loại gia vị Á Đông. Một số người còn ví von rằng "bò kho là món ăn khiến họ hiểu thêm về sự tinh tế của ẩm thực Việt Nam vừa giản dị mà sâu sắc".

Hành trình đưa bò kho vươn ra thế giới

Theo trang The Star (Malaysia), từ món ăn dân dã trên mâm cơm Việt, bò kho giờ đây đã bước ra sân khấu quốc tế, được thổi hồn sáng tạo và trình bày trong những phần thi mang tính nghệ thuật cao. Sự thành công của các đầu bếp trẻ tại Culinaire Malaysia 2025 cho thấy tiềm năng to lớn của ẩm thực Việt khi kết hợp truyền thống với tinh thần hội nhập.

Từ món ăn dân dã trên mâm cơm Việt, bò kho giờ đây đã bước ra sân khấu quốc tế. (Ảnh: Điện máy xanh)

Nếu phở từng là "đại sứ" đầu tiên đưa hình ảnh Việt Nam ra thế giới, thì bò kho với hương vị đậm đà, giàu bản sắc đang trở thành "ngôi sao mới" trong làng ẩm thực. Mỗi thớ thịt mềm, mỗi thìa nước sốt sánh quyện không chỉ là câu chuyện về ẩm thực, mà còn là biểu tượng của niềm tự hào dân tộc: từ những nguyên liệu quen thuộc, người Việt có thể tạo nên những món ăn mang tầm quốc tế.

Từ phở đến bò kho, hành trình của ẩm thực Việt là hành trình của niềm tự hào. Và có lẽ, sau thành công của các đầu bếp trẻ tại Malaysia, thế giới sẽ phải học cách phát âm thêm một từ Việt mới là "bo kho".