Thật đáng tiếc nếu bạn bỏ qua 4 "báu vật" của mùa thu: Tháng 10 này hãy luân phiên nấu món ăn vừa ngon lại có nhiều lợi ích

Thời tiết tháng Mười với những cơn mưa thu lại mang theo hơi lạnh, không khí trở nên hanh khô. Đã đến lúc bạn cần điều chỉnh chế độ ăn uống cho phù hợp với thời tiết, bổ sung các nguyên liệu theo mùa để nuôi dưỡng cơ thể và chuẩn bị cho mùa đông lạnh giá. Hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu 4 "báu vật" của mùa thu. Những nguyên liệu này không chỉ ngon miệng, giá cả phải chăng mà còn vô cùng bổ dưỡng và mang lại vô số lợi ích cho sức khỏe!

1. Báu vật đầu tiên: Bí ngô

Bí ngô là một nguyên liệu đặc trưng của mùa thu, với màu vàng rực rỡ tạo nên không khí lễ hội. Giàu vitamin A và chất xơ, bí ngô tốt cho mắt, hỗ trợ tiêu hóa và tăng cường miễn dịch. Ăn bí ngô vào mùa thu giúp còn giúp làm ẩm mịn, đẹp da, ấm cả dạ dày lẫn trái tim.

Công thức đề xuất: Chè bánh trôi bí ngô táo đỏ

Nguyên liệu: 150g bí đỏ, 80g bột gạo nếp, 6 quả táo đỏ, lượng đường nâu thích hợp, một ít bột yến mạch ăn liền.

Cách làm món chè trôi nước bí ngô táo đỏ

Đây là một món tráng miệng cực kỳ dễ làm.

Bước 1: Đầu tiên hãy hấp bí ngô lên, sau đó nghiền nhuyễn, thêm một ít bột gạo nếp vào và nhào thành khối bột mịn.

Bước 2: Tiếp theo vê thành những viên nhỏ. Sau đó cho nước vào nồi, thêm táo đỏ thái nhỏ và đường nâu rồi đun sôi. Sau đó cho viên bí ngô vào và nấu cho đến khi chúng nổi lên. Cuối cùng, rắc một ít bột yến mạch ăn liền lên trên và khuấy đều trước khi dùng.

Thành phẩm món chè bánh trôi bí ngô táo đỏ

Món chè bánh trôi bí ngô táo đỏ có vị thanh mát, bánh trôi bí ngô dẻo dai và mềm, ngọt, ấm bụng, rất thích hợp cho những buổi sáng mùa thu se lạnh.

2. Báu vật thứ hai: Khoai lang

Khoai lang được mệnh danh là "kho báu ngầm" của mùa thu. Chúng rất giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất, giúp tăng cường miễn dịch và thúc đẩy nhu động ruột. Vị ngọt tự nhiên của khoai lang vô cùng thơm ngon, khiến chúng trở thành món ăn được ưa chuộng dù hấp, nướng hay làm món tráng miệng.

Công thức đề xuất: Khoai lang bông tuyết

Món ăn này hơi khó làm nhưng chắc chắn đáng để thử.

Nguyên liệu: 2 củ khoai lang, một nắm bún khô, 3 thìa canh đường, lượng dầu ăn thích hợp.

Cách làm món khoai lang bông tuyết

Bước 1: Đầu tiên bạn dùng một ít bún gạo, chiên trong chảo dầu cho đến khi phồng xốp và giòn. Vớt ra, để ráo dầu rồi bóp vụn (không quá vụn), để sử dụng sau. Gọt vỏ và cắt khoai lang thành từng miếng, sau đó chiên cho đến khi có màu vàng nâu và chín kỹ.

Bước 2: Trong một nồi khác, bạn cho một chút nước và đường vào, đun sôi thành dạng siro có màu hổ phách. Sau đó cho khoai lang đã chiên vào, xào nhanh tay để từng miếng khoai lang đều được phủ một lớp siro.

Bước 3: Cuối cùng bạn lăn những miếng khoai lang đã được phủ siro vào phần bỏng bún gạo. Lúc này nhìn từng miếng khoai lang như được khoác lên mình một lớp "áo bông tuyết". Cũng chính vì thế mà chúng ta gọi món ăn này là khoai lang bông tuyết.

Thành phẩm món khoai lang bông tuyết

Khoai lang bông tuyết được làm theo cách này sẽ có kết cấu giòn bên ngoài, mềm bên trong, ngọt mà không ngấy, và bạn sẽ không thể ngừng ăn một khi đã bắt đầu.

3. Báu vật thứ ba: Củ mài

Củ mài ngày nay thường được mọi người nhắc đến với tên gọi là "bạch sâm". Chúng rất giàu axit amin và các nguyên tố vi lượng, được biết đến với khả năng tăng cường tỳ vị và hỗ trợ tiêu hóa. Ăn củ mài trong thời tiết mùa thu hanh khô cũng có lợi cho phổi. Dù bạn chế biến theo cách nào, xào giòn hay hầm mềm thì củ mài đều rất ngon.

Công thức gợi ý: Mộc nhĩ xào củ mài và cà rốt

Món xào này nấu rất đơn giản, nhanh gọn và được kết hợp với những nguyên liệu tốt cho sức khỏe, phù hợp với bữa cơm mùa thu.

Nguyên liệu: 1 củ mài, 1 củ cà rốt, vài cây mộc nhĩ, lượng gia vị thích hợp, 1 thìa canh nước tương, tinh chất cốt gà.

Cách làm món mộc nhĩ xào củ mài và cà rốt

Bước 1: Gọt vỏ và thái củ mài cùng cà rốt thành các lát. Mộc nhĩ ngâm cho nở mềm, rửa sạch rồi xé thành các miếng nhỏ. Đun nóng dầu trong chảo, cho cà rốt thái lát vào xào nhanh tay trong khoảng 30 giây. Sau đó trút củ mài và mộc nhĩ vào xào cùng.

Bước 2: Sau đó bạn nêm gia vị, tinh chất cốt gà, một chút nước tương, đảo đều rồi cho một ít nước, đun sôi trong khoảng 2-3 phút. Khi tất cả nguyên liệu đã chín, lấy ra khỏi chảo, rắc chút hành lá xắt nhỏ lên.

Thành phẩm món mộc nhĩ xào củ mài và cà rốt

Món ăn này có màu sắc đẹp mắt và hương vị đậm đà, với củ màigiòn, cà rốt ngọt và mộc nhĩ mềm mịn. Món ăn cũng có thành phần dinh dưỡng cân bằng, tốt cho sức khỏe.

4. Báu vật thứ tư: Khoai sọ/khoai môn

Khoai sọ/khoai môn là một nguyên liệu quý của mùa thu. Chúng giàu chất xơ và các nguyên tố vi lượng, có tác dụng tăng cường miễn dịch và điều hòa cân bằng axit-bazơ. Khoai sọ có kết cấu đặc, mềm mịn, hương thơm độc đáo, dù chế biến thành các món ăn ngọt tráng miệng hay ăn mặn đều rất ngon.

Công thức gợi ý: Khoai sọ hầm tôm

Món ăn này là sự kết hợp hoàn hảo giữa hương vị và sự phong phú.

Nguyên liệu: 500g tôm, 500g khoai sọ, lượng gia vị thích hợp, 1 thìa canh nước tương đen, một chút đường, gừng và tỏi băm.

Cách làm món khoai sọ hầm tôm

Bước 1: Gọt vỏ khoai sọ, rửa sạch rồi thái thành dạng khối vừa ăn. Tôm rửa sạch rồi đem bóc vỏ, bỏ chỉ sống lưng và túi tôm. Đun nóng chảo cùng với một chút dầu ăn. Sau đó cho tôm vào xào đến khi chuyển màu thì lấy ra đĩa, để riêng.

Bước 2: Dùng phần dầu còn lại trong chảo để xào khoai môn (nếu thích bạn có thể cho thêm một ít ngô ngọt vào để tăng hương vị). Sau đó, cho chút gia vị, nước tương đen, một chút đường và lượng nước vừa đủ vào. Đun sôi, sau đó hạ lửa vừa nhỏ, hầm khoai sọ cho tới khi gần chín thì trút tôm đã xào vào, đảo đều rồi nấu thêm một lúc để các nguyên liệu thấm hương vị của nhau. Khi nước rút còn một chút, bạn tắt bếp, rắc hành lá thái nhỏ lên trên là có thể lấy ra thưởng thức.

Thành phẩm món khoai sọ hầm tôm

Khoai sọ được hầm đủ thời gian nên thấm đẫm nước dùng thơm ngọt từ tôm, khiến món ăn mềm và ngon. Tôm thì vẫn giữ được vị ngọt, giòn dai hấp dẫn. Món ăn kết hợp 2 nguyên liệu bổ trợ nhau trong hương vị và kết cấu tạo nên sự hoàn hảo!

"4 báu vật mùa thu" này là những nguyên liệu theo mùa, vừa rẻ, vừa bổ dưỡng, lại vừa phù hợp với túi tiền của mọi gia đình. Tháng 10 này, sao bạn không mua và sáng tạo thêm nhiều công thức nấu ăn cho gia đình mình nhỉ? Thực phẩm luôn tốt hơn thuốc. Ăn uống đúng cách sẽ giúp bạn khỏe mạnh và tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp của mùa thu. Vậy nên, hãy đến chợ và mang về nhà những "4 báu vật mùa thu" này nhé!