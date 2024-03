Không phải tập thể dục hay ăn kiêng, cụ bà sống thọ 100 tuổi nhờ 3 bí quyết ai cũng dễ dàng áp dụng

Theo BI, bà Mildred Kirschenbaum và đại lý du lịch đều không hiểu tại sao bà được xếp vào nhóm trẻ em khi đặt chuyến bay qua mạng. Phải mất một thời gian họ mới nhận ra sự nhầm lẫn này. Hệ thống đăng ký của hãng bay không thể cho bà đặt năm sinh là 1923. Thay vào đó nó cho rằng bà Mildred sinh năm 2023.



Bà Mildred Kirschenbaum

Đối với nhiều người, tình huống như trên có thể khiến họ bực bội. Song đối với cụ bà chuẩn bị bước sang tuổi 101 vào tháng 8 năm nay lại cảm thấy có phần quen thuộc với những câu chuyện trên.

“Những chuyện như trên có thể khiến mọi người phát điên nhưng tôi lại thấy nó khá hài hước”, bà Mildred chia sẻ.

Người phụ nữ này chia sẻ rằng tất cả phụ thuộc vào thái độ của bạn. Đây trở thành câu thần chú mà bà chia sẻ với tư cách là một trong những người có ảnh hưởng có tuổi thọ cao nhất trên nền tảng Instagram, với 100.000 người theo dõi.

Bà cũng đã xuất bản cuốn sách "Tư duy của Mildred", phác thảo những bài học cuộc sống của bà. Dưới đây là ba điểm nổi bật cũng chính là bí quyết trường thọ của cụ bà này:

Loại bỏ suy nghĩ tiêu cực để không giận dữ

Bà Mildred mô tả người chồng của mình, ông Gerald là người bạn thân nhất. Dẫu vậy, họ vẫn thường tranh cãi hàng ngày. Song, 2 vợ chồng bà vạch ra những ranh giới cho sự bực tức trước khi đi ngủ.

“Chúng tôi sẽ tranh cãi về chuyện gì đó và rồi chúng tôi sẽ hỏi nhau những câu như: ‘Lát nữa ông có muốn ăn salad không?’ Thế là cuộc tranh luận sẽ kết thúc”, cụ bà kể.

Người phụ nữ 100 tuổi này cho rằng hôn nhân dễ vướng phải những rắc rối nếu 2 người luôn có suy nghĩ tiêu cực. "Nếu bạn tức giận vào đêm đầu tiên, bạn có thể sẽ nghĩ đến việc ly hôn vào đêm thứ hai", Mildred nói.

Bà Mildred cũng cho biết điều quan trọng là “không qua đời với sự hối tiếc”. Trước đây, bà là một người mẹ quá cứng rắn với con gái mình. Gần đây, bà đã nói chuyện và mong con gái tha thứ cho mình và được cô chấp nhận.

Thực tế, nhiều nghiên cứu khoa học đã chứng minh được rằng Suy nghĩ tiêu cực thường dẫn tới các bệnh thần kinh như căng thẳng, lo lắng, trầm cảm và rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Những bệnh tâm lý này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe và có thể làm giảm tuổi thọ.

Phát triển khiếu hài hước

Cụ bà này cho biết ngờ sự hài hước đã giúp bản thân có một cuộc sống vô cùng suôn sẻ.

Ví dụ, bà Mildred gọi cho con gái mình ở Manhattan khoảng 10 lần một ngày từ nhà bà ở Florida. "Khi mẹ mất, hãy chôn mẹ cùng với chiếc điện thoại để con có thể gọi cho mẹ nhé", bà nói với con.

Gần đây, khi một người theo dõi hỏi bà làm thế nào để giữ vóc dáng cân đối ở tuổi 100, Mildred dí dỏm trả lời: "Tôi tập thể dục cho miệng".

Một nghiên cứu năm 2019 cho thấy cả nam giới và phụ nữ có mức độ lạc quan cao thường sống lâu hơn 11% đến 15% so với những người ít suy nghĩ tích cực. Trên thực tế, những người lạc quan có thể sống đến 85 tuổi hoặc hơn.

Các nghiên cứu cho thấy sống lạc quan giúp cải thiện sức khỏe thể chất nói chung. Tinh thần tốt có thể điều chỉnh chế độ ăn uống, thúc đẩy thói quen tập thể dục, cải thiện sức khỏe tim mạch, hệ thống miễn dịch, chức năng phổi và giảm nguy cơ tử vong.

Theo các chuyên gia, tinh thần tích cực không đồng nghĩa với phớt lờ các tác nhân gây căng thẳng trong cuộc sống. Tuy nhiên, khi điều tiêu cực xảy ra, những người lạc quan ít khi tự trách bản thân. Họ thường cho rằng trở ngại này chỉ ra tạm thời. Họ tin mình có quyền kiểm soát số phận, tạo ra những cơ hội tốt đẹp hơn trong tương lai.

Theo phân tích tổng hợp các nghiên cứu hiện có, một trong những phương pháp hiệu quả nhất để tăng sự lạc quan gọi là "Phiên bản tốt nhất của bản thân" (Best Possible Self). Trong đó, một người sẽ tưởng tượng về tương lai nơi họ đã đạt được mọi mục tiêu trong cuộc sống, giải quyết được mọi vấn đề. Bước tiếp theo là viết lại cụ thể những điều đã hoàn thành trong 15 phút, cảm nhận viễn cảnh đó. Thực hành điều này mỗi ngày có thể cải thiện tâm lý đáng kể, nâng cao tinh thần lạc quan.

Du lịch vòng quanh thế giới

Là một cựu thư ký kiêm người mẫu, từng điều hành một công ty du lịch, Mildred đã thăm hàng chục quốc gia trên toàn thế giới.

Từ Mỹ, bà đã bay đến Ấn Độ hai lần, đến dãy Himalaya, Anh vào năm 2023 và Mexico vào đầu năm nay.

Theo Mildred, hầu hết mọi người ở độ tuổi này đều sợ đi du lịch. Họ sẽ nói những câu như "tôi không nhấc vali lên hay đi lại quanh sân bay được".

Tuy nhiên, với bà, việc này không có gì to tát. Bà đã gặp những người lạ rất vui vẻ khi giúp đỡ mình.

"Tay tôi không còn khỏe như trước. Nếu tôi gặp khó khăn khi mở túi bánh hoặc đồ ăn nhẹ khác trên máy bay, tôi chỉ cần nhờ người bên cạnh mở giúp tôi", Mildred giải thích.

Theo BI