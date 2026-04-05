Không phải trứng, đây mới là những món khiến cholesterol tăng mất kiểm soát: Người trẻ rất thích

Một chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu đã đưa ra một số hướng dẫn về cách duy trì chế độ ăn cân bằng giúp kiểm soát cholesterol. Chuyên gia sức khỏe này đã đề cập đến một số hiểu lầm phổ biến về việc ăn vặt và cách lựa chọn thực phẩm hợp lý.

Abby Coleman làm việc với vai trò chuyên gia dinh dưỡng tại The Edge. Tổ chức này vận hành một phòng thí nghiệm về hiệu suất con người và dinh dưỡng tại Leatherhead, Surrey, Anh, phục vụ các vận động viên ưu tú và các ngôi sao thể thao chuyên nghiệp.

Thực hư chuyện trứng “làm tăng cholesterol”

Coleman đã đưa ra một số hướng dẫn về những thực phẩm thường bị cho là không lành mạnh nhưng thực tế lại có thể mang lại lợi ích nếu tiêu thụ điều độ. Một ví dụ cô nhắc đến là trứng. Coleman giải thích: “Lòng đỏ trứng có hàm lượng cholesterol cao, nhưng đối với hầu hết mọi người, cholesterol từ thực phẩm có tác động rất nhỏ đến mức cholesterol trong máu.”

Cô nêu rõ những lợi ích dinh dưỡng của trứng: “Trứng vẫn là một thực phẩm giàu dinh dưỡng, cung cấp protein chất lượng cao, các vitamin thiết yếu (bao gồm vitamin D và nhóm vitamin B), choline và các chất chống oxy hóa giúp hỗ trợ cảm giác no, dinh dưỡng tổng thể và sức khỏe.”

Một loại thực phẩm khác có thể khiến bạn bất ngờ về lợi ích sức khỏe là sô cô la. Coleman lưu ý: “Bản thân sô cô la nên được ăn ở mức độ vừa phải, nhưng sô cô la đen có thể ‘tốt cho bạn’.”

“Hãy cố gắng chọn loại có từ 70% ca cao trở lên, bạn sẽ được hưởng lợi từ việc nó giàu chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương, đồng thời ‘tăng cường’ mức cholesterol HDL (cholesterol ‘tốt’)”.

Nữ chuyên gia cũng nói thêm rằng việc ăn một lượng nhỏ sô cô la đen có thể cải thiện chức năng nhận thức của bạn.

3 món làm tăng cholesterol nhưng ít người để ý

Coleman cũng đưa ra cảnh báo liên quan đến việc ăn vặt. Cô nói: “Mọi người thường đánh giá thấp lượng đồ ăn vặt mà họ tiêu thụ, như khoai tây chiên, bánh quy và bánh ngọt.”

“Những thực phẩm này dễ ăn vì chứa nhiều đường, muối và chất béo bão hòa nên vị giác của chúng ta rất thích, nhưng chúng lại ít chất xơ và protein, nên không giúp bạn cảm thấy no lâu.”

Coleman nhấn mạnh rằng nguy cơ thực sự xuất hiện khi việc ăn vặt không lành mạnh trở thành thói quen.

Chuyên gia cảnh báo: “Nguy cơ đến từ việc ăn quá nhiều một cách thường xuyên. Điều này có thể dẫn đến tăng cân, tăng mức cholesterol (do tiêu thụ quá nhiều chất béo bão hòa), tăng nguy cơ mắc tiểu đường tuýp 2 và tăng huyết áp.”

Ăn quá nhiều bánh ngọt có thể làm tăng cholesterol.

Cô nhấn mạnh rằng vấn đề không nằm ở việc ăn vặt, mà là khả năng tiêu thụ quá mức. Coleman nói: “Việc lựa chọn đồ ăn vặt nghèo dinh dưỡng nhưng lại nhiều chất béo bão hòa, đường và/hoặc muối, và ăn chúng một cách vô thức, có thể trở thành vấn đề.”

“Thay vì tránh hoàn toàn việc ăn vặt, hãy chọn những lựa chọn phù hợp với mục tiêu của bạn như sức khỏe, hiệu suất và thành phần cơ thể.”