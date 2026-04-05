Người chăm uống nước lọc và người chăm uống trà, ai sống thọ hơn?

Lợi ích từ việc uống đủ nước lọc

Nước lọc được xem là yếu tố nền tảng đối với sức khỏe con người. Một nghiên cứu của Viện Y tế Quốc gia Mỹ, công bố trên tạp chí y khoa eBioMedicine, cho thấy những người uống đủ nước thường có ít dấu hiệu lão hóa hơn, đồng thời giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính, từ đó góp phần kéo dài tuổi thọ.

Nghiên cứu sử dụng dữ liệu sức khỏe của 11.255 người ở độ tuổi 40–50 khi bắt đầu theo dõi và kéo dài trong suốt 30 năm. Khi đánh giá kết quả, độ tuổi trung bình của nhóm tham gia đã đạt 76 tuổi. Các nhà khoa học đặc biệt phân tích thói quen uống nước thông qua nồng độ natri trong máu - chỉ số phản ánh mức độ hydrat hóa của cơ thể. Thông thường, lượng nước tiêu thụ càng nhiều thì nồng độ natri trong máu càng thấp.

Kết quả cho thấy những người có mức natri trong máu cao hơn 142 mmol/L - dấu hiệu cho thấy cơ thể không được cung cấp đủ nước - có mức độ lão hóa sinh học cao hơn tới 50% so với tuổi thực. Đồng thời, nhóm này cũng có nguy cơ mắc các bệnh mạn tính như suy tim, đột quỵ, rung tâm nhĩ, bệnh động mạch ngoại vi, bệnh phổi mạn tính, tiểu đường và chứng mất trí cao hơn 64% so với những người có mức natri dao động từ 137–142 mmol/L.

Một nghiên cứu quy mô lớn khác kéo dài 25 năm với gần 16.000 người tham gia, do Viện Tim, Phổi và Máu Quốc gia Mỹ (NHLBI) công bố, cũng đưa ra kết luận tương tự. Những người trưởng thành duy trì thói quen uống đủ nước có sức khỏe tổng thể tốt hơn, ít mắc bệnh mạn tính và có xu hướng sống lâu hơn so với nhóm uống không đủ nước.

Lợi ích từ việc uống trà

Một nghiên cứu do Bệnh viện Hoa Sơn trực thuộc Đại học Phúc Đán (Trung Quốc) thực hiện và đăng tải trên tạp chí khoa học quốc tế Nature đã chỉ ra những tác động tích cực của thói quen uống trà.

Các nhà khoa học theo dõi hơn 370.000 người trong vòng 9 năm và phát hiện những người thường xuyên uống trà có thể giảm 16% nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ so với nhóm không uống trà. Nghiên cứu cũng cho thấy lượng tiêu thụ phù hợp là khoảng 3 cốc mỗi ngày (tương đương khoảng 250 ml mỗi cốc).

Không chỉ vậy, nghiên cứu của nhóm chuyên gia tại Đại học Milan (Ý), được công bố trên Tạp chí Ung thư Anh, cũng ghi nhận lợi ích đáng chú ý của loại đồ uống này. Sau khi phân tích và so sánh dữ liệu giữa nhóm thường xuyên uống trà và nhóm hiếm khi sử dụng, các nhà khoa học nhận thấy người uống trà thường xuyên có nguy cơ mắc ung thư dạ dày thấp hơn.

Một nghiên cứu khác công bố năm 2020 trên tạp chí Advances in Nutrition cho thấy uống trà có thể góp phần hỗ trợ phòng ngừa nhiều loại ung thư, bao gồm ung thư dạ dày, đại trực tràng, đường mật, gan và đặc biệt là ung thư khoang miệng.

Ngoài ra, Tạp chí Dinh dưỡng lâm sàng Hoa Kỳ đã công bố kết quả phân tích dữ liệu của hơn 500.000 người trưởng thành, cho thấy những người duy trì thói quen uống trà mỗi ngày có thể giảm khoảng 8% nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Đối với bệnh nhân đã mắc tiểu đường, việc uống trà xanh còn được ghi nhận có thể giúp giảm nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân.

Uống trà hay nước lọc tốt hơn cho sức khỏe?

Tổng hợp các nghiên cứu cho thấy cả uống trà và uống đủ nước đều mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể. Tuy nhiên, theo đánh giá của nhiều chuyên gia sức khỏe, nước lọc vẫn được xem là lựa chọn nền tảng và an toàn hơn do không chứa caffeine, đường hoặc các chất phụ gia.

Việc uống đủ nước không chỉ giúp bù đắp lượng dịch cần thiết cho cơ thể mà còn hỗ trợ hấp thụ các ion khoáng như canxi và magie. Những khoáng chất này theo dòng máu phân bố khắp cơ thể, góp phần thúc đẩy quá trình hấp thu dinh dưỡng, tăng cường hoạt động của tim và hệ xương, đồng thời hỗ trợ quá trình trao đổi chất của tế bào, giúp các cơ quan vận hành ổn định.

Với những người có thói quen uống trà, đồ uống này vẫn có thể góp phần bổ sung lượng nước cho cơ thể. Tuy nhiên, trà không nên thay thế hoàn toàn nước lọc trong sinh hoạt hằng ngày. Nhiều loại trà hiện nay có thể được bổ sung hương liệu hoặc đường, nếu sử dụng quá mức có thể gây ảnh hưởng không mong muốn đến sức khỏe.

Ngoài ra, caffeine trong trà có tác dụng lợi tiểu tương đối mạnh, dễ làm cơ thể mất nước nếu tiêu thụ quá nhiều. Các hợp chất polyphenol trong trà cũng có thể ảnh hưởng đến quá trình hấp thu sắt, vì vậy việc chỉ uống trà mà không bổ sung đủ nước lọc là điều không được khuyến khích.

(Tổng hợp)