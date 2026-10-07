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Không quân Nga nhận thêm hàng loạt oanh tạc cơ Su-34 'nâng cấp đặc biệt'

| | Tài chính quốc tế

Một lô máy bay ném bom tiền tuyến Su-34 mới đã được bổ sung vào thành phần chiến đấu của Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga.

Không quân Nga nhận thêm hàng loạt oanh tạc cơ Su-34 'nâng cấp đặc biệt'- Ảnh 1.

Tập đoàn Chế tạo máy bay thống nhất (UAC) đã thông báo về việc chuyển giao lô máy bay ném bom tiền tuyến mới cho Không quân Nga vào ngày 7/10.

Nhà sản xuất cho biết, trước khi được đưa đến các sân bay nơi chúng đóng quân, những oanh tạc cơ này đã trải qua một loạt các bài kiểm tra cần thiết tại nhà máy, cả trên mặt đất và trên không.

Phía Nga giữ bí mật về số lượng máy bay trong từng đợt bàn giao, nhưng dựa trên các bức ảnh và video đã được công bố, có vẻ như đó là 3 chiếc Su-34.

Việc cung cấp những chiến đấu cơ này cho Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga được thực hiện trong khuôn khổ một đơn đặt hàng quốc phòng cấp nhà nước. Lô Su-34 trước đó được giao vào tháng 7 năm nay.

Không quân Nga nhận thêm hàng loạt oanh tạc cơ Su-34 'nâng cấp đặc biệt'- Ảnh 2.

Máy bay ném bom tiền tuyến Su-34 nâng cấp với ăng ten chống nhiễu phía sau buồng lái.

Su-34 được Nga xếp loại là máy bay ném bom tiền tuyến, được thiết kế để tấn công các mục tiêu trên mặt đất, trên biển và trên không ở khoảng cách khá xa so với căn cứ xuất phát, chiến đấu cơ này cũng có thể thực hiện vai trò trinh sát trên không.

Các máy bay mới này đang thay thế những chiếc Su-34 bị phá hủy và hư hại trong cuộc chiến chống lại Ukraine. Một số chiếc cũng đang dần hết tuổi thọ do được sử dụng với tần suất rất cao.

Vào tháng 6/2026, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố hình ảnh về chiếc Su-34 được trang bị thêm ăng-ten mới phía sau buồng lái.

Điều này có thể cho thấy việc lắp đặt thiết bị liên lạc hoặc khí tài tác chiến điện tử và đây cũng là tiêu chuẩn của những chiếc thuộc lô bàn giao mới nhất.

Theo Militarnyi

Theo Bạch Dương

Giáo dục thời đại

Từ Khóa:
Ukraine, nga

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