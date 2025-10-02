Không tham gia Chị Đẹp, Em Xinh vì không biết sáng tác - Hoà Minzy: Ca sĩ chỉ cần hát hay là đủ rồi

Gần đây, sự bùng nổ của các chương trình thực tế như Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, Anh Trai Say Hi, Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng hay Em Xinh Say Hi đã mang đến nhiều cơ hội cho các nghệ sĩ: có người được tiến gần hơn tới công chúng để thể hiện, có người được tái xuất đầy ấn tượng sau thời gian dài vắng bóng. Thế nhưng, vẫn có những cái tên như Hoà Minzy, dù không xuất hiện trong bất kỳ chương trình nào kể trên, vẫn duy trì được sức hút với khán giả, thậm chí còn ngày càng bùng nổ và thăng hoa hơn trong sự nghiệp.

Hòa Minzy không tham gia chương trình thực tế vẫn bùng nổ

Năm 2025 chứng kiến sự thành công rực rỡ của Hoà Minzy với hai bản hit Bắc Bling và Nỗi Đau Giữa Hoà Bình . Trong đó, ca khúc Bắc Bling được coi như “một cú nổ lớn” trong sự nghiệp của nữ ca sĩ khi tạo nên “cơn sốt” không chỉ với khán giả Việt mà còn thu hút đông đảo sự quan tâm của thị trường âm nhạc nước ngoài với những thành tích trong và ngoài nước đầy ấn tượng. Đặc biệt, ca khúc còn thu hút được sự quan tâm của các lãnh đạo cấp cao khi góp phần quảng bá văn hoá, bản sắc Việt Nam. Cùng với đó, ca khúc Nỗi Đau Giữa Hoà Bình được ra mắt đúng dịp Đại lễ Quốc khánh 2/9 lại tạo lên “hiện tượng concert quốc gia” khi gắn kết mọi người dân Việt Nam trong sự kiện trọng đại của đất nước.

Hòa Minzy trong buổi phỏng vấn mới nhất

Được biết, Hoà Minzy cũng đã từng nhận được rất nhiều lời mời tham gia gameshow cả trong nước và quốc tế, trong đó có cả chương trình đình đám Đạp Gió tại Trung Quốc, nơi Chi Pu đã có cơ hội toả sáng với thị trường tỷ dân. Tuy nhiên, nữ ca sĩ đã từ chối tất cả để dành trọn tâm huyết cho âm nhạc tại Việt Nam. Và sự thành công của Bắc Bling chính là minh chứng rõ ràng cho sự lựa chọn đó.

Hoà Minzy chia sẻ “Để hoàn thành một chương trình như thế, các chị em đã phải mất đến nửa năm, trong khi cùng khoảng thời gian đó Hòa đã cho ra mắt hai MV. Hòa muốn tập trung tuyệt đối vào con đường đã định hướng”. Đồng thời, nữ ca sĩ khẳng định “Hòa cảm thấy mình đã có một con đường khá rõ ràng và không đủ thời gian để tham gia một chương trình thực tế dài hơi”. Tuy nhiên, Hoà Minzy vẫn thể hiện sự tôn trọng với sự lựa chọn của các nghệ sĩ: “Mỗi nghệ sĩ có một lựa chọn riêng, có người khẳng định bản thân qua gameshow, còn với Hòa ở thời điểm hiện tại, lựa chọn là tiếp tục đi sâu trên con đường âm nhạc mà mình đã vạch ra.”

Hoà Minzy cho rằng “việc không sáng tác được không phải là khuyết điểm, ca sĩ thì chỉ cần hát hay là đủ tốt rồi”

Chia sẻ về quan điểm trung thành với thế mạnh ca hát và chọn cách hợp tác cùng ê-kíp thay vì chạy theo các xu hướng của nghệ sĩ trẻ đa năng ngày nay có thể đảm nhận nhiều vai trò trong khâu sản xuất, Hoà Minzy cho rằng “việc không sáng tác được không phải là khuyết điểm, ca sĩ thì chỉ cần hát hay là đủ tốt rồi.” Với quan điểm đó, nữ ca sĩ không ngừng trau chuốt và rèn luyện giọng hát, đồng thời dành tâm huyết cho từng sản phẩm âm nhạc cá nhân, đảm bảo mỗi bài hát khi ra mắt đều thể hiện trọn vẹn phong cách và dấu ấn riêng của mình. Có thể thấy, sự tập trung vào chuyên môn cốt lõi khiến Hoà Minzy vừa giữ vững vị thế trong lòng khán giả, vừa tạo ra những sản phẩm chất lượng giữa thị trường đầy biến động.

Hoà Minzy sinh năm 1995 tại Quế Võ (Bắc Ninh), là con thứ tư trong gia đình đông anh chị em, từ nhỏ cô đã sớm nuôi dưỡng niềm đam mê ca hát. Không xuất thân từ môi trường nghệ thuật, Hoà Minzy tự học, vừa rèn luyện giọng hát vừa bươn chải đủ nghề để nuôi mơ ước. Bước ngoặt đến vào năm 2014, khi Hoà Minzy đăng quang Học viện Ngôi sao, chính thức bước ra ánh sáng showbiz với giọng hát nội lực và hình ảnh gần gũi.

Hoà Minzy tự học, vừa rèn luyện giọng hát

Trải qua nhiều năm hoạt động, Hoà Minzy vẫn duy trì sức hút và độ nhận diện mạnh mẽ với công chúng, với hàng loạt bản hit đình đám như Không Thể Cùng Nhau Suốt Kiếp, Rời Bỏ hay Chấp Nhận . Năm 2025 đánh dấu bước tiến đột phá trong sự nghiệp của cô với hai ca khúc Bắc Bling và Nỗi Đau Giữa Hoà Bình, nhận được sự đón nhận nồng nhiệt từ cả khán giả lẫn giới chuyên môn. Đáng tự hào hơn, nữ ca sĩ còn vinh dự được góp mặt biểu diễn trong ngày Đại lễ Quốc khánh 2/9 - một trong hai sự kiện trọng đại nhất của đất nước trong năm, khẳng định vị thế và tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của mình

Hoà Minzy đang bước vào giai đoạn chín muồi nhất của sự nghiệp

Song song với sự nghiệp rực rỡ, Hoà Minzy hiện sống hạnh phúc bên con trai nhỏ, bé Bo. Trên mạng xã hội, nữ ca sĩ thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ấm áp đời thường. Với cô, con trai không chỉ là niềm tự hào, mà còn là động lực lớn nhất để tiếp tục nỗ lực trên cả hành trình sự nghiệp lẫn cuộc sống.

Có thể nói, Hoà Minzy đang bước vào giai đoạn chín muồi nhất của sự nghiệp. Không chạy theo những xu hướng trên thị trường, nữ ca sĩ tạo dựng thành công nhờ giọng hát thực lực cùng sự kiên định với con đường âm nhạc mà mình đã lựa chọn. Bằng việc tập trung vào chất lượng sản phẩm và đầu tư kỹ lưỡng, Hoà Minzy không chỉ khẳng định được phong cách riêng mà còn xây dựng được hình ảnh nghệ sĩ nghiêm túc, có chiều sâu trong lòng công chúng. Sự kiên định này giúp cô bền vững trong một thị trường đầy biến động, đồng thời mở ra cơ hội để thử nghiệm những dự án âm nhạc mới, tạo dấu ấn riêng và nâng tầm sự nghiệp lên một tầm cao mới.