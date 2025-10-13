Không thể tin nổi diva hạng A từng phải đi hát lót vũ trường, nay cát-xê cao nhất lên đến hàng trăm triệu

Giọng hát đầy nội lực, phong thái đĩnh đạc và bản lĩnh làm nghề hiếm có - đó là những gì công chúng nhớ đến khi nhắc tới cái tên Mỹ Linh. 30 năm trong nghề, Mỹ Linh giờ đây sở hữu kho tàng âm nhạc đồ sộ, địa vị trong giới thì vô cùng cao. Nhưng đằng sau danh xưng diva nhạc Việt, ít ai biết hành trình của cô từng bắt đầu từ những sân khấu nhỏ, nơi có tiếng nhạc xập xình mỗi đêm, và ánh đèn vũ trường soi xuống một giọng ca trẻ đang loay hoay tìm chỗ đứng cho mình.

Cs sĩ Mỹ Linh luôn là một tượng đài trong Vbiz

Từng là “kép phụ” ở vũ trường thời chưa nổi tiếng, giờ là giọng ca hàng đầu của Vpop

Đỗ Mỹ Linh, sinh năm 1975, sinh ra trong một gia đình công nhân tại Hà Nội, Mỹ Linh sớm bộc lộ năng khiếu âm nhạc khi còn là học sinh. Trước khi thành công như bây giờ, Mỹ Linh cũng từng có khoảng thời gian vất vả, chật vật tìm kiếm chỗ đứng cho mình, trong đó có quãng thời gian cô đi hát lót ở vũ trường - quá khứ ít ai ngờ với một giọng ca đình đám sau này.

Khi ấy, cô còn rất trẻ, mới chập chững bước vào nghề, thường ngồi chờ trong góc quán để được lên hát thay nếu ca sĩ chính đến muộn. Dẫu chỉ là “kép phụ”, công việc này vẫn mang lại cho Mỹ Linh mức thu nhập đáng mơ ước. Nữ ca sĩ từng kể: “Mỗi tối tôi được trả 30 đô (gần 800 nghìn đồng), thời đó là nhiều lắm. Nếu chịu khó đi hát hai chỗ thì mỗi tháng tôi có một khoản tiền khá lớn”.

Khi mới bắt đầu làm nghề, cô từng có thời gian là "kép phụ"

Thế nhưng sau một thời gian, Mỹ Linh nhận ra mình không thể mãi dừng lại ở vị trí đó. Trong thâm tâm, cô hiểu rằng việc hát ở vũ trường chỉ là tạm thời, không thể là đích đến của người muốn làm nghề nghiêm túc. “Tôi không thể vùi đời ở đây được. Đến khi 30 tuổi, chắc chẳng ai mời tôi hát ở chỗ như thế này”, nữ ca sĩ từng thổ lộ.

Sau khi bỏ hát vũ trường, Mỹ Linh quyết định Nam tiến để tìm con đường mới. Những ngày đầu chật vật, cô vẫn không mất đi tinh thần lạc quan, thứ mà nữ ca sĩ cho biết được thừa hưởng từ bố mình. Ông từng là người chịu nhiều khổ cực nhưng vẫn luôn nhìn đời với ánh mắt tích cực và dịu dàng. Chính thái độ này đã trở thành “kim chỉ nam” giúp Mỹ Linh giữ vững niềm tin giữa những năm tháng chông chênh nhất.

Bố là động lực để cô luôn có niềm tin tiến về phía trước

Nhờ sự kiên định và dám bước ra khỏi vùng an toàn, Mỹ Linh dần khẳng định vị thế của mình trong làng nhạc. Cuộc gặp gỡ định mệnh với nhạc sĩ Anh Quân và ban nhạc Anh Em đã mở ra một chương mới trong sự nghiệp. Họ cùng nhau tạo ra nhiều sản phẩm âm nhạc tiên phong, mang tinh thần đổi mới cho nhạc Việt thập niên 1990 và cũng “F5” luôn sự nghiệp nghệ thuật và có được hào quang mà khán giả vẫn biết đến từ trước đến giờ.

Thì Thầm Mùa Xuân - Mỹ Linh

Cô bắt đầu được chú ý khi đoạt giải Ca sĩ trẻ ấn tượng nhất tại Liên hoan các ban nhạc nhẹ toàn quốc năm 1993 với ca khúc Thì Thầm Mùa Xuân. Sau đó, hàng loạt bản hit như Chị Tôi, Trên Đỉnh Phù Vân hay Hà Nội Đêm Trở Gió đã khẳng định vị trí của cô trong làng nhạc Việt. Tuy nhiên, bước ngoặt lớn nhất đến vào năm 1998 với album Tóc Ngắn - sản phẩm hợp tác cùng ban nhạc Anh Em được xem là “cuộc cách mạng âm nhạc” thời bấy giờ. Tóc Ngắn, Hương Ngọc Lan, Chuyện Tình, Trưa Vắng… trở thành những bản hit quốc dân và phong cách “tóc Mỹ Linh” cũng trở thành hiện tượng.

Tóc Ngắn - Mỹ Linh

Những năm 2000, Mỹ Linh tiếp tục khẳng định tầm ảnh hưởng qua loạt album đình đám như Vẫn Mãi Mong Chờ, Made In Vietnam, Chat Với Mozart và Để Tình Yêu Hát. Đặc biệt, Made In Vietnam từng đứng đầu bảng xếp hạng album tháng tại Nhật Bản, còn Chat Với Mozart giúp cô đoạt giải Cống Hiến - Album của năm. Cũng trong giai đoạn này, Mỹ Linh trở thành ca sĩ Việt Nam đầu tiên được mời ký hợp đồng với công ty thu âm tại Mỹ, minh chứng cho sức hút và giọng hát có tầm quốc tế của cô.

Cô đạt giải Cống Hiến năm 2011

Không chỉ là ca sĩ, Mỹ Linh còn là người thầy và giám khảo uy tín trong các chương trình âm nhạc lớn như Giọng Hát Việt, Sao Mai Điểm Hẹn hay Gương Mặt Thân Quen. Cô đồng sáng lập trường nhạc Young Beat School Of Music, đào tạo nhiều thế hệ ca sĩ trẻ như Bùi Anh Tuấn, Vũ Cát Tường hay Min. Ở tuổi 50, Mỹ Linh vẫn giữ được phong độ đỉnh cao, vừa phát hành album Chat Với Mozart II, vừa tham gia 2 show Chị Đẹp, chứng minh rằng giọng ca diva của Việt Nam vẫn đang tỏa sáng bền bỉ qua thời gian. Sau 30 năm hoạt động Mỹ Linh là một trong những diva vàng trong làng nhạc Việt, được mệnh danh là “Nữ hoàng R&B Việt Nam”, đồng thời là góp phần đưa dòng nhạc Soul, Funk và R&B đến gần hơn với khán giả Việt.

Với thực lực nổi bật, cô cũng được mời làm giám khảo nhiều show truyền hình

Vẫn luôn là diva hàng đầu với mức cát-xê lớn, chỉ cần gật đầu là có show

Tưởng như đã “lui về ở ẩn” sau một thời gian dài ca hát, hành trình tham gia Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng 2023 lại một lần nữa “hâm nóng” cái tên Mỹ Linh. Không chỉ khiến khán giả trẻ bất ngờ với hình ảnh hài hước, lăn xả và gần gũi, nữ diva còn ghi dấu bằng những màn trình diễn giàu năng lượng. Chính hiệu ứng tích cực từ chương trình đã giúp sức hút của Mỹ Linh lan tỏa mạnh mẽ trở lại trên thị trường âm nhạc trẻ.

Để Mãi Được Gần Anh - Mỹ Linh trong show Chị Đẹp

Theo chia sẻ từ giới tổ chức sự kiện, mức cát-xê của dàn ca sĩ từng tham gia show này như Khổng Tú Quỳnh, Giang Hồng Ngọc, Trang Pháp… dao động từ 150 đến 190 triệu đồng/show ngoại tỉnh, tùy quy mô và tính chất chương trình. Với vị thế là một diva gạo cội, sở hữu giọng hát hàng đầu cùng khả năng làm chủ sân khấu cực tốt, mức thù lao của Mỹ Linh được dự đoán nằm ở nhóm cao nhất, ước tính vài trăm triệu đồng cho mỗi show diễn.

Không chỉ tăng giá trị về cát-xê, Mỹ Linh còn được cho là “đắt show” trở lại sau nhiều năm chọn lọc và xuất hiện hạn chế. Điển hình như năm 2024, nhiều đơn vị tổ chức sự kiện tiết lộ lịch diễn của cô gần như được kín trước, đặc biệt là ở những chương trình lớn, đòi hỏi chất lượng nghệ thuật cao. Tuy nhiên, nữ ca sĩ vẫn giữ thói quen chọn lọc kỹ lưỡng: chỉ nhận show phù hợp với hình ảnh và tiêu chuẩn âm nhạc của mình thay vì chạy theo số lượng.

Sau show Chị Đẹp, cái tên Mỹ Linh lại "nóng" trở lại

Điều đáng nói là cái “được” lớn nhất của Mỹ Linh sau chương trình không chỉ nằm ở con số cát-xê, mà ở sự thay đổi trong hình ảnh. Từ một diva đôi khi bị xem là xa cách, cô trở nên gần gũi và thân thiện hơn trong mắt khán giả đại chúng. Hiệu ứng đó đã giúp Mỹ Linh tái khẳng định vị thế của mình: không chỉ là một giọng ca lão luyện mà còn là một nghệ sĩ biết làm mới chính mình đúng lúc, đúng cách.

Mỹ Linh đang dành tâm huyết cho chuyến lưu diễn Mỹ Linh Xin Chào Tour 2025, khởi hành tại Nhật Bản vào ngày 11/10 và Hàn Quốc vào ngày 12/10. Đêm nhạc tại Seoul đánh dấu sự hội ngộ của gia đình âm nhạc Mỹ Linh - Anh Quân - Mỹ Anh, cùng hai khách mời trẻ là Hoàng Dũng và g0nny - 1 nghệ sĩ indie Hàn Quốc. Đây cũng là cột mốc đánh dấu 7 năm kể từ khi Mỹ Linh diễn tour lần cuối vào năm 2018.

Ca sĩ Mỹ Linh trong Mỹ Linh Xin Chào Tour 2025

Song ca cùng khách mời Hoàng Dũng...

... và con gái Mỹ Anh

Năm 1998, cô kết hôn với nhạc sĩ Anh Quân. Cả hai có 3 người con ngoan ngoãn, giỏi giang: con gái lớn Anna Trương, con trai thứ Anh Duy và con gái út Mỹ Anh. Năm Nếu Anna Trương đã lên xe hoa với bạn trai lâu năm ở Mỹ thì Duy Anh mới đây tốt nghiệp đại học và nhận được thư mời đi làm ở Úc. Riêng Mỹ Anh vẫn theo đuổi đam mê âm nhạc, phát triển sự nghiệp “chậm mà chắc” với cá tính nghệ thuật riêng biệt, bay bổng và thơ thẩn.