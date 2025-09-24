Không thể tin nổi giữa Sài Gòn có ngôi nhà thế này: Rộng 4,2m², chật chội đến nỗi đứng ngồi cũng khó, rao giá 4,5 tỷ!

Song song với Hà Nội, giá bất động sản ở TP.HCM cũng "một chín một mười" khi ngày càng đắt đỏ đến mức nghe xong chỉ biết thở dài. Và không chỉ những căn biệt thự to đẹp, nguy nga mới có giá "cắt cổ", mà mới đây, một căn nhà cực dị xuất hiện trên trang TikTok của tiktoker @akaphinhapho6 đã khiến cư dân mạng xôn xao bởi mức giá chẳng hề đùa được.

Theo clip, căn nhà này tọa lạc ngay mặt đường Cách Mạng Tháng 8, 1 trệt 3 lầu, vỉa hè rộng tận 15m² – quá hợp lý để ai muốn vừa ở vừa kinh doanh. Nhưng bất ngờ chưa dừng ở đó.

Bước vào tầng trệt, chỉ cần lia mắt một vòng là bạn có thể "scan" hết toàn bộ không gian, vì diện tích cực nhỏ hẹp. Khi được hỏi về cầu thang để lên tầng trên, tiktoker này chỉ cười trừ rồi chỉ vào chiếc cầu thang thẳng đứng – và vâng, đó chính là "con đường huyết mạch" nối từ tầng trệt lên tận tầng 3 của căn nhà. Leo kiểu này thì xác định đi tập không cần thuê PT!

Lên tầng 2, diện tích cũng tương tự, nhưng điểm nhấn là có thêm 1 nhà vệ sinh duy nhất trong cả căn nhà 4 tầng. Công năng thì vô cùng cơ bản, nhưng ít ra vẫn đủ để "giải quyết nỗi buồn".

Tầng 3 và tầng 4 thì giữ nguyên công thức "nhà ống" quen thuộc: cửa sổ nhìn thẳng ra đường lớn nên không bị bí bách. Tuy nhiên, khổ nỗi, diện tích lại nhỏ đến mức khó lòng đặt vừa một chiếc giường tiêu chuẩn. Gia chủ nếu muốn ở thật sự, chắc phải đặt riêng combo đệm size độc quyền cho vừa khít.

Đáng chú ý, khi được hỏi về trải nghiệm leo cầu thang dốc đứng mỗi ngày, nam tiktoker không ngần ngại khẳng định: "Sống ở đây một tháng thôi, bạn có thể giảm chục ký mà chẳng cần tập tành gì hết!" – nghe xong chị em giảm cân chắc cũng muốn cân nhắc…

Và cuối cùng, con số "chốt sổ" gây sốc: căn nhà 4,2m² công nhận trên sổ đỏ, mặt đường CMT8, TP.HCM đang rao bán với giá 4 tỷ 500 triệu đồng (còn thương lượng), tương đương hơn 1 tỷ/m².

Dưới phần bình luận, cư dân mạng lập tức "khịa" nhiệt tình: - Tưởng địa đạo Củ Chi. - Hổng ấy 4 tỷ đi gửi ngân hàng lấy 16tr 1 tháng thuê chung cư mini 6tr còn 10tr sài cho đã đc hông chứ ở vậy sao ở? - Nhà vậy mà cũng cho lên 4 lầu hay vậy. - Nhà này hụt chân là từ tầng 4 xuống tầng 18 khỏi thang máy luôn. - Nể ông dám xây, nể luôn ông dám bán! - 500 triệu còn suy nghĩ. - Đang bệnh lên xuống tỉnh luôn.



