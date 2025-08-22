Không tin nổi cảnh này lại xuất hiện ngay trong bệnh viện

Trên mạng xã hội Trung Quốc từng lan truyền một bức ảnh khiến nhiều người vừa thương cảm vừa phẫn nộ. Trong ảnh, một em nhỏ dù tay vẫn đang cắm dây truyền dịch nhưng vẫn ngồi ngay ngắn, chăm chú làm bài tập trong bệnh viện. Xung quanh em cũng có nhiều bạn khác, ngồi trên ghế thấp, trước mặt là bàn học tạm bợ với dây truyền dịch treo lơ lửng trên cao.

Bức ảnh từng khiến MXH Trung Quốc dậy sóng.

Cảnh tượng này ngay lập tức thổi bùng lên một cuộc tranh cãi lớn trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người đặt câu hỏi, tại sao một đứa trẻ đang mang bệnh, vốn cần được nghỉ ngơi và hồi phục, lại phải tiếp tục gồng mình ngồi học trong tình huống như thế. Phải chăng áp lực thành tích và nỗi lo tụt lại phía sau trong cuộc đua học tập đã khiến cả phụ huynh lẫn nhà trường vô tình quên mất nhu cầu cơ bản nhất của trẻ em, đó là được nghỉ ngơi khi cơ thể mệt mỏi.

Không ít ý kiến gay gắt còn cho rằng việc biến bệnh viện, nơi vốn dĩ là chốn điều trị và hồi phục, thành một phòng học bất đắc dĩ chẳng khác nào đặt gánh nặng học hành lên vai những đứa trẻ vốn đã yếu ớt cả về thể chất lẫn tinh thần. Nhiều người còn coi đây là minh chứng rõ rệt cho môi trường học tập khắc nghiệt, nơi việc nghỉ ngơi đôi khi bị xem như một điều xa xỉ.

Được biết, tại Trung Quốc, những lớp học tạm bợ trong bệnh viện này còn được đặt tên là "khu vực làm bài tập về nhà". Nó từng trở thành hiện tượng tại nhiều tỉnh miền Đông Trung Quốc như Giang Tô, An Huy và Hồ Bắc. Các khu vực này được bố trí bàn, ghế, thậm chí cả giá treo truyền dịch thật cao để học sinh vừa có thể ngồi học, vừa được truyền thuốc. Một số phụ huynh còn ngồi ngay cạnh, giám sát việc học của con.

Nhiều người cho rằng sáng kiến này thể hiện sự quan tâm tới việc học hành, giúp học sinh không bị "đứt mạch" ôn tập trong những ngày nằm viện. Nhưng phần đông cư dân mạng lại phản đối kịch liệt, cho rằng phương án này chẳng khác nào đang đè nặng thêm áp lực cho những đứa trẻ đang gặp vấn đề về thể chất.

Em học sinh này ngồi học khi vẫn đang truyền dịch.

Nỗi lo lắng không hề vô lý. Lịch trình học tập dày đặc vốn đã bào mòn tuổi thơ, nay lại nối dài đến cả trong bệnh viện. Trong khi đó, nghỉ ngơi khi ốm, khóc khi buồn hay thậm chí là không làm gì trong một khoảng thời gian... tất cả đều quan trọng không kém việc đạt điểm cao trong kỳ thi.

Các chuyên gia tâm lý cũng nhấn mạnh rằng cha mẹ cần phân biệt rạch ròi giữa các ưu tiên. Sức khỏe thể chất luôn phải đặt lên hàng đầu, bởi đây là nền tảng để trẻ có thể học tập, phát triển lâu dài. Kiến thức đúng là có thể thay đổi số phận, nhưng thể lực mới là điều kiện tiên quyết giúp trẻ có khả năng tiếp nhận kiến thức và chinh phục tương lai.

Từ trường hợp trên, câu hỏi quan trọng nhất đặt ra là liệu chúng ta có đang vô tình quên mất rằng, trước khi trở thành học sinh giỏi, các em trước hết cần được làm một đứa trẻ khỏe mạnh?