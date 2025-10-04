Không tin nổi đây là một nơi ở Hà Nội sau 5 ngày mưa lớn

Video: Hàng trăm hộ dân phố Miêu Nha, khốn khổ sống trong cảnh nước ngập mênh mông
Sau trận mưa lớn kỷ lục vào ngày 30/9 , ngách 6/153, Tổ dân phố 2 Miêu Nha, phường Xuân Phương, Hà Nội biến thành "dòng sông bất đắc dĩ". Nước ngập sâu khiến toàn bộ con ngõ này trở nên vắng lặng, nước vây tứ phía.
Người dân nơi đây phải xoay xở từng ngày để duy trì cuộc sống khi mất điện, không nước sạch kéo dài, nhiều hộ buộc phải sơ tán sang chỗ khác để tránh cảnh ngập úng.
Những hộ bám trụ lại đều phải tự xoay sở, người dân dùng thuyền, xuồng để ra ngoài mua nhu yếu phẩm, vận chuyển đồ đạc.
Không chỉ khó khăn trong sinh hoạt, việc đi lại cũng trở thành một thách thức lớn.
Trên con ngõ ngắn chỉ mất vài phút đi bộ, giờ đây người dân mất gấp đôi, gấp ba thời gian để chèo thuyền hoặc bì bõm lội nước.
Những ngày này, hình ảnh chiếc thuyền nhôm, thuyền nan, hay những thuyền xốp tự chế chật vật vượt qua con ngõ ngập sâu trở thành khung cảnh quen thuộc.
Tại ngách 6/153, khu vực Miêu Nha, nước dâng cao tràn vào nhiều ngôi nhà, khiến cuộc sống người dân nơi đây bị đảo lộn nghiêm trọng.
Bà H chia sẻ ;"lâu lắm rồi kể từ sau trận ngập lớn vào năm 2008 thì tới nay tôi mới thấy một trận mưa lớn và nước ngập nhanh như vậy. Nước dâng cao vào tận nhà, nên tôi phải kê cao toàn bộ đồ đạc. Bếp không thể nấu, điện sinh hoạt mất, nước cũng không có, đành phải đi mua đồ ăn chín mang về. Chỉ mong nước rút nhanh, sớm có điện có nước, ổn định cuộc sống chứ cứ thế này thì khổ lắm".
Từ ngày nước ngập dâng cao, ngôi nhà thấp của ông H phải bỏ lại, cả gia đình đành di tản sang nhà anh em ở tạm chờ nước rút. Vậy mà ngày nào ông cũng lội nước một hai lần quay về, chỉ để ngó ngàng, xem ngôi nhà có hư hại gì không và trông chừng đồ đạc khỏi bị cuốn trôi.
Giữa cảnh mất nước, mất điện, ngọn lửa hồng nơi bếp nhỏ của Ba Lan đã thắp sáng tình làng nghĩa xóm: vài nắm gạo góp lại, bữa cơm chung đợi nhau, để rồi buổi tối, cả xóm sum vầy trong hơi ấm thân tình.
Nhiều gia đình chăn nuôi chịu thiệt hại nặng nề, đàn gia cầm bị cuốn trôi hoặc chết vì ngập nước.
Mực nước dâng cao khiến nhịp sống cả xóm bỗng chốc bị đảo lộn, mọi sinh hoạt thường ngày trở nên chật vật giữa biển nước.
Đại lộ Thăng Long (đoạn qua phường Tây Mỗ, hướng về trung tâm Hà Nội và hướng ngược lại), nước vẫn ngập sâu hai bên đường gom và Đại lộ từ 0,6 đến 0,8m.
Tuyến đường gom Đại lộ Thăng Long, đoạn trước Bảo tàng Lịch sử Quân sự vẫn chìm sâu trong nước
Hầm dân sinh ở Đại lộ Thăng Long đoạn gần Vinhomes Smart City Tây Mỗ vẫn ngập sâu.
Dù đã có biển cảnh báo từ xa, nhiều phương tiện vẫn cố đi qua đoạn ngập sâu và bị chết máy giữa đường.