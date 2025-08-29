Không từ bỏ thị trường tỷ dân, Nvidia sắp bán 1 siêu chip mới cho Trung Quốc

Nvidia vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2025 với những con số kỷ lục: doanh thu đạt tới 54 tỷ USD, tăng hơn 56% so với cùng kỳ năm ngoái, lợi nhuận ròng cũng tăng gần 60%. Thành tích này tiếp tục củng cố vị thế công ty bán dẫn lớn nhất thế giới, dẫn đầu trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, theo CNBC.

Thế nhưng, đằng sau bức tranh tăng trưởng ấn tượng, một khoảng trống đáng lo ngại xuất hiện: không có bất kỳ doanh số nào từ dòng chip H20 tại Trung Quốc, vốn từng được kỳ vọng sẽ là cầu nối duy trì thị phần của Nvidia ở thị trường béo bở này.

Nguyên nhân không khó hiểu. Nước Mỹ tiếp tục siết chặt kiểm soát xuất khẩu công nghệ cao sang Trung Quốc, trong đó có các bộ xử lý chuyên dụng cho trí tuệ nhân tạo. Thỏa thuận trước đó cho phép Nvidia bán H20 đi kèm điều kiện chuyển 15% doanh thu về ngân sách Mỹ cũng không đủ để cứu vãn tình hình.

Trong bối cảnh đó, phát biểu mới nhất của Giám đốc điều hành Jensen Huang gây chú ý đặc biệt: việc đưa dòng chip Blackwell – thế hệ vi xử lý AI mạnh mẽ nhất hiện nay – vào Trung Quốc có thể khả thi. Câu nói ngắn gọn nhưng mở ra một hướng đi mới cho Nvidia: không từ bỏ Trung Quốc, mà tìm cách thích nghi.

Thực tế, công ty đang phát triển phiên bản chip mới mang tên B30A, được xây dựng trên nền tảng Blackwell nhưng hiệu năng được điều chỉnh để đáp ứng quy định xuất khẩu. Dù chỉ đạt khoảng một nửa sức mạnh so với mẫu hàng đầu B300, B30A vẫn mạnh hơn hẳn dòng H20 trước đây, sở hữu dung lượng bộ nhớ lớn và khả năng xử lý vượt trội, đáp ứng được nhu cầu của nhiều trung tâm dữ liệu.

Các nguồn tin cho biết, Nvidia đang gấp rút hoàn thiện B30A để có thể gửi mẫu thử cho khách hàng Trung Quốc ngay trong tháng 9 tới. Nếu được chính phủ Mỹ phê duyệt, đây sẽ là lời giải cho bài toán nan giải: vừa duy trì hiện diện tại thị trường 1,4 tỷ dân với tham vọng AI khổng lồ, vừa không vi phạm hàng rào kiểm soát công nghệ của Washington.

“Cơ hội để chúng tôi đưa Blackwell đến thị trường Trung Quốc là hoàn toàn có thể”, Huang phát biểu. “Chúng tôi chỉ cần tiếp tục ủng hộ tầm quan trọng của các công ty công nghệ Mỹ trong việc dẫn đầu và giành chiến thắng trong cuộc đua AI, đồng thời góp phần đưa công nghệ Mỹ lên tầm chuẩn mực toàn cầu”.

Giám đốc điều hành Jensen Huang ước tính, thị trường AI tại Trung Quốc có thể đạt giá trị 50 tỷ USD trong vài năm tới, với tốc độ tăng trưởng hàng năm khoảng 50%. Bỏ qua mảnh đất này đồng nghĩa với việc Nvidia chấp nhận nhường chỗ cho các đối thủ nội địa Trung Quốc đang lớn mạnh từng ngày.

Tuy vậy, con đường phía trước của Nvidia không hề bằng phẳng.

Trung Quốc đang đẩy mạnh tự chủ bán dẫn, với hàng loạt công ty nội địa đầu tư vào chip AI thay thế. Những cái tên như Huawei, với dòng Ascend, hay các startup chip mới nổi đang được nhà nước hậu thuẫn, có thể dần lấp vào khoảng trống nếu Nvidia không tìm được cách bám trụ. Bên cạnh đó, sự căng thẳng thương mại Mỹ - Trung không ngừng leo thang khiến mọi kế hoạch xuất khẩu đều đứng trước nguy cơ bị đảo ngược bất cứ lúc nào.

