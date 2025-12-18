OpenAI đang đàm phán để huy động 10 tỷ USD từ Amazon

Theo một nguồn tin thân cận, OpenAI đang trong giai đoạn đàm phán ban đầu để huy động ít nhất 10 tỷ USD từ Amazon.com, Inc. và sử dụng chip của tập đoàn công nghệ đa quốc gia này, một thắng lợi tiềm năng sẽ đưa Amazon tham gia sâu hơn vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).

Thỏa thuận đang được đàm phán có thể định giá OpenAI ở mức hơn 500 tỷ USD, đi cùng với việc công ty này sử dụng chip Trainium của Amazon.

Một thỏa thuận như vậy sẽ là thắng lợi cho bộ phận bán dẫn non trẻ của Amazon và bổ sung cho bộ phận điện toán đám mây Amazon Web Services (AMS) của tập đoàn này. AMS là nhà cung cấp lớn nhất về dịch vụ tính toán và lưu trữ dữ liệu, nhưng đang gặp khó khăn trong việc duy trì vị thế của mình do sự cạnh tranh gay gắt từ các tập đoàn như Microsoft Corp., một trong những nhà đầu tư lớn nhất của OpenAI.

Chip Trainium là một yếu tố quan trọng trong chiến lược của Amazon để giành chỗ đứng trong lĩnh vực AI. Amazon hy vọng sẽ thu hút các công ty đang tìm kiếm những sản phẩm cạnh tranh về giá. Theo tập đoàn, chip Trainium có khả năng thực hiện các phép tính phức tạp của các mô hình AI một cách tiết kiệm và hiệu quả hơn so với các bộ xử lý đồ họa hàng đầu thị trường của Nvidia.

Các cuộc đàm phán giữa OpenAI và Amazon bắt đầu vào khoảng tháng 10/2025 sau khi nhà sáng tạo ChatGPT hoàn tất quá trình tái cấu trúc doanh nghiệp. Microsoft đã nắm giữ 27% cổ phần như một phần của kế hoạch tái cấu trúc này.

Hồi tháng 10/2025, OpenAI được định giá 500 tỷ USD trong một đợt bán cổ phần cho nhân viên, đưa chủ sở hữu ChatGPT vượt qua công ty công nghệ khai phá không gian SpaceX của tỷ phú Elon Musk để trở thành công ty khởi nghiệp lớn nhất thế giới.

Trong tháng trước, OpenAI và Amazon đã công bố một thỏa thuận hợp tác chiến lược trị giá 38 tỷ USD, theo đó AWS sẽ cung cấp cho công ty khởi nghiệp này siêu máy tính và cơ sở hạ tầng đám mây trong vòng 7 năm.

Sự tăng trưởng nhanh chóng đó cho thấy cơn sốt đầu tư tập trung vào các công ty dẫn đầu trong một lĩnh vực công nghệ có tiềm năng biến đổi các ngành công nghiệp và nền kinh tế.

Trong những tháng gần đây, các nhà phân tích Phố Wall đã cảnh báo về khả năng hình thành bong bóng, một phần do tính chất tuần hoàn của một số thương vụ mà trong đó các công ty đầu tư mạnh vào khách hàng tiềm năng để duy trì chi tiêu cho chính sản phẩm của họ.