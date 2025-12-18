Mở phòng thí nghiệm, FPT và ĐH Bách khoa Hà Nội thúc đẩy đào tạo nguồn nhân lực trong ngành công nghiệp ô tô

Đây là dấu mốc quan trọng trong Thỏa thuận hợp tác giữa FPT và HUST về Chương trình đào tạo Kỹ sư đặc thù chuyên sâu Kỹ thuật Ô tô số, hướng tới đào tạo và phát triển đội ngũ kỹ sư chất lượng cao, đáp ứng đà tăng trưởng mạnh mẽ của lĩnh vực ô tô số trên toàn cầu. Đồng thời, việc đưa phòng thí nghiệm vào hoạt động cũng góp phần cụ thể hóa các cam kết hợp tác giữa hai bên trong việc tăng cường gắn kết giữa đào tạo học thuật và nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp.

Buổi lễ có sự tham dự của đại diện lãnh đạo hai đơn vị. Về phía FPT, có ông Chu Quang Huy – Giám đốc Nhân sự Tập đoàn FPT; ông Prajith Nair – Giám đốc Đào tạo và Đổi mới Sáng tạo FPT Software, Tập đoàn FPT; ông Vũ Tuấn Mạnh – Giám đốc Sản xuất FPT Automotive, Tập đoàn FPT. Đại diện Đại học Bách khoa Hà Nội là PGS.TS Nguyễn Phong Điền – Phó Giám đốc ĐH Bách Khoa Hà Nội, cùng lãnh đạo Trường Công nghệ Thông tin & Truyền thông (SOICT) và Trường Cơ khí (SME).

Phòng thí nghiệm được FPT đầu tư bài bản với tổng giá trị 1,4 tỷ đồng, đóng vai trò là không gian học tập, thực hành và nghiên cứu chuyên sâu dành cho sinh viên và giảng viên. Trong khuôn khổ hợp tác, FPT đã tài trợ hệ thống trang thiết bị cùng các nền tảng, giải pháp công nghệ hiện đại đang được ứng dụng trực tiếp trong các dự án với khách hàng toàn cầu. Hệ thống này bao gồm các bo mạch phát triển, nền tảng phần mềm đào tạo AUTOSAR do FPT phát triển (MaazEdu), cùng hệ thống máy tính và các gói bản quyền phần mềm chuyên dụng.

Toàn bộ thiết bị được điều chỉnh và cấu hình phù hợp nhằm phục vụ hiệu quả cho công tác đào tạo, thực hành và nghiên cứu trong các lĩnh vực công nghệ cốt lõi của ngành ô tô hiện đại, như hệ thống hỗ trợ lái tiên tiến (ADAS) và hệ thống buồng lái kỹ thuật số (Digital Cockpit). Các nội dung đào tạo được triển khai theo chuẩn AUTOSAR, sử dụng ngôn ngữ lập trình nhúng C và C++. Đây đều là những nền tảng then chốt trong quá trình phát triển các dòng xe thế hệ mới, đón đầu xu hướng Software-Defined Vehicle, nơi phần mềm giữ vai trò trung tâm và quyết định năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Phát biểu tại sự kiện, PGS.TS Nguyễn Phong Điền -– Phó Giám đốc ĐH Bách Khoa Hà Nội nhấn mạnh vai trò của mô hình hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp trong việc rút ngắn khoảng cách giữa đào tạo và nhu cầu thực tế của ngành công nghiệp ô tô số. Đồng thời, ông đánh giá cao sự đồng hành của FPT trong việc đầu tư cơ sở vật chất, chương trình đào tạo và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo kỹ sư chất lượng cao cho Việt Nam.

Ông Chu Quang Huy – Giám đốc Nhân sự Tập đoàn FPT cho biết, Đại học Bách khoa Hà Nội luôn là đối tác chiến lược lâu dài của FPT trong hành trình phát triển đội ngũ nhân sự chất lượng cao cho ngành công nghiệp ô tô số.

“Trong bối cảnh thị trường ô tô toàn cầu tăng trưởng mạnh, FPT đã mở rộng quy mô lên hơn 5.000 nhân sự trong mảng phần mềm ô tô, nhu cầu về các kỹ sư trẻ, giỏi chuyên môn và sẵn sàng hội nhập quốc tế ngày càng trở nên cấp thiết. Đại học Bách khoa Hà Nội là cái nôi đào tạo đội ngũ kỹ sư nòng cốt, đóng vai trò quan trọng trong chiến lược tăng trưởng hơn 30% mỗi năm trong mảng Phần mềm ô tô của FPT. Theo đó, sinh viên năm cuối sẽ có cơ hội trực tiếp tham gia các dự án thực tế tại FPT, không chỉ tại Việt Nam mà còn ở các thị trường quốc tế như Nhật Bản, Hàn Quốc và Hoa Kỳ,” ông Huy chia sẻ.

Công nghệ ô tô số là một trong những công nghệ quan trọng được FPT tập trung đầu tư trong nhiều năm qua. Với bề dày hơn 20 năm kinh nghiệm, năm 2023, FPT đã thành lập công ty thành viên chuyên cung cấp các giải pháp công nghệ trong lĩnh vực ô tô. Tính đến nay, doanh nghiệp sở hữu đội ngũ hơn 5.000 kỹ sư phần mềm ô tô trên toàn cầu, đồng thời thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược với các hãng sản xuất chip hàng đầu, nhà cung cấp cấp 1 và các nhà sản xuất ô tô (OEM). Các sản phẩm và dịch vụ của FPT được phát triển theo các tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt về chất lượng và an toàn, bao gồm ISO/SAE 21434, ISO 26262, A-SIL (A/B/C/D), TiSAX, and A-SPICE Cấp độ 3.