Khu đô thị chồng ranh giới hơn 2 ha đất với dự án nút giao thông lớn nhất TPHCM

"Cầu cứu" chồng ranh với dự án nút giao An Phú

Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn TPHCM chiều 6/11, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (Ban Giao thông) đã thông tin về tiến độ giải phóng mặt bằng khu đất 22.012 m2 (đường Lương Định Của) tại nút giao An Phú, TP Thủ Đức cũ.

Theo Ban Giao thông, UBND TPHCM đang xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ hướng xử lý đối với khu đất 22.012 m2 thuộc Khu đô thị phát triển An Phú, chồng ranh giới với dự án nút giao An Phú. Hiện tại, mặt bằng khu đất này ảnh hưởng đến tiến độ thi công gói thầu XL13 (xây dựng nhánh cầu vượt N1.2) của dự án nút giao An Phú.

Dự án nút giao An Phú liên tục trễ tiến độ. Ảnh: Hữu Huy.

Đến nay, dự án nút giao An Phú đã thi công hoàn thành trụ T4, T5, T7 và đang tạm dừng thi công. Đơn vị dự kiến thi công Mố M1, các trụ còn lại và kết cấu nhịp sau khi tiếp nhận mặt bằng khu vực 22.012 m2.

Theo kế hoạch, gói thầu XL13 sẽ hoàn thành trong thời gian 7 tháng, kể từ khi được bàn giao mặt bằng khu đất 22.012 m2 để thực hiện di dời đường ống cấp nước D400, di dời hạ tầng kỹ thuật điện, viễn thông và thi công các hạng mục còn lại.

Trước đó, vào ngày 24/10, Văn phòng UBND TPHCM đã thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TPHCM tại cuộc họp về tiến độ thực hiện dự án nút giao An Phú.

Cụ thể, UBND TPHCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương rà soát việc thực hiện nghĩa vụ tài chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất đối với 13 dự án thành phần thuộc dự án Khu đô thị phát triển An Phú. Đồng thời, tham mưu, đề xuất UBND TPHCM biện pháp chế tài để xử lý các vi phạm theo đúng quy định pháp luật.

Sở Tài chính TPHCM chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường và các sở, ban ngành liên quan rà soát cơ sở pháp lý (làm rõ thẩm quyền thu hồi, điều chỉnh diện tích của nhà đầu tư, thủ tục thu hồi, giao đất...). Tham mưu, đề xuất và dự thảo công văn của UBND TPHCM báo cáo, kiến nghị Thủ tướng liên quan đến chủ trương điều chỉnh ranh dự án Khu đô thị phát triển An Phú.

Đến ngày 30/10, Sở Tài chính đã có công văn báo cáo UBND TPHCM và dự thảo công văn UBND TPHCM báo cáo Thủ tướng. Hiện, UBND TPHCM đang xem xét, báo cáo Thủ tướng hướng xử lý đối với khu đất này.

Nút giao An Phú nằm ở cửa ngõ phía Đông, có vai trò đặc biệt quan trọng trong kết nối giao thông giữa TPHCM và các tỉnh lân cận. Theo tiến độ mới, công trình dự kiến hoàn thành đồng bộ vào 30/6/2026.

30 năm chưa xong

Dự án Khu đô thị phát triển An Phú có quy mô 100 ha thuộc phường An Phú, TP Thủ Đức (cũ). Vào ngày 15/7/1993, UBND TPHCM ban hành quyết định số 1093/QĐ-UB về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chung khu thương nghiệp và nhà ở cao cấp có tên gọi là Khu đô thị phát triển An Phú do Công ty Dịch vụ Phát triển Đô thị TPHCM liên doanh với Công ty City Horse Trading LTD HongKong thực hiện.

Tuy nhiên, do chậm triển khai và không có khả năng thực hiện nên ngày 1/10/1998, Văn phòng UBND TPHCM có công văn truyền đạt ý kiến của lãnh đạo TPHCM: giao Sở Xây dựng, Kiến trúc sư trưởng TPHCM hướng dẫn Công ty Dịch vụ Phát triển Đô thị TPHCM nghiên cứu phương thức đầu tư mới để triển khai đầu tư xây dựng.

Dự án Khu đô thị phát triển An Phú có quy mô 100 ha nhưng sau hơn 30 năm vẫn dở dang. Ảnh: Hữu Huy.

Theo đó, phần đất của Công ty City Horse Trading LTD HongKong được chia thành nhiều dự án thành phần để kêu gọi các nhà đầu tư cùng thực hiện, đồng thời giao cho Công ty Dịch vụ Phát triển Đô thị TPHCM đầu tư xây dựng hạ tầng chính để tạo điều kiện triển khai các dự án thành phần và đầu tư từng bước theo tiến độ thích hợp.

Đến ngày 26/1/2000, Kiến trúc sư trưởng TPHCM phê duyệt quy hoạch sử dụng đất tỷ lệ 1/2000 dự án Khu đô thị phát triển An Phú với diện tích gần 89 ha. Kiến trúc sư trưởng cũng đề xuất lựa chọn nhiều doanh nghiệp cùng tham gia đầu tư các dự án thành phần.

Khi đó, Chủ tịch UBND TPHCM cũng có kết luận, TPHCM sẽ quyết định các đơn vị tham gia đầu tư các dự án thành phần, trên cơ sở quy hoạch phân bổ đất đai do Kiến trúc sư trưởng trình. Các chủ đầu tư phải góp vốn xây dựng hạ tầng chính, đền bù giải tỏa, tiền sử dụng đất, theo phương thức: khi thành phố chấp thuận địa điểm, các chủ đầu tư phải nộp đủ tiền đền bù giải tỏa và tái định cư theo quy định. Các chủ đầu tư dự án thành phần ứng trước 20% tiền sử dụng đất cho TPHCM (theo giá quy định, chưa có hạ tầng được tính lãi suất ngân hàng cho đến khi được giao đất chính thức và được cấn trừ vào tiền sử dụng đất).

Sau một thời gian, dự án Khu đô thị phát triển An Phú được giao cho Công ty CP Địa ốc Thủ Thiêm (tiền thân là Công ty Dịch vụ Phát triển Đô thị TPHCM) và một số chủ đầu tư thành phần mới thực hiện, như Công ty CP Bất động sản Nova Lexington (trước đây là Công ty CP Địa ốc 11 chuyển nhượng lại cho Công ty TNHH Bất động sản Đại Hưng Phú), Công ty Dịch vụ dầu khí Sài Gòn (nay là Công ty TNHH Xây dựng thương mại Tân Tạo)…

Tuy nhiên, sau hơn 30 năm được phê duyệt và triển khai, đến nay nhiều dự án thành phần ở Khu đô thị phát triển An Phú vẫn còn dở dang, hạ tầng chưa kết nối, công tác đền bù giải tỏa vẫn chưa xong…