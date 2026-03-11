Khu kinh tế 5.300ha xuất hiện, bất động sản Bắc Thanh Miện chuyển động

Hải Phòng hiện được xem là một trong những đầu tàu tăng trưởng kinh tế của miền Bắc, với tốc độ phát triển công nghiệp, cảng biển và logistics thuộc nhóm cao nhất cả nước. Thành phố này đang sở hữu nhiều lợi thế nổi bật như cảng biển quốc tế, hệ thống khu công nghiệp lớn, mạng lưới cao tốc kết nối Hà Nội – Quảng Ninh – Hải Phòng, cùng định hướng trở thành trung tâm công nghiệp – dịch vụ – logistics của khu vực phía Bắc.

Trong chiến lược mở rộng không gian phát triển, nhiều khu vực vệ tinh của Hải Phòng đang được quy hoạch trở thành các trung tâm công nghiệp – đô thị mới, nhằm đáp ứng nhu cầu về sản xuất, dịch vụ và nhà ở cho lực lượng lao động ngày càng gia tăng.

Một trong những khu vực được nhắc đến nhiều gần đây là Bắc Thanh Miện, nơi đang nằm trong vùng lõi quy hoạch của Khu kinh tế chuyên biệt 5.300ha. Theo định hướng phát triển, khu kinh tế này sẽ hình thành hệ sinh thái công nghiệp – dịch vụ – đô thị, kết nối với chuỗi khu công nghiệp và hệ thống logistics của Hải Phòng cũng như hành lang kinh tế Đông Bắc.

Theo ghi nhận từ các môi giới địa phương, lượng khách tìm hiểu bất động sản tại khu vực Bắc Thanh Miện có xu hướng tăng trong thời gian gần đây. Nhiều nhà đầu tư đến từ Hà Nội, Hải Phòng và các tỉnh lân cận đã bắt đầu khảo sát thị trường nhằm tìm kiếm cơ hội đón đầu quy hoạch.

Một môi giới tại khu vực cho biết:

"Khi thông tin về khu kinh tế 5.300ha được công bố, nhiều nhà đầu tư bắt đầu quan tâm đến các vị trí nằm gần trung tâm hành chính, khu dân cư hiện hữu và các trục giao thông chính của khu vực."

Thực tế cho thấy, tại nhiều địa phương như Bình Dương, Bắc Ninh hay Hải Phòng, khi các khu công nghiệp và khu kinh tế quy mô lớn được hình thành, nhu cầu về nhà ở cho chuyên gia, kỹ sư và lực lượng lao động thường tăng nhanh, kéo theo sự phát triển của các khu đô thị mới.

Trong bối cảnh đó, thị trường bất động sản gần đây đang chú ý đến Khu dân cư mới xã Hồng Quang, huyện Thanh Miện với tên thương mại là Hồng Quang Central nằm tại khu vực xã Hồng Quang, Bắc Thanh Miện – Hải Phòng, được xem là lõi trung tâm của khu kinh tế 5.300ha, đồng thời kết nối thuận lợi với hệ thống hành chính, giáo dục, y tế và khu dân cư hiện hữu của địa phương.

Theo thông tin từ thị trường, dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế An Lộc Phát làm chủ đầu tư, được phát triển với quy mô khoảng 76.486 m², gồm 292 lô đất nền với diện tích đa dạng từ 66,6 m² đến 170,4 m², phù hợp với nhu cầu ở thực cũng như đầu tư.

Dự án được quy hoạch theo mô hình khu dân cư mới đồng bộ, với hệ thống hạ tầng hoàn chỉnh gồm đường nhựa nội khu, điện âm, hệ thống cấp nước sạch, cây xanh, đèn chiếu sáng và hệ thống xử lý nước thải. Một điểm đáng chú ý là các sản phẩm tại dự án đều có sổ đỏ riêng từng lô, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao dịch và sở hữu lâu dài.

Phối cảnh cảnh quan dự án Hồng Quang Central

Theo đánh giá của giới quan sát thị trường, tại các khu vực đang hình thành trung tâm công nghiệp – dịch vụ mới, những khu đô thị nằm gần khu vực trung tâm thường có lợi thế lớn nhờ khả năng phục vụ nhu cầu ở thực, kinh doanh dịch vụ và khai thác cho thuê.

Ảnh phối cảnh tuyến phố trong dự án Hồng Quang Central

Được biết, Hồng Quang Central dự kiến ra mắt vào ngày 20/3/2026 tới, thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư đang tìm kiếm cơ hội tại khu vực Hồng Quang, Bắc Thanh Miện – Hải Phòng.

Trong bối cảnh Hải Phòng tiếp tục mở rộng không gian phát triển và quy hoạch khu kinh tế 5.300ha đang dần được triển khai, sự xuất hiện của các khu đô thị mới như Hồng Quang Central được kỳ vọng sẽ góp phần hình thành diện mạo đô thị hiện đại hơn cho khu vực, đồng thời tạo thêm nhiều cơ hội cho thị trường bất động sản địa phương.

Để biết thêm thông tin chi tiết, khách hàng có thể liên hệ các đại lý phân phối chính thức của dự án.

Công ty Cổ phần Địa Ốc SGO. Hotline: 0983.169.908

Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh bất động sản SGO Đại Dương. Hotline: 0968.453.490

Công ty cổ phần dịch vụ bất động sản An Qúy Hưng. Hotline: 08.6636.1616

Công ty TNHH đầu tư & phát triển hệ thống sàn Địa Ốc Việt Group. Hotline: 0977.418.222

Công ty TNHH Địa Ốc TL. Hotline: 090.172.0939