Theo số liệu từ Cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh, tăng trưởng kinh tế của địa phương này trong quý I/2024 đạt 7,82%, cao hơn cùng kỳ năm 2023 (quý I/2023 đạt 4,11%) và cao hơn bình quân chung cả nước (cả nước đạt 5,66%), đứng thứ 13/63 tỉnh, thành phố và thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ (chỉ sau Thanh Hóa).

Trong đó khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 11,66%; nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,25%; dịch vụ tăng 5,46% và thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 6,04%.

Có thể nhận thấy, khu vực công nghiệp đóng vai trò dẫn dắt trong GRDP của tỉnh với mức tăng 11,61%, chiếm 31% trong cơ cấu kinh tế và đóng góp 4,02 điểm % tăng trưởng. Động lực tăng trưởng chính của quý đầu năm là Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng I.

Khu vực công nghiệp đóng vai trò dẫn dắt trong GRDP của tỉnh Hà Tĩnh.

Cũng theo số liệu của Cục Thống kê Hà Tĩnh, sản lượng điện của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng I trong 3 tháng đầu năm tăng 68%, đóng góp 3,83 điểm % tăng trưởng, chiếm 95% tăng trưởng ngành công nghiệp và chiếm gần 50% tăng trưởng toàn nền kinh tế.

Tuy nhiên, theo nhận định của ngành chức năng tỉnh Hà Tĩnh, mức tăng trưởng của ngành công nghiệp trong quý I vẫn chưa đạt kỳ vọng do sản lượng thép của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh sụt giảm (làm giảm 1,07 điểm % tăng trưởng), sản phẩm pack pin của Nhà máy sản xuất Pin VinES chưa đảm bảo theo kế hoạch (sản lượng mới đạt 13% kế hoạch năm, chỉ đóng góp 0,41 điểm % tăng trưởng)...

Bên cạnh đó, lĩnh vực xây dựng tăng 11,88%, chiếm 8% trong cơ cấu kinh tế và đóng góp 0,92 điểm % tăng trưởng. Theo nhận định của Cục Thống kê, giá trị xây dựng tăng cao chủ yếu nhờ vào tiến độ thi công những dự án có khối lượng xây dựng lớn như: Dự án cao tốc Bắc - Nam, đoạn qua Hà Tĩnh; Nhà máy liên doanh sản xuất Pin Lithium VinES-Gotion được tập trung đẩy nhanh.

Góp phần vào mức tăng trưởng chung toàn tỉnh là những tín hiệu khả quan từ khu vực dịch vụ với mức tăng 5,46% (chiếm 39% cơ cấu kinh tế), đóng góp 2,05 điểm % trong GRDP. Những tháng đầu năm, nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của người dân tăng do trùng với dịp tết Dương lịch, tết Nguyên đán, lễ 8/3… Do vậy, hoạt động của ngành bán lẻ và các dịch vụ diễn ra khá sôi động và tăng so với cùng kỳ năm 2023.

Ngoài ra, tổng mức bán lẻ hàng hóa quý I/2024 đạt hơn 17.142 tỷ đồng, tăng 21,47%; doanh thu hoạt động lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành đạt hơn 1.897 tỷ đồng, tăng 19,3%; doanh thu dịch vụ vận tải đạt hơn 1.906 tỷ đồng, tăng 19,8%…

Cục trưởng Cục Thống kê Hà Tĩnh Trần Thanh Bình cho biết, các con số trên là bước khởi đầu tích cực cho kinh tế năm 2024, cho thấy những nỗ lực, sát sao, kịp thời trong điều hành của tỉnh Hà Tĩnh và sự cố gắng, quyết tâm của các địa phương, doanh nghiệp, người dân trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.