Khu vực Ngoại Giao Đoàn đón thêm tòa nhà văn phòng hạng A đi vào hoạt động

Tòa nhà văn phòng Oriental Square có quy mô gồm 3 tầng hầm, 16 tầng nổi trên tổng diện tích đất khoảng 3.946 m². Tòa nhà có tổng diện tích sàn xây dựng là 28.652 m² (bao gồm hầm), với diện tích sàn cho thuê là khoảng 13.937 m². Tòa nhà được thiết kế theo tiêu chuẩn hạng A, chú trọng không gian xanh và tiện ích hiện đại.

Được biết, hiện nay tòa nhà đang trong quá trình hoàn thiện. Dự kiến trong quý 4/2025, Savills Vietnam – Property Management sẽ đưa vào quản lý vận hành. Được biết, với mức giá từ 26 USD mỗi m2, tòa nhà mang đến lựa chọn phù hợp cho doanh nghiệp cần không gian linh hoạt và hiệu quả chi phí tại khu vực Ngoại Giao Đoàn.

Tọa lạc tại trung tâm Starlake, Oriental Square by OSI thừa hưởng lợi thế kết nối hiếm có khi nằm sát khu hành chính – ngoại giao mới và cộng đồng doanh nghiệp quốc tế đang phát triển mạnh mẽ trong khu vực. Vị trí này tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tìm kiếm một môi trường làm việc chuyên nghiệp, dễ dàng thu hút nhân sự chất lượng cao và mở rộng hợp tác chiến lược.

Không gian văn phòng được phát triển theo chuẩn hạng A với mặt bằng không cột, cho phép tối ưu hóa cách bố trí và mở rộng quy mô một cách linh hoạt. Hệ tiện ích được tích hợp ngay trong tòa nhà, từ những không gian thư giãn và chăm sóc sức khỏe đến các điểm gặp gỡ.

Theo Báo cáo Thị trường Bất động sản Quý 3/2025 của Savills, thị trường văn phòng Hà Nội duy trì sự ổn định với giá thuê bền vững và công suất cải thiện. Tổng nguồn cung đạt khoảng 2,3 triệu m² từ 190 tòa nhà, trong đó khu Nội thành chiếm tỷ trọng lớn nhất, phản ánh xu hướng doanh nghiệp mở rộng ra ngoài khu trung tâm và ưu tiên các tòa nhà có chất lượng vận hành tốt hơn.

Công suất thuê tiếp tục cải thiện, tăng nhẹ lên mức 86%, nhờ khả năng hấp thụ tốt của các dự án chất lượng cao. Trong giai đoạn 2025–2027, thị trường dự kiến có thêm khoảng 265.000 m² nguồn cung mới từ các dự án hạng A, qua đó tiếp tục thúc đẩy nhu cầu dành cho không gian văn phòng hiện đại, linh hoạt và bền vững.

Ông William Gramond – Giám đốc Bộ phận Cho Thuê Thương Mại, Savills Hà Nội – nhận định: "Thị trường văn phòng Hà Nội đang ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ, với nhu cầu tăng cao đối với phân khúc hạng A trong bối cảnh nguồn cung mới còn hạn chế trong ngắn hạn. Đây là thời điểm thuận lợi để các dự án mới như Oriental Square by OSI gia tăng lợi thế cạnh tranh và thu hút khách thuê tiềm năng."



