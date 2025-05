Khung cảnh "ngoài sức tưởng tượng" bên trong Vạn Hạnh Mall lúc nửa đêm

Vạn Hạnh Mall (quận 10, TP.HCM) là một trong những trung tâm thương mại nhận được nhiều tình cảm của cộng đồng mạng. Điều này cũng một phần đến từ cách Vạn Hạnh Mall xử lý truyền thông và lắng nghe khách hàng khi có những vụ việc đau lòng không muốn xảy ra ở mall này.

Mới đây, một video ghi lại khung cảnh bên trong Vạn Hạnh Mall vào đêm khuya cũng nhận được rất nhiều sự chú ý. Theo đó, chàng trai tên T. đã chia sẻ trải nghiệm khi đến Vạn Hạnh Mall vào lúc 0h20 đêm, để đi ăn lẩu ở Hadilao. Và anh chàng đã thực sự rất bất ngờ với khung cảnh bên trong!

Chàng trai đến Vạn Hạnh Mall lúc 0h20 khuya.

Khi đặt chân vào hầm gửi xe, chàng trai thấy có rất nhiều bạn trẻ đang ra về. S. cũng thấy các bác bảo vệ đang trực đêm ở các tầng của trung tâm thương mại. Mặc dù khung cảnh bên ngoài khá vắng vẻ, nhưng vừa đặt chân vào quán lẩu, anh chàng thấy bất ngờ khi vẫn có rất đông bạn trẻ ăn uống và làm nail.

S. tâm sự thêm: "1h rồi mà các bạn thấy vẫn đông nè, và đây là điểm là mình vui nha! Thực tế mình rất muốn đến Vạn Hạnh Mall nhiều hơn để ủng hộ sau những vụ vừa qua. Mình thấy cơ bản các bạn nhân viên trong Vạn Hạnh Mall làm việc rất chỉn chu và đón tiếp nồng nhiệt. Các chú bảo vệ cũng tận tình chia sẻ và chỉ dẫn mình đi ăn".

Đoạn clip này đã nhận được hơn 500k lượt xem sau thời gian ngắn đăng tải. Bên dưới bài đăng, nhiều người cũng cùng ý kiến với S. và chia sẻ trải nghiệm thoải mái của mình khi đến Vạn Hạnh Mall. Tuy nhiên, một số cũng khuyên chàng trai không nên ăn khuya như vậy, vì có thể ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Anh chàng vẫn thấy có khá nhiều bạn trẻ đến chơi và ăn uống ở Vạn Hạnh Mall.

Sau hàng loạt sự cố không mong muốn, Vạn Hạnh Mall có nhiều biện pháp để giúp khách hàng cảm thấy an tâm và thoải mái hơn khi đến với trung tâm thương mại này. Trong đó, có hoạt động lắp tấm lưới an toàn ở khoảng không thông tầng để đảm bảo an toàn, tăng cường bảo vệ và an ninh...

Một trong những sự thay đổi đặc biệt là lắp tấm thêm tấm lưới. Khi netizen góp ý về việc tấm lưới bảo vệ khá đơn điệu, trung tâm đã trang trí thêm đèn và đồ nhiều màu. Hay gần đây, Vạn Hạnh Mall cũng lắng nghe ý kiến của khách hàng khi chuẩn bị thêm ghế ở các tầng để các chú bảo vệ đỡ vất vả hơn trong việc đứng trực.

Nhờ loạt thay đổi chân thành này, nhiều người đánh giá cao Vạn Hạnh Mall khi không chỉ đảm bảo yếu tố an toàn cho khách ghé thăm, mà còn ặc biệt là biết lắng nghe, tiếp thu ý kiến từ cộng đồng một cách nghiêm túc.

Khu vực ghế cho các chú bảo vệ làm nhiệm vụ trực ở các tầng.

Những tấm lưới bảo vệ ở Vạn Hạnh Mall.

Nguồn: @tienlungbung