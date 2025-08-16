Khung hình top 1 toàn cầu lúc này: 4 mỹ nhân hàng đầu hội tụ, đủ trend hot nhất được gọi tên
Khó ai địch lại khung hình sang ngút ngàn của dàn mỹ nhân hàng đầu Hollywood này.
- 16-08-2025Mỹ nhân phim Việt giờ vàng hút 2 triệu view vì quá xinh, tua lại nghìn lần để ngắm vẫn chưa đã
- 15-08-20251000 năm nữa cũng không có ai đẹp như cô gái này (?): Mỹ nhân của thế kỷ, 12 tuổi nổi khắp thế giới
- 15-08-2025Việt Nam tìm đâu ra mỹ nhân thứ 2 đẹp như cả dàn minh tinh châu Á cộng lại thế này, nhan sắc trời sinh thống trị mọi ánh nhìn
Hội mỹ nhân đình đám Kendall Jenner, Kylie Jenner, Bella Hadid và Hailey Bieber từ lâu đã được xem như "tứ trụ nhan sắc" của Hollywood, không chỉ bởi sự nổi tiếng cá nhân mà còn nhờ tình bạn gắn bó nhiều năm qua. Mỗi người đều là biểu tượng thời trang và sắc đẹp toàn cầu, sở hữu lượng fan khổng lồ cùng sức ảnh hưởng mạnh mẽ trong làng thời trang.
Chính vì vậy, khi cả bốn cùng xuất hiện tại bữa tiệc ra mắt mùi hương "Eternal Roots" của thương hiệu nước hoa Orebella đã khiến mạng xã hội ngay lập tức bùng nổ. Hình ảnh Kendall, Kylie, Bella và Hailey chung khung hình đã tạo nên khoảnh khắc quyền lực hiếm có, vừa sang chảnh, vừa tỏa ra khí chất "IT-girl" khiến ai nhìn cũng phải mê mẩn. Đây không chỉ là màn hội ngộ đơn thuần, mà còn là minh chứng cho sự thân thiết và sức ảnh hưởng vượt bậc của hội bạn thân quyền lực nhất nhì Hollywood.
Nhiều người hâm mộ cũng đào lại khoảnh khắc trong quá khứ của "bộ tứ quyền lực" Hollywood.
Kendall ghi điểm với tạo hình hơi hướng quiet luxury. Siêu mẫu nổi tiếng diện set đồ đen tối giản, với thiết kế cúp ngực làm nổi bật bờ vai mảnh mai. Cô lựa chọn kiểu tóc búi gọn, layout makeup tông nude cùng trang sức tinh giản để tô điểm cho diện mạo thêm phần sang trọng, yêu kiều.
Kylie thì có phần táo bạo hơn chị gái khi diện mẫu váy cut-out, có độ ôm body vừa phải khéo léo tôn lên vòng 1 gợi cảm. Nữ tỷ phú lựa chọn các phụ kiện đều mang tông đen, đơn giản nhưng đầy quyền lực, khí chất.
Bella Hadid gây ấn tượng với mẫu váy trắng cắt xẻ táo bạo, tôn lên triệt để đường cong nhưng vẫn giữ được nét nữ tính, nhẹ nhàng. Thiết kế cổ yếm khoe trọn lưng trần quyến rũ, phần thân váy xếp ly dài thướt tha khiến tạo hình của nữ siêu mẫu đẹp tựa nữ thần. Loạt phụ kiện cũng được Bella tận dụng để nhấn nhá cho tổng thể outfit.
Với Hailey Bieber, cô xuất hiện gợi cảm và trẻ trung trong mẫu đầm 2 dây ôm sát hoạ tiết polkadot. Không hổ danh "IT girl hàng đầu", bà xã Justin Bieber vẫn biết điểm xuyết phụ kiện không cần cầu kỳ nhưng vẫn đủ để ấn tượng.
Phụ nữ số