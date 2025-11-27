Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kido muốn trả lại thương hiệu Merino và Celano cho Nutifood, lùi thời gian trả cổ tức

27-11-2025 - 15:07 PM | Thị trường chứng khoán

Kido trình cổ đông thông qua việc chuyển nhượng 49% vốn còn lại tại KDF cho Nutifood, đồng thời trả lại quyền sở hữu các thương hiệu Merino và Celano cho KDF.

Công ty cổ phần Tập đoàn Kido (mã: KDC, sàn HoSE) vừa công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông với nhiều nội dung quan trọng.

Danh sách cổ đông đã được chốt ngày 21/11/2025. Thời hạn để cổ đông gửi phiếu ý kiến về công ty là trước 17h ngày 11/12/2025.

Theo đó, Kido trình cổ đông thông qua phương án chuyển nhượng toàn bộ 49% vốn điều lệ còn lại tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Đông lạnh Kido (KDF).

Theo tờ trình, Kido dự kiến chuyển nhượng hơn 36,3 triệu cổ phần KDF cho Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood (Nutifood) hoặc các đối tác do Nutifood chỉ định. Giá trị chuyển nhượng dự kiến là 2.500 tỷ đồng.

Nếu thương vụ này hoàn tất, Kido sẽ rút toàn bộ vốn tại KDF. Trước đó, Kido đã bán 24,03% cổ phần KDF cho Nutifood. Giao dịch này đã được thực hiện năm 2023 nhưng sau đó không được thông qua tại ĐHCĐ bất thường năm 2024. Do đó, để phù hợp với định hướng thoái toàn bộ vốn tại KDF, lần này HĐQT Kido tiếp tục trình cổ đông thông qua giao dịch trên. 

Đáng chú ý, việc chuyển nhượng vốn tại KDF còn liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ các thương hiệu đình đám là Merino và Celano.

Kido muốn trả lại thương hiệu Merino và Celano cho Nutifood, lùi thời gian trả cổ tức- Ảnh 1.

Kido muốn trả lại quyền sở hữu các thương hiệu Merino và Celano cho KDF

HĐQT Kido trình cổ đông chấp thuận việc hủy bỏ Hợp đồng số 02/2022/KDF-KIDO/HĐCN ký ngày 30/06/2022 về việc chuyển nhượng 34 nhãn hiệu (bao gồm các thương hiệu như Merino, Celano, Wel Yo...) và Hợp đồng số 01/2022/KDF-KIDO/HĐCN ký ngày 30/06/2022 về việc chuyển nhượng 07 đơn đăng ký nhãn hiệu.

Đồng thời, Kido sẽ thực hiện các thủ tục cần thiết để xác lập lại quyền sở hữu các nhãn hiệu này cho KDF.

Tranh chấp quyền sở hữu các thương hiệu nói trên từng là rào cản lớn trong thương vụ này. Việc trả lại thương hiệu về cho KDF cho thấy nhiều khả năng Nutifood sẽ thâu tóm toàn bộ nhà máy sản xuất lẫn các thương hiệu "gà đẻ trứng vàng".

Hồi tháng 07/2022, KDF thực hiện cổ phần hóa và tăng vốn điều lệ từ 541,6 tỷ đồng lên 741,6 tỷ đồng. Sau chuyển đổi, Kido giảm tỷ lệ sở hữu tại KDF từ 100% xuống còn 73,03%, tương ứng 54,16 triệu cổ phiếu.

Sau đó, Kido chuyển nhượng 24,03% cổ phần KDF cho Công ty CP Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood để giảm sở hữu về mức 49% như hiện tại.

Trong khi đó, Nutifood mua thêm từ nhiều cổ đông khác và nắm giữ 51% cổ phần tại KDF vào tháng 9/2024, từ đó trở thành công ty mẹ của KDF.

KDF vốn là đơn vị quản lý các thương hiệu Celano, Merino... của Kido. Tuy nhiên, phía Kido cho biết, trước khi thoái bớt vốn tại KDF, tập đoàn đã kịp chuyển các thương hiệu quan trọng gồm Celano và Merino về tay mình.

ĐHĐCĐ bất thường hồi tháng 1/2025 của KDC đã không thông qua giao dịch bán 24,03% cổ phần tại KDF; không đồng ý chuyển nhượng nhãn hiệu Celano; không đồng ý chuyển nhượng nhãn hiệu Merino; không đồng ý việc chuyển nhượng thương hiệu Kido.

Bên cạnh đó, Kido trình cổ đông thông qua việc tạm hoãn chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt.

Lý giải cho quyết định này, ban lãnh đạo Kido cho biết tình hình kinh tế năm 2025 dự kiến vẫn còn khó khăn, doanh nghiệp chịu áp lực chi phí và cạnh tranh gay gắt. Do đó, công ty cần ưu tiên dòng tiền phục vụ sản xuất kinh doanh cho giai đoạn quý IV/2025 và quý I/2026. Thời gian chi trả cổ tức dự kiến sẽ lùi sang quý I/2026.

Ngoài ra, Kido cũng xin ý kiến bổ sung và điều chỉnh loạt ngành nghề kinh doanh mới để phù hợp với định hướng phát triển, bao gồm: Kinh doanh bất động sản, nhà hàng và các dịch vụ ăn uống lưu động, hoạt động vui chơi giải trí và bán buôn tổng hợp.

Theo Hà Ly

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chính thức: Cổ phiếu của tỷ phú Phạm Nhật Vượng được cấp margin

Chính thức: Cổ phiếu của tỷ phú Phạm Nhật Vượng được cấp margin Nổi bật

Nâng hạng là bước khởi đầu, Chủ tịch FiinGroup hé lộ chìa khoá giúp thị trường vốn Việt Nam thực sự "cất cánh"

Nâng hạng là bước khởi đầu, Chủ tịch FiinGroup hé lộ chìa khoá giúp thị trường vốn Việt Nam thực sự "cất cánh" Nổi bật

Vingroup của ông Phạm Nhật Vượng chốt ngày triển khai thương vụ lớn nhất lịch sử

Vingroup của ông Phạm Nhật Vượng chốt ngày triển khai thương vụ lớn nhất lịch sử

13:50 , 27/11/2025
Động thái mới của tỉ phú Phạm Nhật Vượng tại công ty đường sắt cao tốc VinSpeed

Động thái mới của tỉ phú Phạm Nhật Vượng tại công ty đường sắt cao tốc VinSpeed

13:24 , 27/11/2025
Lãnh đạo HSC đăng ký bán 350.000 cổ phiếu HCM

Lãnh đạo HSC đăng ký bán 350.000 cổ phiếu HCM

12:44 , 27/11/2025
UBCKNN xử phạt loạt doanh nghiệp do vi phạm công bố thông tin

UBCKNN xử phạt loạt doanh nghiệp do vi phạm công bố thông tin

12:00 , 27/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên