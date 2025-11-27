Kido muốn trả lại thương hiệu Merino và Celano cho Nutifood, lùi thời gian trả cổ tức

Công ty cổ phần Tập đoàn Kido (mã: KDC, sàn HoSE) vừa công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông với nhiều nội dung quan trọng.



Danh sách cổ đông đã được chốt ngày 21/11/2025. Thời hạn để cổ đông gửi phiếu ý kiến về công ty là trước 17h ngày 11/12/2025.

Theo đó, Kido trình cổ đông thông qua phương án chuyển nhượng toàn bộ 49% vốn điều lệ còn lại tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Đông lạnh Kido (KDF).

Theo tờ trình, Kido dự kiến chuyển nhượng hơn 36,3 triệu cổ phần KDF cho Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood (Nutifood) hoặc các đối tác do Nutifood chỉ định. Giá trị chuyển nhượng dự kiến là 2.500 tỷ đồng.

Nếu thương vụ này hoàn tất, Kido sẽ rút toàn bộ vốn tại KDF. Trước đó, Kido đã bán 24,03% cổ phần KDF cho Nutifood. Giao dịch này đã được thực hiện năm 2023 nhưng sau đó không được thông qua tại ĐHCĐ bất thường năm 2024. Do đó, để phù hợp với định hướng thoái toàn bộ vốn tại KDF, lần này HĐQT Kido tiếp tục trình cổ đông thông qua giao dịch trên.

Đáng chú ý, việc chuyển nhượng vốn tại KDF còn liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ các thương hiệu đình đám là Merino và Celano.

Kido muốn trả lại quyền sở hữu các thương hiệu Merino và Celano cho KDF

HĐQT Kido trình cổ đông chấp thuận việc hủy bỏ Hợp đồng số 02/2022/KDF-KIDO/HĐCN ký ngày 30/06/2022 về việc chuyển nhượng 34 nhãn hiệu (bao gồm các thương hiệu như Merino, Celano, Wel Yo...) và Hợp đồng số 01/2022/KDF-KIDO/HĐCN ký ngày 30/06/2022 về việc chuyển nhượng 07 đơn đăng ký nhãn hiệu.

Đồng thời, Kido sẽ thực hiện các thủ tục cần thiết để xác lập lại quyền sở hữu các nhãn hiệu này cho KDF.

Tranh chấp quyền sở hữu các thương hiệu nói trên từng là rào cản lớn trong thương vụ này. Việc trả lại thương hiệu về cho KDF cho thấy nhiều khả năng Nutifood sẽ thâu tóm toàn bộ nhà máy sản xuất lẫn các thương hiệu "gà đẻ trứng vàng".

Hồi tháng 07/2022, KDF thực hiện cổ phần hóa và tăng vốn điều lệ từ 541,6 tỷ đồng lên 741,6 tỷ đồng. Sau chuyển đổi, Kido giảm tỷ lệ sở hữu tại KDF từ 100% xuống còn 73,03%, tương ứng 54,16 triệu cổ phiếu.

Sau đó, Kido chuyển nhượng 24,03% cổ phần KDF cho Công ty CP Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood để giảm sở hữu về mức 49% như hiện tại.

Trong khi đó, Nutifood mua thêm từ nhiều cổ đông khác và nắm giữ 51% cổ phần tại KDF vào tháng 9/2024, từ đó trở thành công ty mẹ của KDF.

KDF vốn là đơn vị quản lý các thương hiệu Celano, Merino... của Kido. Tuy nhiên, phía Kido cho biết, trước khi thoái bớt vốn tại KDF, tập đoàn đã kịp chuyển các thương hiệu quan trọng gồm Celano và Merino về tay mình.

ĐHĐCĐ bất thường hồi tháng 1/2025 của KDC đã không thông qua giao dịch bán 24,03% cổ phần tại KDF; không đồng ý chuyển nhượng nhãn hiệu Celano; không đồng ý chuyển nhượng nhãn hiệu Merino; không đồng ý việc chuyển nhượng thương hiệu Kido.

Bên cạnh đó, Kido trình cổ đông thông qua việc tạm hoãn chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt.

Lý giải cho quyết định này, ban lãnh đạo Kido cho biết tình hình kinh tế năm 2025 dự kiến vẫn còn khó khăn, doanh nghiệp chịu áp lực chi phí và cạnh tranh gay gắt. Do đó, công ty cần ưu tiên dòng tiền phục vụ sản xuất kinh doanh cho giai đoạn quý IV/2025 và quý I/2026. Thời gian chi trả cổ tức dự kiến sẽ lùi sang quý I/2026.

Ngoài ra, Kido cũng xin ý kiến bổ sung và điều chỉnh loạt ngành nghề kinh doanh mới để phù hợp với định hướng phát triển, bao gồm: Kinh doanh bất động sản, nhà hàng và các dịch vụ ăn uống lưu động, hoạt động vui chơi giải trí và bán buôn tổng hợp.