Kiếm 130 triệu/tháng nhưng chi tiêu “khổ không ai bằng”: Cả năm chỉ đi ăn hàng đúng 1 lần, không bao giờ tự bỏ tiền túi ra đi du lịch!

Trương Lệ Na là một cô gái 30 tuổi còn độc thân, đang sinh sống và làm việc tại Thượng Hải (Trung Quốc). Nếu không phải bạn bè thân thiết, phần lớn mọi người khi nhìn vẻ bề ngoài của Lệ Na thường đoán rằng cô đang gặp khó khăn tài chính.

Thậm chí có đồng nghiệp còn từng tặng cho cô voucher giảm giá mỹ phẩm, thời trang chẳng nhân 1 dịp gì, còn khéo nói với cô rằng “con gái mà, cũng nên trưng diện một chút chứ”. Hoặc trong những bữa ăn trưa, bữa xế ở công ty, nhiều người khi đặt bánh ngọt, trà sữa còn hay nói với Lệ Na: “Cứ chọn đi, không cần phải góp tiền đâu”.

Tuy nhiên, sự thật thì chỉ có Lệ Na mới hiểu: Không phải cô thiếu tiền mà chỉ đơn giản là không muốn tiêu tiền cho những thứ… có “nhịn” cũng chẳng sao.

Nhiều nguồn thu nhập nhưng chi tiêu siêu khắt khe

Lệ Na vốn tốt nghiệp chuyên ngành marketing nhưng không gói gọn sự nghiệp của mình ở một công việc.

Ban ngày, cô làm quản lý truyền thông cho một thương hiệu mỹ phẩm. Công việc full-time này giúp cô kiếm được khoảng 13.000 NDT/tháng (76 triệu đồng). Ngoài ra, cô nhận thêm việc tư vấn chiến lược truyền thông cho các start-up nhỏ, mỗi tháng kiếm thêm 6.000 NDT (35 triệu đồng). Chưa hết, cuối tuần, Lệ Na còn mở lớp dạy thêm kỹ năng viết nội dung quảng cáo online, thu nhập khoảng 3.000 NDT (18 triệu đồng).

Nhờ vậy, tổng thu nhập hàng tháng của Lệ Na đạt mức 22.000 NDT (130 triệu đồng). Mặc dù đây là con số đủ để một người độc thân thoải mái chi tiêu ở thành phố Thương Hải, nhưng Lệ Na lại không cho mình được phép “thoải mái dù chỉ 1 chút”.

Ảnh minh họa

Chi phí sinh hoạt hàng tháng của Lệ Na dao động trong khoảng 4.000 NDT (24 triệu đồng), bao gồm tiền thuê nhà, điện nước, thực phẩm, các chi phí thiết yếu và tiền đóng bảo hiểm cho bố mẹ. Cô tự nấu ăn gần như cả năm, không bao giờ đặt đồ ăn ngoài. Nếu có đi ra ngoài dùng bữa, thường chỉ là các bữa ăn gặp gỡ đối tác để bàn chuyện công việc.

Nếu gạt mục đích công việc sang 1 bên thì mỗi năm, Lệ Na chỉ đi ăn ngoài đúng 1 lần vào dịp sinh nhật cùng người bạn thân duy nhất. Chuyện mua sắm quần áo hay mỹ phẩm cũng nằm trong danh sách hạn chế của cô gái ham kiếm tiền này. Mỗi năm, Lệ Na chỉ mua sắm đúng 2 lần, một lần vào mùa đông, một lần vào mùa hè, mỗi lần mua đúng 1 cái áo và 1 cái quần. Theo như cô chia sẻ thì đồ cũ vẫn còn mặc tốt, nên cũng chẳng cần sắm nhiều. Tủ đồ càng lắm lựa chọn thì chỉ gây mất thời gian, nói chung là không cần thiết.

Với quan điểm như vậy, cũng chẳng lạ khi Lệ Na chưa từng chi 1 đồng trong suốt 4 năm qua để đi du lịch. Cô nói: “Mỗi năm công ty cho đi du lịch 1-2 lần, vậy là đủ rồi, chẳng tội gì tốn thêm tiền cho khoản này”.

Nhờ chi tiêu ở mức tối thiểu như vậy, nên hàng tháng, Lệ Na gửi tiết kiệm khoảng 50% thu nhập - tương đương 11.000 NDT (65 triệu đồng). 7.000 NDT (41 triệu đồng) còn lại, Lệ Na phân bổ vào các kênh đầu tư an toàn như chứng chỉ quỹ, trái phiếu doanh nghiệp và cổ phiếu.

“Tôi không chạy theo lợi nhuận cao, chỉ cần dòng tiền ổn định và tăng trưởng bền vững. Quan trọng nhất là phải ngủ yên mỗi đêm mà không lo thị trường biến động dữ dội” - Lệ Na viết.

Chấp nhận khổ trước để được sướng sau

Chia sẻ về lý do lẫn động lực để theo đuổi lối sống tằn tiện, Lệ Na cho biết: “Tôi không muốn cuộc sống của mình phụ thuộc vào một công việc hay một người sếp. Mục tiêu của tôi là tự do tài chính trước tuổi 40”.

Ảnh minh họa

Với cô gái này, tự do tài chính không có nghĩa là có nghĩa là có nhà lầu xe hơi, quanh năm suốt tháng chỉ ăn chơi, vi vu khắp thế giới. Lệ Na định nghĩa tự do tài chính chỉ đơn giản là có đủ tiền và nguồn thu thụ động để chi trả cho cuộc sống cơ bản, để mỗi sáng thức dậy được tự do làm những thứ mình thích, mà không phải nơm nớp lo mất việc, không sợ một biến cố bất ngờ cuốn sạch nguồn thu nhập.

“Tôi từng chứng kiến vài người bạn thu nhập rất khá nhưng vừa mất việc là rơi vào khủng hoảng vì không có khoản dự phòng nào. Họ phải đột ngột cắt giảm mọi chi tiêu, sống chật vật và chấp nhận nhận bất kỳ công việc nào chỉ để có tiền. Tôi không muốn mình rơi vào hoàn cảnh đó” - Lệ Na giải thích.

Thế nên người ngoài nhìn vào dễ nghĩ Lệ Na đang sống khổ sở một cách chẳng cần thiết, nhưng bản thân cô thì lại tận hưởng quá trình “chịu khổ” này vì cô biết rõ mình đang ưu tiên điều gì.

“Người ta hay nói phải tận hưởng tuổi trẻ, nhưng tôi nghĩ tuổi trẻ cũng là giai đoạn vàng để tích lũy. Khi sức khỏe và tinh thần còn tốt, tôi chấp nhận làm việc nhiều hơn, tiết kiệm nhiều hơn. Sau này, khi tài chính vững vàng, tôi sẽ có quyền chọn một cuộc sống mà mình thật sự muốn, thay vì bị buộc phải làm một công việc chỉ để trả hóa đơn” - Lệ Na khẳng định.