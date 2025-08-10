Em Xinh một đường tiến lên, giữ chức đội trưởng suốt 3 vòng, cả cõi mạng khen vừa xinh vừa xịn!

Khép lại Live Stage 4, khán giả nói lời chia tay với 4 Em Xinh Quỳnh Anh Shyn, Vũ Thảo My, Liu Grace và Mỹ Mỹ. Kết quả này đôi phần gây tranh cãi, khiến dân mạng chia phe. Bước vào Chung kết, 4 đội trưởng mới gọi tên Phương Ly, Lyhan, 52Hz và Phương Mỹ Chi. Đây cũng là 4 nghệ sĩ có điểm cá nhân cao nhất tính đến hiện tại. Và với thể hiện ấn tượng thời gian qua, Phương Ly “lội ngược dòng” trở thành Em Xinh có điểm cao nhất.

Phương Ly tiếp tục giữ vị trí đội trưởng vòng Chung kết, là Em Xinh có điểm cá nhân cao nhất sau 4 Live Stage

Kết quả này khiến không ít khán giả bất ngờ, fan thì tự hào trước hành trình của Phương Ly. Từ Em Xinh bị chê mờ nhạt, chỉ xếp top cuối sau Live Stage 1, Phương Ly một đường tiến lên, chễm chệ ngôi đầu bảng và giữ chức đội trưởng suốt 3 Live Stage liên tiếp.

Phương Ly bắt đầu bứt tốc từ Live Stage 3, đảm nhận vai trò đội trưởng mang đến bản hit So Đậm

Phương Ly bắt đầu bứt tốc từ Live Stage 3, đảm nhận vai trò đội trưởng cùng Vũ Thảo My, Muộii và Châu Bùi mang đến bản hit So Đậm. So Đậm được Phương Ly định hướng bản phối, tạo concept lung linh, sang chảnh. Ca khúc EDM xập xình, có nhiều điểm nhấn catchy hiện tại đang trở thành “hidden-gem” viral mạng xã hội, phủ sóng ở các địa điểm vui chơi của giới trẻ.

Màn dance battle gây sốt

Màn dance battle của Phương Ly cũng khiến MXH bùng nổ. Học khiêu vũ chỉ trong 3 ngày, Phương Ly vẫn xử bài thi “khó nhằn” mượt mà, chiến thắng thuyết phục. Phương Ly xinh đẹp rực rỡ, toả sáng hơn qua từng vòng thi.

Phương Ly tất tay cho concept Live Stage 4, trang phục biểu diễn đắt tiền

Đến Live Stage 4, Phương Ly cùng team bao gồm Vũ Thảo My, Châu Bùi, Orange và 52Hz thể hiện 2 tiết mục: Chẳng Phải Anh Đâu - Cứ Đổ Tại Cơn Mưa. Với Chẳng Phải Anh Đâu, Phương Ly tất tay cho phần concept vũ trụ, futuristic. Cô chi mạnh cho trang phục biểu diễn, mỗi bộ tận 80 triệu. Trang phục diễn của team Phương Ly còn viral trên Twitter, khiến cư dân mạng quốc tế trầm trồ. Tuy nhiên, phần nhạc lại bị đánh giá là kén người nghe, bản phối ngang, thiếu điểm nhấn.

Cứ Đổ Tại Cơn Mưa - Em Xinh Say Hi Live Stage 4: Phương Ly, Châu Bùi, Vũ Thảo My, Orange, 52Hz

Và Phương Ly “phục thù” cùng Cứ Đổ Tại Cơn Mưa. Lần này, nhóm táo bạo đi ngược lại số đông, chọn stage thuần ballad để phô diễn vocal. Sáng tác của Trid Minh có giai điệu dễ nghe, được Orange viết lại và các thành viên thể hiện kết hợp với 50 nhạc công. Phần nhìn “đắt tiền” cùng dàn Orchestra hoàng tráng, mang đến sự choáng ngợp dù team Phương Ly chỉ đứng yên hát.

Phương Ly mang cả dàn nhạc lên sân khấu Cứ Đổ Tại Cơn Mưa

Kết quả của Cứ Đổ Tại Cơn Mưa vượt mong đợi

Tưởng sẽ khó chinh phục sân khấu thuần biểu diễn như Em Xinh, nhưng kết quả của Cứ Đổ Tại Cơn Mưa vượt mong đợi. Tiết mục thắng hot chair cuối cùng, cân bằng thế mạnh trước team LyHan. Phương Ly tạo không gian cho Châu Bùi thể hiện nốt cao, phần nào thay đổi được định kiến tiêu cực netizen đang dành cho cô em. Các thành viên còn lại có đủ đất diễn để thể hiện thế mạnh. Cách lead team của Phương Ly được nhiều khán giả khen ngợi.

Phong cách chuẩn "phú bà" của Phương Ly ở Em Xinh

Điểm cộng của Phương Ly nằm ở thẩm mỹ tinh tế, sang chảnh, phong thái chuẩn "phú bà". Những màn trình diễn đều được chi mạnh tay cho concept, visual và trang phục biểu diễn. Phương Ly cũng lắng nghe phản ứng khán giả và có cách điều chỉnh phù hợp thị hiếu. Cô không hay bày tỏ thái độ trước các vấn đề.

Phương Ly cảm động trải lòng về việc là Em Xinh điểm cao nhất trước thềm Chung kết

Khoảnh khắc nhận được kết quả điểm cá nhân cao nhất, Phương Ly rưng rưng khóc

Đến Chung kết, Phương Ly tiết tục được đảm nhận chức đội trưởng, là Em Xinh duy nhất làm đội trưởng 3 vòng liên tiếp không “rớt chức”. Khoảnh khắc nhận được kết quả điểm cá nhân cao nhất, Phương Ly rưng rưng khóc. Cô cám ơn tình cảm khán giả dành cho mình. Cả Threads city khen Phương Ly “vừa xinh, vừa xịn”. Không gây tranh cãi vì được push quá lố hay tương tác kém duyên, mọi thứ Phương Ly thể hiện vừa đủ nhưng đủ ấn tượng để cô trở thành “con tướng” đáng gờm ở chặng cuối Em Xinh Say Hi.