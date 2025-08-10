Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Kim Lý thi đấu pickleball cực "khét", lọt vào bán kết: Thành quả của những lần cùng Hà Hồ "trốn con" đi tập pickleball

10-08-2025 - 16:10 PM | Lifestyle

Kim Lý thi đấu pickleball cực "khét", lọt vào bán kết: Thành quả của những lần cùng Hà Hồ "trốn con" đi tập pickleball

Diễn viên Kim Lý xuất hiện toả sáng với vóc dáng "soái ca" sân pickleball.

Kim Lý đối đầu tay vợt chuyên nghiệp Quốc Khánh tại bán kết giải Djoy Tour

Hôm qua 9/8, tại ngày thi đấu thứ 3 của giải MB Pickleball D-Joy Tour 2025 diễn ra tại TP.HCM, diễn viên Kim Lý - ông xã của "nữ hoàng giải trí" Hồ Ngọc Hà, gây sốt khi thể hiện kĩ năng chơi pickleball cực khéo, lọt vào bán kết. Tại bán kết, anh so tài với tay vợt chuyên nghiệp Quốc Khánh. Dẫu có những pha bóng quyết liệt, đem đến nhiều khó khăn cho đối thủ nhưng Kim Lý vẫn phải chịu thua Quốc Khánh ở nội dung đơn nam 35+. Dù vậy, màn trình diễn của nam diễn viên vẫn khiến cư dân mạng bàn luận sôi nổi. Nhất là khi visual của anh trên sân pickleball quá nổi bật.

Kim Lý thi đấu pickleball cực

Kim Lý gây sốt với visual điển trai sáng bừng sân pickleball

Diện bộ đồ thi đấu màu trắng với thiết kế ôm sát, Kim Lý khoe vóc dáng vạm vỡ, chiều cao lý tưởng, thân hình săn chắc của người thường xuyên rèn luyện, giữ dáng chuẩn mực. Miệt mài với những pha bóng, mồ hôi ướt đẫm nhưng không làm giảm phong độ nhan sắc của ông xã Hồ Ngọc Hà, ngược lại càng tăng vẻ nam tính, cuốn hút.

Dù không giành được chức vô địch, Kim Lý vẫn gây ấn tượng với những pha bóng hết mình, thể hiện tâm thế thực sự "nhập cuộc" thể thao chứ không chỉ chơi cho vui. Kĩ năng và thành quả hiện tại của nam diễn viên cũng là thành quả của những lần miệt mài tập pickleball với sự ủng hộ của bà xã xinh đẹp. Trước đó, Hồ Ngọc Hà từng đăng tải hình ảnh hai vợ chồng hẹn hò chơi pickleball, ghi lại khoảnh khắc Kim Lý chăm chú chơi môn thể thao này, trong lúc "Nữ hoàng giải trí" dành thời gian ủng hộ chồng.

Kim Lý thi đấu pickleball cực
Kim Lý thi đấu pickleball cực

Kim Lý và Hồ Ngọc Hà từng "trốn con" đi chơi pickleball

Kim Lý thi đấu pickleball cực

Kim Lý thi đấu pickleball cực

Diễn viên Kim Lý và bà xã xinh đẹp - Hồ Ngọc Hà

Theo Tú Tú

Phụ nữ số

