Đỗ Mỹ Linh "lên đồ" sang hết nấc, khí chất chuẩn "dâu hào môn", ôm con đến dự sự kiện tập đoàn nhà bầu Hiển
Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh chiếm spotlight tại sự kiện của tập đoàn nghìn tỷ nhà chồng hào môn.
- 09-08-2025Sống trong biệt thự 1.000m2, lương hưu 40 triệu đồng/tháng, cụ ông 75 tuổi vẫn thừa nhận: Nhiều tiền nhưng tôi vẫn có nỗi khổ
- 09-08-2025Cụ bà 76 tuổi mang 1 mẩu giấy và 100 triệu đồng tiền tiết kiệm đến ngân hàng để chuyển khoản: Nhân viên Agribank lập tức liên hệ công an đến làm việc
- 06-08-2025Bảo vệ lương 5 triệu đồng/tháng nhưng xem livestream tặng quà đến 430 triệu đồng: Cảnh sát điều tra phát hiện hành động lạ vào mỗi đêm ở công ty
Đêm qua 9/8, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh gây chú ý khi đăng tải loạt story tại sự kiện đình đám của tập đoàn nghìn tỷ nhà bầu Hiển. Trong đó, nàng hậu vẫn luôn chiếm spotlight với nhan sắc, khí chất chuẩn Hoa hậu Việt Nam 2016.
Đỗ Mỹ Linh xuất hiện với vẻ ngoài rạng rỡ và đầy cuốn hút, nổi bật với chiếc váy hồng phấn sang trọng và tinh tế. Chiếc váy được thiết kế ôm sát cơ thể, giúp tôn lên vóc dáng thanh mảnh và đường cong hoàn hảo của bà xã Chủ tịch CLB Hà Nội. Điểm nhấn ấn tượng nhất của trang phục là phần thân trên với chi tiết nơ lớn được xếp lớp một cách khéo léo, tạo nên sự độc đáo và nổi bật trên nền vải lụa mềm mại. Phần nơ này không chỉ làm tăng thêm vẻ nữ tính mà còn mang đến sự thanh thoát, phù hợp với vai trò Phó Chủ tịch của Đỗ Mỹ Linh trong sự kiện. Cô đeo một chiếc thẻ tên trên dây đỏ, treo ngay trước ngực, thể hiện sự chuyên nghiệp và đúng chuẩn với không khí của buổi diễn tại T&T City Millennia.
Dự sự kiện lớn của gia đình chồng, Đỗ Mỹ Linh toát lên vẻ đẹp tự nhiên và quyến rũ. Gương mặt cô được trang điểm nhẹ nhàng nhưng tinh tế, với lối makeup nhấn vào đôi mắt long lanh và đôi môi hồng tươi tắn, làm nổi bật làn da trắng sáng. Mái tóc được tạo kiểu gọn gàng, buông xoã dịu dàng, tạo cảm giác thanh lịch và hiện đại. Diện mạo của nàng hậu không chỉ thể hiện gu thời trang đẳng cấp mà còn khẳng định vị thế của một người đẹp tài năng, luôn biết cách làm mình nổi bật trong mọi sự kiện quan trọng.
Ngoài việc xuất hiện bên cạnh ông xã - doanh nhân Đỗ Vinh Quang, nàng dâu hot đình đám nhà bầu Hiển còn gây ấn tượng với hình ảnh vừa ôm con gái trong lòng vừa quẩy theo nhạc với những ca sĩ yêu thích. Trong lòng mẹ, ái nữ Đỗ Tuệ An ngủ ngon lành, Đỗ Mỹ Linh vừa mang hình ảnh một mẹ bỉm sữa đầy thương yêu, mà vẫn đủ ấn tượng trong vai nàng dâu hào môn vừa khí chất, vừa quyền lực.
Phụ nữ số