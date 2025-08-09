Đẹp như Hà Hồ còn tập gym hùng hục, lắc bình nước "muốn bay người", chị em "vượt lười" sẽ có body cực phẩm
Nhìn Hà Hồ tập gym quyết tâm thế này, bảo sao dáng đẹp!
Hồ Ngọc Hà - "nữ hoàng giải trí" với vẻ đẹp quyến rũ, body săn chắc khiến bao người ngưỡng mộ. Nhưng ít ai biết, để có được vóc dáng "cực phẩm" như thế, cô đã nhiều năm tập luyện gym cực kỳ nghiêm túc và khoa học. Chị em nào muốn học hỏi để có thân hình nóng bỏng, săn chắc như Hà Hồ thì hãy "note" ngay bí kíp này nhé!
Gym không chỉ tập cho vui - mà là chiến đấu!
Hà Hồ không ngại nâng tạ nặng, cô chăm chỉ tập các bài deadlift với tạ chuông 32kg, tập plank, kettlebell swing và cardio cường độ cao. Những bài tập này giúp cô siết cơ mông, săn chắc đùi, đồng thời đốt mỡ hiệu quả, tạo nên vòng eo con kiến và body không chút mỡ thừa. Thậm chí, cô còn từng tiết lộ mức tạ ngày càng nặng hơn, thể hiện sự tiến bộ và quyết tâm không ngừng nghỉ.
Không chỉ là lời nói suông, hãy nhìn những khoảnh khắc được Hà Hồ chia sẻ trên story Instagram: cô diện bộ đồ tập màu cam rực rỡ, thoăn thoắt thực hiện những động tác lắc bình nước ngay trên phòng gym chuyên nghiệp. Nữ ca sĩ cân bằng trên một chân, tay ôm bình nước, mắt tập trung cao độ và lắc liên tục, "muốn bay cả người" - biểu tượng của sự quyết tâm và nỗ lực không ngừng nghỉ.
Động tác khác, cô càng khiến người xem trầm trồ với những cú ném bóng mạnh mẽ, thể hiện sự bền bỉ và sức khỏe dẻo dai của một bà mẹ ba con luôn cháy hết mình vì mục tiêu vóc dáng chuẩn đẹp. Hồ Ngọc Hà viết: "Đẻ con thì dù sao vẫn phải có bụng. Các bác cứ săm soi này kia làm gì cho mệt, em không quan tâm đâu. Điều em bận tâm là em phải khoẻ. Còn hoàn hảo ư, làm gì có trên đời".
Yoga và Pilates - "bí kíp" để giữ dáng mềm mại
Ngoài gym, Hà Hồ còn gắn bó với yoga hơn 15 năm nay, giúp cơ thể dẻo dai, tinh thần thư thái và vóc dáng uyển chuyển. Pilates cũng là lựa chọn tuyệt vời để cô siết cơ bụng, tăng sức bền và dáng đi tự tin hơn hẳn. Tập luyện đa dạng giúp cô vừa săn chắc vừa giữ được nét nữ tính, quyến rũ.
Cardio là "chìa khóa" cũng là cho tim mạch và làn da khỏe đẹp. Chạy bộ và bơi lội là những môn không thể thiếu trong lịch tập của Hà Hồ. Cardio giúp duy trì cân nặng ổn định, cải thiện sức khỏe tim mạch, đồng thời giúp da dẻ căng bóng, khỏe khoắn. Có thể nói, các bài cardio phối hợp cực chuẩn chính là bí quyết để cô luôn tỏa sáng trên sân khấu và trong cuộc sống.
Ngoài tập luyện, Hồ Ngọc Hà còn chú trọng chế độ ăn lành mạnh, hạn chế đường, tinh bột xấu và dầu mỡ. Cô ưu tiên rau củ quả, protein, uống nhiều nước, đặc biệt mê nước ép lựu giàu chất chống oxy hóa giúp đốt mỡ và làm sáng da. Ăn uống khoa học là "chìa khóa" giúp cô duy trì vóc dáng chuẩn mà không cần ăn kiêng quá khắc nghiệt.
Dù bận rộn thế nào, Hồ Ngọc Hà vẫn duy trì tập luyện đều đặn, kể cả lúc đi du lịch hay nghỉ lễ. Mỗi buổi tập kéo dài khoảng 1-1,5 tiếng, kết hợp khởi động và giãn cơ đầy đủ để tránh chấn thương. Với cô, tập thể thao không phải để chứng minh ai đẹp hơn mà là để chứng minh mình có bản lĩnh, sự kiên trì không bỏ cuộc.
