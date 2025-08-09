Thiếu gia Subeo sống luân phiên trong biệt thự xa hoa của Cường Đô La và Hồ Ngọc Hà
"Cậu cả trong gia phả" Subeo càng ngày càng điển trai, style đời thường giản dị nhưng lại có cuộc sống sang chảnh trong 2 căn biệt thự của Hồ Ngọc Hà và Cường Đô La.
- 22-06-2025Subeo tròn 15 tuổi nhưng Cường Đô la chỉ "dám" đăng ảnh con lúc nhỏ: Nghe giải thích lý do mới thấy dạy con khéo!
- 22-06-2025Hồ Ngọc Hà giải thích lý do chúc sinh nhật Subeo lệch ngày, dân mạng phát hiện 1 điều trùng hợp với Cường Đô la
- 05-05-2025Hé lộ mức học phí khủng của Subeo ở nước ngoài
Mới đây, doanh nhân Nguyễn Quốc Cường (Cường Đô La) thu hút sự chú ý trên mạng xã hội khi chia sẻ loạt hình ảnh về Subeo - quý tử đầu lòng của anh và Hồ Ngọc Hà, đang nghiêm túc trải nghiệm nhiều vị trí công việc tại tập đoàn gia đình. Từ kinh doanh, chăm sóc khách hàng, bàn giao nhà đến phục vụ và nhận order tại nhà hàng, Subeo đều tham gia. Hình ảnh cậu bé năm nào nay đã cao 1m8, phong thái chững chạc khiến nhiều người không khỏi trầm trồ.
Hiện tại, cuộc hôn nhân giữa Cường Đô La và Hồ Ngọc Hà đã khép lại trong êm đẹp, cả hai đều có tổ ấm mới và giữ mối quan hệ văn minh để cùng nuôi dạy con. Subeo thân thiết với 2 bên gia đình, cậu sống cách tuần ở nhà bố và nhà mẹ. Dù không thường xuyên chia sẻ hình ảnh nhưng vẫn có thể thấy được những bức hình Subeo check-in tại cả hai cơ ngơi, nơi nào cũng được bố mẹ chuẩn bị sẵn không gian riêng để thoải mái nghỉ ngơi và học tập.
Subeo ở biệt thự của Hồ Ngọc Hà
Biệt thự của Hồ Ngọc Hà và Kim Lý rộng hơn 300m², trị giá 30 tỷ đồng và sở hữu vị trí đắc địa ven sông Sài Gòn. Không gian bên trong được thiết kế hiện đại, sang trọng, bên cạnh đó còn có khu sân vườn rộng rãi, thoáng đãng.
Subeo ở biệt thự của Cường Đô La
Không chỉ có cuộc sống tiện nghi bên mẹ Hồ Ngọc Hà, Subeo còn sống trong không gian sang trọng tại biệt thự hoành tráng của bố Cường Đô La. Đầu năm nay, hình ảnh đại gia đình Cường Đô La - Đàm Thu Trang chụp tại gara rộng rãi gây chú ý, khi Đàm Thu Trang chính thức "nhường" vị trí cao nhất nhà cho Subeo.
Trước đây, Cường Đô La cũng từng khoe khoảnh khắc con trai Subeo chăm chỉ ngồi chuẩn bị bài trước màn hình máy tính. Chỉ qua dòng caption ngắn gọn cũng đủ thấy được sự quan tâm của vị "đại gia phố núi" dành cho cậu con trai dù bận bịu với công việc kinh doanh. Qua bức ảnh cũng có thể thấy được không gian học tập rộng rãi và thoải mái của Subeo với thiết kế bàn dài, phía trên là hàng loạt đồ trang trí cùng đồ chơi yêu thích.
Tổng hợp
Phụ nữ số