Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kiếm 19 tỷ/tháng nhờ bắt chước người nổi tiếng

19-01-2026 - 19:38 PM | Lifestyle

Mở MXH ra thấy Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư, BIGBANG, EXO có mặt ở khắp mọi nơi!

Ngày nay, cùng vói sự phát triển của livestream, phim ngắn, việc bắt chước người nổi tiếng đẻ thu hút sự chú ý của công chúng đang trở nên thịnh hành hơn bao giờ hết. Khi lướt qua MXH, netizen có thể bắt gặp các phiên phản "pha ke" của Lưu Diệc Phi đang thỏa sức nhún nhảy theo nhịp nhạc, các bản sao của Triệu Lộ Tư, Trịnh Sảng, Vương Tổ Hiền…có mặt ở khắp mọi nơi. Thậm chí còn có cả nhóm nhạc BIGBANG Vân Nam, nhóm ESO gồm các thành viên như Lộc Ha, Hoàng Tử Thành, Vương Nhị Bác, Lâm Tuấn Tuyệt (bản sao của Lộc Hàm, Hoàng Tử Thao, Vương Nhất Bác, Lâm Tuấn Kiệt).

Nhờ sở hữu gương mặt có nét giống với hội nam thần mỹ nhân showbiz, lại công thêm việc trang điểm, bắt chước động tác, thần thái của họ, nhiều người dễ dàng thu hút hàng triệu mắt xem cũng như kiếm tiền từ các nền tảng MXH.

Kiếm 19 tỷ/tháng nhờ bắt chước người nổi tiếng - Ảnh 1.

Các bản sao của Lưu Diệc Phi có mặt ở khắp mọi nơi trên MXH (Ảnh: QQ).

Kiếm 19 tỷ/tháng nhờ bắt chước người nổi tiếng - Ảnh 2.

(Ảnh: QQ)

Kiếm 19 tỷ/tháng nhờ bắt chước người nổi tiếng - Ảnh 3.

(Ảnh: QQ).

Kiếm 19 tỷ/tháng nhờ bắt chước người nổi tiếng - Ảnh 4.

Triệu Lộ Tư, Trần Vỹ Đình bản fake (Ảnh: QQ).

Kiếm 19 tỷ/tháng nhờ bắt chước người nổi tiếng - Ảnh 5.

Trịnh Sảng dù đã bay màu nhưng vẫn là "bạch nguyệt quang" được bắt chước rầm rộ trên MXH (Ảnh: QQ).

Thực tế, hiện tượng bắt chước các ngôi sao đã xuất hiện tại Trung Quốc từ cuối năm những 90 của thế kỷ trước và được coi là chuyên mục ăn khách của show truyền hình. Đến năm 2006, làng giải trí Hoa ngữ thậm chí còn xuất hiện đoàn nghệ thuật 600 thành viên, gồm những người có ngoại hình hoặc âm thanh giống với người nổi tiếng. Ekip này tự xưng là "lũng đoạn văn hóa bắt chước trên toàn Trung Quốc, thậm chí là cả khu vực châu Á". Dĩ nhiên, họ có nhiều cách thu về lợi nhuận như làm diễn viên đóng thế, diễn viên hỗ trợ đặc biệt hoặc làm kẻ bắt chước trong các show giải trí để thu hút sự chú ý.

Trong những năm 2010 - 2015, cùng với sự bùng nổ của loạt chương trình như Tinh Quang Đại Đạo, Cao Nhân Trung Quốc, Ngôi Sao Bách Biến, những bản sao của người nổi tiếng lại càng thêm "đắt khách". Thậm chí có người còn được xuất hiện trên CCTV, các kênh truyền hình chính thống, gặt hái cả danh tiếng lẫn tiền bạc. Có lẽ vì vậy nên không ít người đã lựa chọn biện pháp "dao kéo" để đạt được mục đích.

Tuy nhiên, trang QQ cho biết, thời đó, những bản sao muốn nổi tiếng thì ngoại hình chỉ là điều kiện cơ bản, quan trọng nhất là phải bắt chước được động tác, thần thái, âm thanh. Để làm được điều này, họ phải tốn rất nhiều công sức, nghiên cứu kỹ càng về mọi động thái của nguyên mẫu.

Còn trong thời đại ngày nay, có nhiều người dễ dàng nổi tiếng chỉ trong vòng 15 giây, chỉ cần ngoại hình có vài nét giống với người nổi tiếng và biết cách bày trò, đôi khi dùng những biểu cảm khoa trương, thậm chí là hơi lố để thu hút sự chú ý.

Chẳng hạn như "tiểu Lâm Tâm Như" này, với tạo hình nhân vật Tử Vy trong Hoàn Châu Cách Cách, dù chẳng hề thể hiện chút tính cách nào của nhân vật, thậm chí còn bày trò gây cười, cô nàng vẫn kiếm được 100.000 NDT (377 triệu đồng) chỉ sau 1 phiên livestream và nhận thêm 700.000 người theo dõi chỉ trong 1 tháng.

Hay như anh chàng "Phật Sơn Điện Hàn" vốn là một công nhân nhà máy có giao diện khá giống Trương Hàn đã mua được xe Mayback giá 1 triệu NDT (3,77 tỷ đồng) chỉ trong thời gian ngắn và có tiền mở công ty riêng. Thậm chí, lượng người theo dõi của bản sao Trương Hàn trên ứng dụng video ngắn còn vượt mặt cả chính chủ.

Kiếm 19 tỷ/tháng nhờ bắt chước người nổi tiếng - Ảnh 6.

Lâm Tâm Như phiên bản "pha ke" (Ảnh: QQ).

So với 2 cái tên nói trên, nhóm nhạc nam ESO (bản "pha ke" của EXO) được công chúng biết đến rộng rãi hơn hẳn. Không chỉ nổi tiếng trên MXH, các thành viên như Lộc Ha, Hoàng Tử Thành, Vương Nhị Bạc, Lâm Tuấn Tuyệt còn được mời tham gia một số show diễn và mở fanmeeting.

Không ít người từng tỏ vẻ ngỡ ngàng vì những bản sao này chẳng thể bì được với bản gốc về tài năng cũng như nhan sắc, không ít lần hát lệch tông, nhảy không đều nhưng vẫn có sức hút đến lạ, có đèn tiếp ứng riêng và được fan vây kín mỗi khi tham dự sự kiện.

Trong đó, thành công nhất là Lộc Ha, từ 1 chàng trai làm làm đủ việc vặt kiếm sống lắc mình thành hot face thu nhập 5 triệu NDT/tháng (gần 19 tỷ đồng). Giờ đây, cuộc sống của bản sao Lộc Hàm thay đổi 360 độ, mua được biệt thự 11 triệu NDT (41,5 tỷ đồng), siêu xe Ferrari giá 2,77 triệu NDT (10,4 tỷ đồng) và mở công ty riêng. Cuối năm 2025, Lộc Ha còn chính thức thành chồng người ta, viên mãn cả về sự nghiệp lẫn đời tư.

Kiếm 19 tỷ/tháng nhờ bắt chước người nổi tiếng - Ảnh 7.

Bản sao nhóm EXO tại Trung Quốc thu hút lượng fan khá đông đảo (Ảnh: Sina).

Kiếm 19 tỷ/tháng nhờ bắt chước người nổi tiếng - Ảnh 8.

Trong đó, Lộc Ha (bản sao Lộc Hàm) là thành công và viên mãn nhất (Ảnh: QQ).

Trang QQ cho rằng, những phiên bản "pha ke" này đã mang lại tiếng cười cho khán giả qua việc phá vỡ hình tượng hoàn hảo của giới nghệ sĩ, làm những điều bản gốc không dám làm. Họ được khá nhiều nhãn hiệu vừa và nhỏ ưu ái vì cát-xê chỉ bằng số lẻ của các ngôi hàng "hàng real" nhưng lại tạo được hiệu ứng truyền thông tốt.

Dĩ nhiên, nghề gì thì cũng có góc khuất của nó, đặc biệt là việc bắt chước người nổi tiếng để kiếm tiền vốn nằm trong "vùng xám". Nếu không cẩn thận, họ có thể bị bản gốc khởi kiện vì làm ảnh hưởng đến hình tượng, không chỉ bị khóa tài khoản mà còn phải bồi thường số tiền cực khủng.

Trong đó, phải kể đến vụ việc tài khoản Vương Bảo Nhược sản xuất video có nội dung liên quan đến vợ cũ Ảnh đế Vương Bảo Cường và người quản lý cũ (2 người này "cắm sừng" và chiếm đoạt tài sản của nam diễn viên). Kết quả, Vương Bảo Nhược bị tài tử Thám Tử Phố Người Hoa kiện ra tòa, yêu cầu đến bù 6,5 triệu NDT (24,5 tỷ đồng). Bởi vậy, những người kiếm sống từ việc bắt chước các ngôi sao showbiz cần thận trọng để tránh có ngày mất cả chì lẫn chài.

Kiếm 19 tỷ/tháng nhờ bắt chước người nổi tiếng - Ảnh 9.

Ảnh đế Vương Bảo Cường kiện kẻ bắt chước mình (Ảnh: Sina).

Nguồn: QQ

Theo Gia Linh

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tin vui: Từ tháng 4 này, không cần visa, người Việt có thể bay thẳng tới 1 điểm đến nổi tiếng của Trung Quốc

Tin vui: Từ tháng 4 này, không cần visa, người Việt có thể bay thẳng tới 1 điểm đến nổi tiếng của Trung Quốc Nổi bật

Tết này đừng chỉ chơi đào mai, muốn nhà vừa sang vừa "hút lộc" thì đây là loài hoa bạn nhất định phải chưng!

Tết này đừng chỉ chơi đào mai, muốn nhà vừa sang vừa "hút lộc" thì đây là loài hoa bạn nhất định phải chưng! Nổi bật

Tóc Tiên giàu có thế nào ở tuổi 37?

Tóc Tiên giàu có thế nào ở tuổi 37?

18:32 , 19/01/2026
Nam ca sĩ Việt là Quán quân quốc tế: Được Thủ tướng khen ngợi, liên tục tham dự sự kiện Chính phủ

Nam ca sĩ Việt là Quán quân quốc tế: Được Thủ tướng khen ngợi, liên tục tham dự sự kiện Chính phủ

17:35 , 19/01/2026
Cái Tết đầu tiên của Đỗ Hà và Viết Vương

Cái Tết đầu tiên của Đỗ Hà và Viết Vương

17:10 , 19/01/2026
Thương hiệu có gần 300 cửa hàng khắp thế giới vừa sở hữu mặt tiền mới tại "khu đất vàng" giữa thủ đô: Nơi thiên nhiên giao hòa cùng di sản

Thương hiệu có gần 300 cửa hàng khắp thế giới vừa sở hữu mặt tiền mới tại "khu đất vàng" giữa thủ đô: Nơi thiên nhiên giao hòa cùng di sản

16:30 , 19/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên