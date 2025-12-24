Kiếm tiền ở thành phố quá khó, cô gái làm 1 việc “lật ngược tình thế”: Giờ tiền tự chảy vào túi!

Trước đây, Limonta Volkova - Cô gái độc thân hiện đang sinh sống tại San Francisco (Mỹ), chưa từng nghĩ mình sẽ mua được nhà, càng không dám mơ tới cảnh bản thân trở thành chủ của 2 bất động sản cho thuê.

Nhưng tất cả những điều cô từng nghĩ "mình không thể", giờ lại trở thành hiện thực. Đương nhiên, không phải do trúng số!

Mọi thứ bắt đầu thay đổi vào năm 2020, khi đại dịch Covid-19 bùng phát, Limonta quyết định về quê ở cùng bố mẹ cho tới khi dịch bệnh qua đi. Quê nhà của cô là 1 thị trấn nhỏ ở bang Kentucky. Sau gần một năm sống cùng bố mẹ, Limonta bắt đầu nghĩ đến việc tìm mua một căn hộ chung cư nhỏ để chuyển ra ở riêng. Đó là dự định bạn đầu của cô, tuy nhiên, sau quá trình đi xem nhà, Limonta nhận ra cô có hứng thú với các căn nhà cũ, phong cách "cổ xưa" hơn là chung cư hiện đại.

Limonta Volkova (Nguồn: BI)

Quá trình tìm nhà của Limonta kéo dài tới hơn 1 năm, song, cô vẫn chưa thể đưa ra quyết định cuối cùng, bởi lúc đó, Limonta không chắc mình sẽ muốn "về quê". Một phần trong cô vẫn thích thú với cuộc sống ở thành phố lớn, sôi động như San Francisco, dù chi phí có đắt đỏ.

Khi tâm sự chuyện này với người bạn thân để xin lời khuyên, Limonta như tìm thấy "tia sáng" trong bóng tối. Bạn thân khuyên cô nên mua nhà ở quê, sửa sang lại và cho thuê, còn bản thân cô vẫn tiếp tục quay lại San Francisco và làm việc, sinh sống ở thành phố cô yêu thích.

Khoảnh khắc nghe được lời khuyên ấy trở thành bước ngoặt khiến cuộc sống của Limonta thay đổi hoàn toàn.

Lần đầu tiên trong đời, cô quyết tâm vét sạch tiền tiết kiệm và vay mượn thêm người thân để mua 1 căn nhà cũ, thủng mái, tường bong tróc, hệ thống điện nước xuống cấp trầm trọng. Dẫu vậy, đây chính là yếu tố giúp Limonta thương lượng được mức giá "trong tầm tay", thấp hơn hẳn so với mặt bằng giá BĐS cùng khu vực: 152.500 USD (khoảng 3,7 tỷ đồng).

Ngay sau khi ký hợp đồng mua nhà, Limonta quay trở lại San Francisco để kiếm tiền sửa chữa. Phần lớn quá trình cải tạo ngôi nhà diễn ra trong bối cảnh cô quản lý từ xa. Có những thời điểm, Limonta nghi ngờ liệu đây có phải quyết định quá bồng bột hay không. Quá trình cải tạo căn hộ cũ kéo dài khoảng 3 tháng.

Trong lúc đó, Limonta bắt đầu đăng tin tìm người thuê. Chỉ khoảng 1 tuần sau, căn hộ đã có chủ đặt cọc. Hành trình "tiền tự chảy vào túi" của Limonta bắt đầu từ tháng 10/2022 cho đến nay.

Bản thân Limonta vốn là người có thói quen tiết kiệm. Khi nhiều bạn bè lựa chọn sống trong các căn hộ cao cấp với dịch vụ đầy đủ, cô ưu tiên những nơi ở vừa đủ nhu cầu để giữ tiền thuê nhà ở mức thấp, từ đó tích lũy tiền tiết kiệm làm vốn đầu tư. Khi quay đã có nguồn thu thụ động hàng tháng từ việc cho thuê nhà ở quê, cô vẫn không thay đổi thói quen tiết kiệm của mình. Limonta vẫn thuê phòng đơn giá rẻ ở San Francisco, không đi du lịch suốt cả năm và dồn tiền xây dựng quỹ dự phòng, và đầu tư.

Ở San Francisco, Limonta chỉ thuê 1 căn hộ studio nhỏ thay vì thuê chung cư cao cấp (Nguồn: BI)

Khi căn nhà đầu tiên vận hành ổn định và cô tự tin hơn với vai trò chủ nhà cho thuê, Limonta tiếp tục mở rộng danh mục đầu tư. Sau 2 năm kiên trì tiết kiệm, đến giữa năm 2024, Limonta mua được bất động sản thứ 2: Một căn nhà song lập trong cùng khu phố với giá 202.000 USD (gần 4,9 tỷ đồng). Và đương nhiên, căn hộ thứ 2 này, Limonta cũng cho thuê để tạo dòng tiền.

Hiện tại, mục tiêu tiếp theo của Limonta nỗ lực tích lũy để có thể mua được 1 căn hộ ở San Francisco mà không cần bán 1 trong 2 căn hộ đang tạo ra nguồn thu đáng kể cho mình. Ở tuổi 32, cô khẳng định: "Dù sao có trong tay 2 căn nhà đã là điều tôi từng không dám mơ, nhưng cuối cùng tôi đã làm được. Thế nên có lẽ, một căn hộ ở San Francisco cũng không quá xa vời" .

(Theo BI)