Việt Nam có duy nhất 1 mỹ nhân được mệnh danh "ngọc không tỳ vết", nhan sắc độc bản 100 năm nữa vẫn là huyền thoại

Với khán giả truyền hình ngày nay, NSND Như Quỳnh là gương mặt quen thuộc của khung giờ vàng, thường gắn liền với hình ảnh những người bà, người mẹ điềm đạm trong các bộ phim gia đình. Ít ai ngờ rằng, trước khi trở thành “bà ngoại quốc dân” trên màn ảnh nhỏ, bà từng là biểu tượng nhan sắc và khí chất của điện ảnh Việt một thời - vẻ đẹp Hà thành thanh lịch, cổ điển và hiếm có đến mức khó tìm người thay thế.

Ở giai đoạn rực rỡ nhất của sự nghiệp, NSND Như Quỳnh được xem là một hiện tượng đặc biệt. Nhan sắc của bà không nằm ở sự lộng lẫy hay phô trương, mà toát lên nét sang trọng chuẩn mực, đằm thắm và đầy chất thơ. Giữa thời kỳ điện ảnh đen trắng, bà nổi bật như một “độc bản”, đại diện cho hình ảnh người phụ nữ Hà Nội tinh tế, từ gương mặt, ánh mắt cho đến thần thái. Đặc biệt, trong khi nhiều diễn viên phải lồng tiếng, chất giọng Hà thành chuẩn mực, trầm ấm của Như Quỳnh lại được giữ nguyên, góp phần tạo nên dấu ấn không thể trộn lẫn.

Đạo diễn Lưu Trọng Ninh từng khẳng định rằng Như Quỳnh là một gương mặt “chưa từng lặp lại” trong lịch sử điện ảnh Việt. Nhận xét ấy cho đến nay vẫn nguyên giá trị. Dù lớp lớp mỹ nhân mới liên tục xuất hiện, từ hoa hậu đến người đẹp mạng xã hội, vẻ đẹp của NSND Như Quỳnh vẫn giữ được vị thế riêng, không bị hòa lẫn. Bà được gọi là “ngọc không tì vết” - một danh xưng không chỉ dành cho ngoại hình, mà còn cho phong thái sống, sự chuẩn mực trong nghề và nhân cách của người nghệ sĩ.

Không dừng lại ở sức hút nhan sắc, NSND Như Quỳnh còn chinh phục khán giả bằng diễn xuất tinh tế, giàu chiều sâu. Bà ghi dấu ấn qua loạt tác phẩm kinh điển như Bài Ca Ra Trận, Đến Hẹn Lại Lên, Ngày Lễ Thánh, Mối Tình Đầu… Ở mỗi vai diễn, bà không cần đến những cao trào kịch tính, chỉ một ánh nhìn hay cử chỉ nhỏ cũng đủ truyền tải cảm xúc, để lại dư âm lâu dài trong lòng người xem. Tài năng ấy còn giúp bà nhiều lần góp mặt trong các dự án hợp tác quốc tế, khẳng định vị trí của điện ảnh Việt trên bản đồ khu vực.

Ở tuổi ngoài 70, NSND Như Quỳnh vẫn bền bỉ với nghề. Bà đều đặn xuất hiện trên sân khấu kịch lẫn màn ảnh truyền hình, giữ trọn tình yêu với diễn xuất. Gần đây, khán giả trẻ đặc biệt yêu mến bà qua vai người bà đãng trí, khó tính nhưng giàu tình cảm trong Hương Vị Tình Thân. Dù chỉ là vai phụ, nhân vật của bà vẫn để lại dấu ấn sâu đậm, thậm chí được nhắc đến nhiều hơn cả một số gương mặt trẻ gây tranh cãi - minh chứng rõ ràng cho sức nặng của một nghệ sĩ lớn, cả về tài năng lẫn khí chất.