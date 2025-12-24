Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nữ NSND 54 tuổi là Phó chủ tịch tại TP.HCM: Để thả 7 năm mới sinh được con thứ hai

24-12-2025 - 07:55 AM | Lifestyle

"Vợ chồng tôi quyết định để thả nhưng suốt 7 năm không được, đùng một cái lại có bé thứ hai, bất ngờ lắm", NSND Trịnh Kim Chi nói.

Vừa qua, tại chương trình Vietnam Interviews, NSND Trịnh Kim Chi – Phó Chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM đã chia sẻ về việc sinh con gái thứ hai.

Cô nói: "Việc tôi sinh con gái thứ hai là ngoài dự tính. Thực ra, sau khi sinh xong đứa đầu tiên thì tôi kiêng cữ để còn làm việc. Nhưng sau đó tôi không kiêng cữ nữa, để thả vậy mà vẫn không có. Tôi để thả suốt 7 năm trời cũng không có.

Nữ NSND 54 tuổi là Phó chủ tịch tại TP.HCM: Để thả 7 năm mới sinh được con thứ hai- Ảnh 1.

Trịnh Kim Chi và chồng con

Lúc đó, bé thứ nhất của tôi lớn rồi, có thế giới riêng rồi nên vợ chồng tôi cảm thấy buồn buồn, muốn có thêm con.

Hồi xưa vợ chồng tôi đi đâu dẫn con theo là nó theo ngay, nhưng giờ rủ đi không chịu. Đôi khi vợ chồng tôi đi đâu không có con đi cùng lại thấy thiếu thiếu gì đó.

Tất nhiên vợ chồng tôi cũng muốn có một khoảng không gian riêng, nhưng khi con gái lớn nó tự ở riêng một phòng, vợ chồng tôi thui thủi một phòng, nói riết thì hết chuyện để nói.

Vì thế nên vợ chồng tôi quyết định để thả nhưng suốt 7 năm không được, đùng một cái lại có bé thứ hai, bất ngờ lắm.

Điều này tạo nên sự biến đổi trong cuộc sống của vợ chồng tôi, khi đã lớn tuổi rồi lại tự nhiên có đứa bé con để chăm sóc, bế ẵm, bận rộn hơn rất nhiều, nhưng là bận rộn trong hạnh phúc, niềm vui.

Nữ NSND 54 tuổi là Phó chủ tịch tại TP.HCM: Để thả 7 năm mới sinh được con thứ hai- Ảnh 2.

Đến giờ con gái nhỏ vẫn lẽo đẽo đi theo vợ chồng tôi, vui lắm. Chồng tôi bảo cũng may có thêm con gái nhỏ không là buồn lắm vì suốt ngày tôi đi vắng, con gái lớn đi học. Chồng tôi cả ngày chỉ mong đến chiều để đón con gái đi học về rồi hai cha con đi dạo, mua sắm đồ nọ đồ kia. Anh ấy suốt ngày mua đồ chơi cho con.

Bản thân tôi cũng phải biết cân đo đong đếm thời gian của mình. Thời gian này tôi hạn chế đi phim. Những phim nào phải quay xa, đi tỉnh là tôi hạn chế lại. Con tôi còn nhỏ quá mà để hai cha con ở nhà tự chăm nhau thì tôi thấy thương, tội quá. Tôi chỉ nhận những phim quay trong thành phố, sáng đi tối về.

Còn ngày xưa tôi làm miệt mài, có những ngày quay 4 phim một lúc. Tôi và Lương Thế Thành hay hỏi nhau ngày hôm nay quay mấy phim. Nhưng đến một lúc nào đó cũng phải biết hạn chế lại để toàn tâm toàn ý lo cho gia đình.

Tôi phải biết cân bằng mọi thứ vì không gì lớn lao bằng hạnh phúc gia đình".

Theo Tùng Ninh

Thanh niên Việt

