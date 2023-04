Kiếm gần 19 tỷ đồng, đạt lợi nhuận 2.700% sau hơn 2 năm đầu tư chứng khoán, tôi nhận ra: Làm giàu phải khôn, mù quáng chạy theo đồng tiền là mất tất

Eduardo Briceno ngồi tại bàn làm việc, bao quanh bởi 4 màn hình máy tính lớn nhảy giá xanh đỏ. Bên phải anh là hình chú bò tót bị quây bởi bầy sói dữ.

Briceno nói sói là một loài động vật nhanh nhẹn, đủ linh hoạt để tồn tại trong cả thị trường lên và xuống giá. Với anh, luôn có những kỹ năng giúp mình sinh lời trong mọi điều kiện, ở cả vị thế mua và bán.

Quay trở lại hồi năm 2010 - thời điểm Briceno tốt nghiệp đại học ở Venezuela với tấm bằng kỹ sư điện. Đây là kết quả sau nhiều năm được định hướng bởi bố mẹ - những người chỉ cần anh ấy có một cuộc sống ổn định, yên bình.

Tuy nhiên, ngày Briceno bắt đầu đi làm, đất nước rơi vào khủng hoảng kinh tế và chính trị sâu sắc. Cảm thấy ước mơ của mình ngày càng xa vời song anh vẫn tiếp tục làm kỹ sư trong 3 năm.

Năm 2016, Briceno quyết tâm quay lại trường để lấy bằng MBA. Anh cũng bắt đầu tham gia các khóa học giao dịch, đầu tư cơ bản và sau khi làm quen với các loại thị trường khác nhau, Briceno biết mình muốn trở thành một nhà giao dịch chứng khoán.

Tình cờ, Briceno biết đến Timothy Sykes, một giáo viên dạy đầu tư chứng khoán kiêm cựu giao dịch viên nức tiếng. Tháng 3/2016, anh đăng ký khoá học và bắt đầu thực hiện các giao dịch nhỏ.

Do điều kiện trong nước không ổn định, vợ chồng Briceno quyết định chuyển tới Mỹ. Ngày đó không có cách nào kiếm thêm thu nhập nên anh chàng này chuyển sang giao dịch chứng khoán toàn thời gian.

Tuy nhiên, do mới chỉ là nhà đầu tư F0, Briceno thời điểm đó mất khá nhiều, ước tính khoảng 8.000 USD tiền tiết kiệm.

Briceno từng là một người không biết gì về chứng khoán, sau vài lần vấp ngã đã rút ra được nhiều bài học cho bản thân.

“Tôi không được phép mất tiền nữa. Nó phải quay trở lại”, Briceno nói. “Giao dịch để tồn tại sẽ dẫn đến thảm họa. Và đó là sai lầm của tôi. Tôi đã cố gắng giao dịch để trang trải hoá đơn và cuối cùng chấp nhận thua lỗ”.

Sau đó, Briceno chuyển sang tập trung nghiên cứu kỹ thuật. Điều này giúp anh thoát khỏi chuyến tàu lượn siêu tốc về cảm xúc và đẩy mạnh trao dồi kỹ năng đầu tư. Từ 28.000 USD vốn, Briceno kiếm được gần 800.000 USD (gần 19 tỷ đồng), tương đương 2.700% lợi nhuận từ tháng 10/2020 đến tháng 2/2023.

Ngoài ra, Briceno cũng có một kênh YouTube bằng tiếng Tây Ban Nha chia sẻ kinh nghiệm đầu tư và các khóa học trực tuyến.

“Briceno thành công nhưng theo một cách rất khác thường. Anh ấy cho rằng nhiều nhà giao dịch mất tất cả chỉ vì cố gắng tìm kiếm lợi nhuận vượt trội”, Norman Zadeh, một chuyên gia cho biết. “Đối với những nhà đầu tư mới, họ chỉ nên mạo hiểm một phần nhỏ số tiền cho đến khi thành công. Chiến lược tốt nhất là mua, nắm giữ và trung bình giá nếu thị trường đỏ lửa”.

Briceno nhận thức được rằng cách tiếp cận của mình đòi hỏi khả năng chấp nhận rủi ro cao, song chính những khó khăn ban đầu đã góp phần giúp anh mạnh mẽ. Anh sẵn sàng đối mặt chúng. “Tôi thực sự biết ơn quãng thời gian đen tối đó”. Briceno nói.

Ngoài Briceno, thị trường chứng khoán cũng có rất nhiều những nhà đầu tư “mát tay” nhờ chiến lược đầu tư cụ thể. Jack Kellogg là một ví dụ.

Jack Kellogg lãi hơn 8 triệu USD (gần 200 tỷ đồng) từ các giao dịch trong ngày vào năm 2020 và 2021.

Trong hơn 5 năm, Jack có cơ hội tiếp xúc với nhiều loại thị trường khác nhau, bao gồm cả lần “sập” chứng khoán vào năm 2020. Bài học anh chàng này rút ra là hãy giữ mọi thứ đơn giản và linh hoat.

“Có một từ viết tắt này: KISS (Keep it simple, stupid), tạm dịch “Cứ giữ cho nó đơn giản và ngu ngốc đi”. Tôi không cần đến các chỉ báo siêu phàm để kiếm tiền. Tôi chỉ sử dụng các đường xu hướng cơ bản, xem xét mốc hỗ trợ, kháng cự và khối lượng giao dịch”, Kellogg nói. “Việc phức tạp hóa các chỉ số sẽ thực sự làm hỏng chuyện bởi bạn không mua bán dựa trên xu hướng giá thực tế”.

Cách “đánh” này giúp Jack linh hoạt giao dịch, ngay cả khi thị trường đang trong downtrend (xu hướng xuống) hồi năm 2022. Theo BI, anh chàng này đã lãi hơn 8 triệu USD (gần 200 tỷ đồng) từ các giao dịch trong ngày vào năm 2020 và 2021. Lợi nhuận tăng vọt giúp tổng thu nhập của Jack chạm mốc 6,5 triệu USD.

Vào thời điểm thị trường chứng khoán bật tăng, Jack “cưỡi sóng” kiếm lời, song khi thị trường bớt hưng phấn, anh chàng này chuyển sang đặt cược vào các cổ phiếu phổ biến như Bed Bath and Beyond (BBBY) và AMC (AMC). Chúng sau này đã mang lại cho anh 60.000 USD. Jack cũng giao dịch một vài cổ phiếu vốn hóa nhỏ và kiếm được tiền từ các giao dịch đơn lẻ như Intelligent Living Application Group Inc với hơn 91.000 USD.

Trước đây, Jack thường xuyên đọc tin tức để xem tại sao giá cổ phiếu có thể đi lên, đi xuống, tuy nhiên, cách đánh này dường như không còn phát huy tác dụng trong những đợt tăng giá ngắn hạn. Jack vì vậy ít tập trung vào việc theo dõi lý do tại sao một cổ phiếu tăng/giảm giá. Với anh, thời điểm lý tưởng nhất để giao dịch là trong giờ mở cửa đầu tiên của thị trường, khi mức độ biến động đạt đỉnh điểm.

Theo: BI