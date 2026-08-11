Kiểm toán việc sử dụng tài chính, vốn đầu tư công tại Bộ Nông nghiệp và Môi trường và kiểm toán tại Cục Thuế

Ông Lê Đình Thăng - Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành II và ông Lê Văn Thành - Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đồng chủ trì Hội nghị.

Ông Lê Văn Thành - Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Kiểm toán việc quản lý, sử dụng nguồn tài chính năm 2025 của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường

Theo Quyết định 1053/QĐ-KTNN của KTNN, mục tiêu kiểm toán của cuộc kiểm toán chuyên đề việc quản lý, sử dụng nguồn tài chính năm 2025 của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường là xác nhận tính trung thực, hợp lý của thông tin, số liệu tài chính của các đơn vị được kiểm toán; đánh giá việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính; việc tuân thủ pháp luật, tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, sử dụng nguồn tài chính; kiến nghị cấp có thẩm quyền hoàn thiện các cơ chế, chính sách còn bất cập; phát hiện kịp thời các sai phạm, hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân và kiến nghị xử lý theo quy định của pháp luật.

Nội dung kiểm toán là việc quản lý, sử dụng các nguồn tài chính; việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Phạm vi kiểm toán: Niên độ ngân sách 2025 và các thời kỳ trước, sau có liên quan của các đơn vị được kiểm toán.

Địa điểm kiểm toán: Tại trụ sở Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các đơn vị được kiểm toán.

Thời hạn kiểm toán: 60 ngày kể từ ngày công bố Quyết định kiểm toán.

Bà Trần Thị Phương Huyền - Trưởng phòng thuộc Kiểm toán nhà nước chuyên ngành II, Trưởng Đoàn kiểm toán.

Quang cảnh Hội nghị công bố quyết định triển khai 2 cuộc kiểm toán chuyên đề tại Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Kiểm toán công tác lập, giao và sử dụng kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025

Theo Quyết định số 1054/QĐ-KTNN, mục tiêu của cuộc kiểm toán Chuyên đề công tác lập, giao, phân bổ và sử dụng kế hoạch đầu tư công hằng năm và trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 tại Bộ Nông nghiệp và Môi trường là đánh giá việc tuân thủ pháp luật, tính kinh tế, hiệu lực và hiệu quả trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025; xác nhận tính trung thực, hợp lý của báo cáo quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành, thông tin, số liệu tài chính (vốn đầu tư, chi phí đầu tư thực hiện) của các dự án được kiểm toán chi tiết; chỉ ra các bất cập, hạn chế để kiến nghị với đơn vị được kiểm toán và các tổ chức cá nhân liên quan chấn chỉnh công tác quản lý và hoạt động của đơn vị; kiến nghị cấp có thẩm quyền hoàn thiện các cơ chế, chính sách còn bất cập; phát hiện kịp thời các sai phạm, hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan và kiến nghị xử lý theo quy định của pháp luật.

Nội dung kiểm toán: Việc lập, phân bổ, giao, điều chỉnh và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn, hằng năm; vốn đầu tư, chi phí đầu tư thực hiện các Dự án; việc tuân thủ pháp luật, chế độ quản lý đầu tư xây dựng, tài chính, kế toán và các chính sách pháp luật khác có liên quan.

Phạm vi kiểm toán: Giai đoạn 2021-2025 và các thời kỳ trước sau có liên quan; riêng đối với các dự án kiểm toán chi tiết: Từ khi triển khai thực hiện dự án đến ngày 31/7/2026 và các thời kỳ trước sau có liên quan.

Địa điểm kiểm toán: Tại trụ sở KTNN số 116 Nguyễn Chánh, Yên Hòa, Hà Nội và các đơn vị được kiểm toán.

Thời hạn kiểm toán: 60 ngày kể từ ngày công bố Quyết định kiểm toán.

Ông Nguyễn Xuân Đạt - Trưởng phòng thuộc KTNN chuyên ngành II, Trưởng Đoàn kiểm toán.

Tại Hội nghị, ông Lê Đình Thăng - Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành II - nhấn mạnh thêm các trọng tâm kiểm toán của từng chuyên đề.

Với mảng đơn vị sự nghiệp công lập, KTNN sẽ tập trung làm rõ thực trạng tổ chức, vai trò quản lý của Bộ và các Cục đối với 3 mô hình đơn vị trực thuộc; việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính ở 4 mức độ; khả năng đáp ứng nguồn thu cũng như định hướng sắp xếp, tinh gọn bộ máy trong tương lai.

Đối với chuyên đề đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025, Đoàn kiểm toán sẽ rà soát toàn bộ quy trình từ khâu lập, bổ sung đến triển khai thực hiện; đánh giá tính cân đối trong phân bổ vốn giữa các ngành, đặc biệt là các lĩnh vực trọng yếu như thủy lợi, đê điều, các dự án ODA và đề xuất tháo gỡ vướng mắc về cơ chế (nếu có).

Về phía Bộ Nông nghiệp và Môi trường, ông Lê Văn Thành cho biết sẽ sớm tham mưu lãnh đạo Bộ ban hành văn bản chỉ đạo chung tới các đơn vị được kiểm toán nhằm đảm bảo phối hợp chặt chẽ, xuyên suốt nhưng không làm ảnh hưởng đến hoạt động thường xuyên.

Bộ cũng đề xuất KTNN hỗ trợ kiến nghị tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế, chính sách bên cạnh việc hoàn thiện thủ tục.

Ông Đặng Ngọc Minh - Phó Cục trưởng Cục Thuế.

Đánh giá tác động đến thu ngân sách của việc thực hiện miễn, giảm, gia hạn thời hạn nộp thuế

Cùng ngày, Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành II Lê Đình Thăng và Phó Cục trưởng Cục Thuế Đặng Ngọc Minh đã chủ trì Hội nghị công bố Quyết định kiểm toán chuyên đề công tác thanh tra, kiểm tra thuế; miễn, giảm, gia hạn thời hạn nộp thuế; hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) giai đoạn 2023 - 2025 tại Cục Thuế.

Theo Quyết định số 1052/QĐ-KTNN, cuộc kiểm toán chuyên đề công tác thanh tra, kiểm tra thuế; miễn, giảm, gia hạn thời hạn nộp thuế; hoàn thuế GTGT giai đoạn 2023 - 2025 tại Cục Thuế với mục tiêu là đánh giá thực trạng và việc tuân thủ pháp luật quy trình nghiệp vụ trong công tác thanh tra, kiểm tra thuế, miễn, giảm, gia hạn thời hạn nộp thuế và hoàn thuế GTGT; đánh giá tác động đến thu ngân sách nhà nước của việc thực hiện các chính sách miễn, giảm, gia hạn thời hạn nộp thuế; kiến nghị cấp có thẩm quyền hoàn thiện các cơ chế, chính sách còn bất cập; phát hiện kịp thời các sai phạm, hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân và kiến nghị xử lý theo quy định của pháp luật.

Nội dung kiểm toán là công tác kiểm tra, thanh tra thuế; việc thực hiện miễn, giảm, gia hạn thời hạn nộp thuế; công tác hoàn thuế GTGT tại Cục Thuế.

Phạm vi kiểm toán: Giai đoạn 2023-2025 và các thời kỳ trước sau có liên quan.

Địa điểm kiểm toán: Tại trụ sở Cục Thuế.

Thời hạn kiểm toán: 60 ngày kể từ ngày công bố Quyết định kiểm toán.

Quang cảnh Hội nghị công bố Quyết định kiểm toán Chuyên đề công tác thanh tra, kiểm tra thuế; miễn, giảm, gia hạn thời hạn nộp thuế; hoàn thuế GTGT giai đoạn 2023 - 2025 tại Cục Thuế.

Ông Đặng Ngọc Minh - Phó Cục trưởng Cục Thuế - cho biết, Cục Thuế xác định hoạt động kiểm toán của KTNN là một nội dung quan trọng, góp phần đánh giá khách quan về việc chấp hành pháp luật, kỷ luật, kỷ cương trong quản lý tài chính công. Đồng thời giúp cơ quan thuế nhận diện những tồn tại, hạn chế, vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện trong tổ chức thực hiện chính sách và công tác quản lý.

Nội dung kiểm toán năm nay có phạm vi rộng, liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ nộp thuế, hiệu quả quản lý thu ngân sách nhà nước, cũng như yêu cầu cải cách, hiện đại hóa ngành thuế. Với tinh thần nghiêm túc, cầu thị và trách nhiệm, Cục Thuế sẽ phối hợp chặt chẽ với Đoàn kiểm toán trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Cục Thuế mong muốn Đoàn kiểm toán với kinh nghiệm chuyên môn và góc nhìn độc lập, khách quan sẽ có những đánh giá, kiến nghị cụ thể, khả thi, phù hợp với quy định và thực tiễn quản lý ngành thuế. Những ý kiến của Đoàn kiểm toán sẽ là cơ sở quan trọng để Cục Thuế tiếp tục hoàn thiện công tác quản lý, tăng cường tính công khai, minh bạch, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động và phòng ngừa rủi ro trong các lĩnh vực được kiểm toán…

Ông Minh đề nghị thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục Thuế quán triệt đầy đủ yêu cầu của cuộc kiểm toán, không để phối hợp chậm trễ ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng của cuộc kiểm toán. Đồng thời, ông đề nghị các đơn vị trực thuộc coi đây là dịp để rà soát toàn diện hơn quy trình nghiệp vụ, cơ chế phối hợp và việc tổ chức thực hiện các quy định pháp luật trong lĩnh vực được kiểm toán.

Ông Lê Đình Thăng cho biết, đây là cuộc kiểm toán chuyên đề toàn ngành của KTNN, với sự tham gia kiểm toán của các KTNN khu vực tại thuế địa phương.

Với cuộc kiểm toán này, KTNN sẽ tập trung kiểm toán công tác kiểm tra thuế. Đối với việc miễn, giảm, gia hạn thời hạn nộp thuế và hoàn thuế GTGT, ông Thăng đề nghị Đoàn đánh giá tác động của việc giảm thuế GTGT 2% thời gian qua đến thu ngân sách nhà nước, việc tuân thủ quy định về hoàn thuế GTGT, qua đó đánh giá các chính sách hiện tại đã hợp lý chưa để tìm giải pháp điều chỉnh cho phù hợp.

Ông Lê Đình Thăng đề nghị Đoàn kiểm toán và các đơn vị được kiểm toán tuân thủ nghiêm quy định về phòng, chống tham nhũng, kiểm soát quyền lực, bảo đảm trách nhiệm giải trình và chỉ cung cấp tài liệu trong đúng phạm vi kiểm toán./.