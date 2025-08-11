Kiểm tra, chấn chỉnh, chấm dứt tình trạng 'cò giấy tờ'; hoàn thành cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp xã trước 15/8/2025

Thông báo số 408/TB-VPCP ngày 8/8/2025 kết luận Phiên họp lần thứ ba của Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 - Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025.

Đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm 2025 của Ban Chỉ đạo nêu rõ: Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và cách tổ chức triển khai thời gian qua nhìn chung được các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp thực hiện khá đồng bộ, đạt được một số kết quả quan trọng bước đầu, bao gồm: (1) Nhận thức, tư duy chuyển biến tích cực; (2) hành động quyết liệt, tập trung hơn, kết quả đo đếm được; (3) phục vụ hiệu quả cho quá trình sắp xếp, vận hành bộ máy từ Trung ương đến địa phương thông suốt, hiệu quả, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Tuy nhiên, so với yêu cầu thực tiễn, các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp cần tăng tốc, bứt phá, thần tốc và táo bạo hơn nữa trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 71/NQ-CP của Chính phủ.

Mục tiêu là: (1) Bảo đảm bộ máy hệ thống chính trị vận hành hiệu lực, hiệu quả theo đúng định hướng của Trung ương; (2) góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2025 đạt từ 8,3 - 8,5%.

Ban Chỉ đạo của Chính phủ nhận định trong thời gian qua việc phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số còn một số tồn tại, hạn chế:

(1) Nhiều nhiệm vụ tại các chương trình, kế hoạch, đề án triển khai còn chậm, đến nay còn 75 nhiệm vụ quá hạn;

(2) Thể chế, chính sách thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số chưa đầy đủ, còn thiếu các văn bản hướng dẫn thi hành luật;

(3) Hạ tầng số phát triển chưa đồng đều, nhất là vùng sâu vùng xa; nhiều hệ thống thông tin chưa kết nối, chia sẻ hiệu quả; tiến độ triển khai cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia còn chậm;

(4) Nguồn lực còn bất cập: nhiều nơi chưa chủ động đăng ký kinh phí, nhân lực còn thiếu và yếu, nhất là ở cấp cơ sở;

(5) Cải cách thủ tục hành chính (TTHC) còn chậm, tỷ lệ dịch vụ công toàn trình mới đạt 39,51% (mục tiêu là 80%); công tác hỗ trợ, truyền thông còn yếu, xuất hiện tình trạng "cò làm giấy tờ";

(6) An ninh mạng, an toàn thông tin chưa được quan tâm đúng mức, còn xảy ra tình trạng lộ lọt dữ liệu, lừa đảo trực tuyến, ảnh hưởng đến niềm tin và cơ hội phát triển.

Nguyên nhân là: (1) Thiếu sự quan tâm đúng mức, quyết tâm chính trị chưa cao, vai trò chỉ đạo của người đứng đầu chưa được phát huy đầy đủ; (2) phân công nhiệm vụ chưa cụ thể, thiếu rõ ràng theo nguyên tắc "6 rõ", dẫn đến lúng túng, chồng chéo, buông lỏng trách nhiệm; (3) kỷ luật, kỷ cương chưa nghiêm, thiếu cơ chế giám sát hiệu quả, chủ yếu dựa vào báo cáo giấy tờ thay vì dữ liệu thực tế; (4) phối hợp liên ngành còn yếu, phổ biến tâm lý sợ trách nhiệm, chưa có cơ chế phối hợp hiệu quả; (5) kết nối, chia sẻ dữ liệu còn hạn chế, thiếu hệ thống KPI và công cụ quản lý trực quan, khiến việc đánh giá còn hình thức; (6) một số nhiệm vụ mới, phức tạp, chưa có tiền lệ, cần thêm thời gian nghiên cứu và sự phối hợp đa ngành.

Từ thực tế trên, Ban Chỉ đạo của Chính phủ đã đưa ra quan điểm, tư tưởng chỉ đạo triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025 như sau:

1- Cần quyết tâm cao hơn, hành động quyết liệt hơn, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm; mỗi bộ, ngành, địa phương, cơ quan, doanh nghiệp phải xác định 6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền và tổ chức thực hiện gắn với kiểm tra, giám sát.

2- Phải tăng tốc, bứt phá, thần tốc, táo bạo hơn trong triển khai, phục vụ mục tiêu vận hành bộ máy chính trị mới thông suốt, hiệu quả; chuyển từ hành chính quản lý sang hành chính phục vụ, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm.

3- Mục tiêu cụ thể là góp phần đạt tăng trưởng GDP 8,3 - 8,5% năm 2025. Việc chỉ đạo, điều hành là khâu then chốt, phải rõ người, rõ việc, nói đi đôi với làm, không đánh trống bỏ dùi, có kết quả thực chất, tạo chuyển biến rõ nét.

Ban Chỉ đạo cũng đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể cần thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2025.

Cụ thể, người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ chung như:

(1) Ưu tiên bố trí đầy đủ, kịp thời nguồn lực để hoàn thành sớm các nhiệm vụ theo chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, của Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Chỉ đạo của Chính phủ, bảo đảm tiến độ, chất lượng;

(2) Phát huy hiệu quả vai trò các Tổ Công tác giúp việc Ban Chỉ đạo của Chính phủ trong việc thành lập các đoàn công tác để đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai, kịp thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để giải quyết dứt điểm;

(3) Tổ chức thực hiện nghiêm, hiệu quả 28 nghị định về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền; vận hành đồng bộ, hiệu quả chính quyền địa phương 02 cấp;

(4) Hoàn thiện xây dựng các cơ sở dữ liệu theo lộ trình, bảo đảm "đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung" với tinh thần là bộ máy tinh gọn, dữ liệu kết nối, quản trị thông minh;

(5) Tổ chức thực hiện nghiêm, toàn diện, đồng bộ Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030;

(6) Thường xuyên phối hợp với Bộ Công an kiểm tra tổng thể hệ thống thiết bị, phần mềm, ứng dụng, bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng các hệ thống thông tin, CSDL;

(7) Chủ động xây dựng, đề xuất các nhiệm vụ, dự án khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số có mục tiêu, sản phẩm đầu ra cụ thể, khả thi, tránh dàn trải, hình thức. Ưu tiên các dự án chuyển đổi số phục vụ vận hành chính quyền địa phương 02 cấp;

(8) Triển khai đào tạo, nâng cao năng lực chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức và người dân, đảm bảo khả năng vận hành, khai thác, sử dụng hiệu quả các nền tảng số. Tiếp tục đẩy mạnh đào tạo trực tuyến trên nền tảng "Bình dân học vụ số".

Chấm dứt tình trạng "cò giấy tờ"; hoàn thành cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp xã trước 15/8/2025

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo cũng đưa ra các nhiệm vụ cụ thể mà các Bộ ngành, địa phương cần phải thực hiện như:

1- Nghiên cứu lựa chọn một tổng công trình sư về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, một tổng công trình sư về nghiệp vụ phối hợp Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công an và doanh nghiệp công nghệ để xây dựng kiến trúc và chiến lược chuyển đổi số của bộ, ngành. Hoàn thành trong tháng 9/2025;

2- Tập trung thực hiện rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC theo Nghị quyết số 66/NQ-CP bảo đảm cắt giảm ít nhất 30% thời gian giải quyết TTHC, ít nhất 30% chi phí tuân thủ TTHC, ít nhất 30% điều kiện kinh doanh và 100% TTHC được thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh trong năm 2025.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố kiểm tra, chấn chỉnh, chấm dứt tình trạng "cò làm giấy tờ" tại các Trung tâm Phục vụ hành chính công;

3- Đẩy nhanh thực hiện tái cấu trúc quy trình 100% TTHC, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, bảo đảm thống nhất, đồng bộ, phi địa giới hành chính, tiết kiệm thời gian, chi phí.

Hoàn thành cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã trước ngày 15/8/2025 và của cấp tỉnh trong năm 2025;

4- Tổ chức triển khai thực hiện TTHC thông suốt, hiệu quả, không gián đoạn khi sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 02 cấp.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố khẩn trương nghiên cứu, báo cáo Hội đồng nhân dân cấp tỉnh đẩy mạnh chính sách thu phí "0 đồng" đối với việc thực hiện TTHC trực tuyến thuộc phạm vi giải quyết của địa phương.

Phấn đấu từ 1/10/2025 chỉ tiếp nhận hồ sơ trên môi trường điện tử

Về Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06), Ban Chỉ đạo yêu cầu các Bộ ngành, địa phương:

1- Khẩn trương giải quyết, hoàn thành 45 nhiệm vụ chậm tiến độ, triển khai 30 nhiệm vụ phải hoàn thành trong 06 tháng cuối năm của Đề án 06.

Trong đó, tập trung phối hợp với Bộ Công an và các tập đoàn, doanh nghiệp được phân công rà soát, đánh giá, đẩy nhanh việc hoàn thành 11 cơ sở dữ liệu (CSDL) trọng yếu tại Kế hoạch số 02 của Ban Chỉ đạo Trung ương và 105 cơ sở dữ liệu chuyên ngành tại Nghị quyết số 71/NQ-CP theo lộ trình từ nay đến 31/12/2025.

Ưu tiên hoàn thành các cơ sở dữ liệu về hộ tịch, đất đai, các cơ sở dữ liệu liên quan đến lĩnh vực giáo dục, y tế, công thương, tài chính, nội vụ...

Đối với các CSDL liên quan đến con người của các bộ, ngành, cần tạo lập, xây dựng thống nhất trên nền tảng CSDL quốc gia về dân cư, để đảm bảo nguyên tắc "đúng - đủ - sạch - sống - kết nối thông suốt";

2- Khẩn trương rà soát, sửa đổi các quy trình nghiệp vụ để quy định việc sử dụng thông tin đã tích hợp trên VNeID thay thế bản giấy, không được yêu cầu người dân cung cấp bản giấy khi đã có dữ liệu.

Phối hợp Bộ Công an triển khai cắt giảm ngay các giấy tờ trong hồ sơ thủ tục hành chính thay thế bằng dữ liệu và giấy tờ đã tích hợp lên VNeID (hoàn thành trong tháng 8/2025); thực hiện trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua ứng dụng VNeID, bỏ việc cấp các loại giấy tờ và trả kết quả bằng bản giấy, cắt bỏ các khoản phí có liên quan đến việc sản xuất, in, cấp bản giấy (chỉ cấp bản giấy khi công dân có yêu cầu). Hoàn thành trong tháng 8/2025;

3- Tổ chức tuyên truyền để người dân chủ động xác thực, tích hợp giấy tờ vào tài khoản định danh điện tử để sử dụng khi thực hiện các giao dịch; khuyến khích người dân thực hiện 100% trên môi trường điện tử đối với 25 dịch vụ công trực tuyến toàn trình tại Kế hoạch số 02 của Ban Chỉ đạo Trung ương, phấn đấu đến ngày 01/10/2025 chỉ tiếp nhận hồ sơ trên môi trường điện tử là hình thức duy nhất .

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo Trung tâm hành chính công các cấp, bộ phận một cửa bố trí đủ phương tiện, máy móc, thiết bị và nguồn nhân lực cán bộ, công chức, đoàn viên thanh niên để hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trên môi trường trực tuyến.

Ban Chỉ đạo yêu cầu các bộ, ngành kịp thời xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các luật đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV theo lộ trình; tiếp tục rà soát, xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật có liên quan; đánh giá lại mô hình hoạt động của các quỹ tài chính nhà nước, đảm bảo hiệu quả và tránh lãng phí, tiêu cực.

Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan:

(1) Xây dựng, sửa đổi, bổ sung 04 Luật: Luật Chuyển đổi số, Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi, Luật công nghệ cao sửa đổi và Luật Chuyển giao công nghệ sửa đổi, trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV;

(2) Sửa đổi Nghị định số 82/2024/NĐ-CP quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, bảo đảm thủ tục đầu tư nhanh chóng, thuận tiện;

(3) Đề xuất giải pháp thực hiện chính sách khuyến khích cơ sở nghiên cứu, cơ sở giáo dục đào tạo, tổ chức khoa học và công nghệ thành lập, góp vốn thành lập doanh nghiệp để thương mại hóa kết quả nghiên cứu" (thực hiện quy định của Luật Thủ đô và Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo);

(4) Triển khai Chiến lược thu hút nhân tài đến năm 2030, tầm nhìn 2050. Hoàn thành trong tháng 9/2025;

(5) Xây dựng, trình ban hành Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số, hoàn thành trong tháng 8/2025;

(6) Khẩn trường xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ quy trình thủ tục xét chọn sáng kiến đột phá theo Kế hoạch hành động chiến lược;

(7) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và các bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai hạ tầng số, phủ sóng 5G toàn quốc gắn với việc thúc đẩy triển khai Internet vệ tinh; khẩn trương khắc phục tình trạng các thôn, bản lõm sóng, thiếu điện. Hằng tháng báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện;

(8) Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan tham mưu cho Chính phủ chỉ đạo các giải pháp để đạt tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong tổng sản phẩm trong nước là 20% vào cuối năm 2025;

(9) Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Nội vụ và các bộ, ngành, địa phương đề xuất danh sách tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, khen thưởng, động viên kịp thời trong Phiên họp tiếp theo của Ban Chỉ đạo của Chính phủ.

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan:

(1) Nghiên cứu xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành "Kiến trúc dữ liệu tổng thể quốc gia", "khung quản trị, quản lý dữ liệu" và "từ điển dữ liệu", hoàn thành trong tháng 8/2025;

(2) Đôn đốc các bộ, ngành xây dựng Kế hoạch chi tiết triển khai 116 CSDL quốc gia, CSDL chuyên ngành, nhất là 11 CSDL quốc gia, chuyên ngành theo Kế hoạch số 02 của Ban Chỉ đạo Trung ương;

(3) Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về thúc đẩy triển khai các giải pháp công nghệ phục vụ người dân và doanh nghiệp gắn với dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử, hoàn thành trong tháng 8/2025;

(4) Đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ thuộc Đề án 06, trong đó sớm hoàn thành 40/61 tiện ích trên nền tảng VNeID phục vụ phát triển KTXH và quản lý xã hội;

(5) Phối hợp với các bộ, ngành thực hiện cắt, giảm, đơn giản hóa đối với 324 TTHC đã có các giấy tờ được tích hợp và chia sẻ trong ứng dụng VNeID;

(6) Triển khai liên thông đơn thuốc từ các bệnh viện đến hệ thống điều phối dữ liệu y tế, nhà thuốc để tích hợp đồng bộ trên VNeID, người dân được liên thông dữ liệu đơn thuốc và nhận thuốc tại nhà; thí điểm từ tháng 9/2025 và triển khai chính thức trong tháng 10/2025;

(7) Sớm nghiên cứu, xây dựng đám mây dữ liệu (Cloud) công dân tích hợp trên nền tảng VNeID (nâng cấp lên Mức độ 3) nhằm tạo nền tảng số thống nhất để người dân thực hiện TTHC trực tuyến toàn trình một cách thuận tiện, bảo mật và hiệu quả, thúc đẩy quản lý xã hội hiện đại, văn minh;

(8) Nghiên cứu, xác định rõ thẩm quyền, cấp trình và hình thức văn bản trong quá trình xây dựng nội dung "Phát triển công dân số giai đoạn 2025 - 2030"; báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong tháng 8/2025.

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan:

(1) Khẩn trương xây dựng tiêu chí, quy chế quản lý, chế độ làm việc, đãi ngộ và quy trình tuyển dụng Tổng công trình sư, Kiến trúc sư trưởng để triển khai các hệ thống chiến lược, các sáng kiến đột phá trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định;

(2) Xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách thu hút nguồn nhân lực, nhân tài khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong và ngoài nước, có chính sách đãi ngộ đặc biệt để thu hút ít nhất 100 chuyên gia hàng đầu về nước làm việc, hoàn thành trong tháng 8/2025;

(3) Khẩn trương phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương để xây dựng, trình Chính phủ Nghị định về đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, trong đó đề xuất việc theo dõi, đánh giá công chức theo KPI (tiêu chí kết quả thực hiện nhiệm vụ của công chức) để bắt đầu thực hiện từ 01/01/2026;

(4) Tiếp tục thúc đẩy phong trào thi đua cả nước chung tay để phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo;

(5) Tăng cường theo dõi, kiểm tra công tác cải cách hành chính, kịp thời nắm bắt thông tin tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp, bảo đảm phục vụ người dân, doanh nghiệp thông suốt, hiệu quả.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng, trình ban hành: Khung chiến lược giáo dục đại học; Đề án rà soát, sắp xếp hệ thống các viện nghiên cứu trong các cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục đại học trong các viện nghiên cứu. Hoàn thành trong tháng 11/2025.

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ và 6 thành phố trực thuộc trung ương rà soát, xây dựng, phê duyệt Đề án đô thị thông minh trong tháng 8/2025 và tổ chức triển khai ngay trong năm 2025.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, các cơ quan liên quan, rà soát, tổng hợp, tính toán và báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GDP quốc gia.

Báo cáo cần làm rõ phương pháp tính, số liệu cập nhật đến hết tháng 11/2025 và đề xuất lộ trình, giải pháp nâng cao tỷ trọng này trong các năm tiếp theo. Hoàn thành trong tháng 12/2025.

Đồng thời, căn cứ đề xuất của Bộ Khoa học và Công nghệ về phương án bố trí chi ngân sách nhà nước lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số cho các bộ, cơ quan trung ương, địa phương, Bộ Tài chính đảm bảo nguồn, trình cấp có thẩm quyền bổ sung dự toán theo quy định.

Triển khai giải pháp số hóa nhằm kiểm soát hiệu quả thực phẩm, thuốc giả

Ban Chỉ đạo yêu cầu Bộ Y tế chủ trì xây dựng và triển khai giải pháp số hóa nhằm kiểm soát hiệu quả thực phẩm giả, thuốc giả, xác định đây là hai lĩnh vực trọng điểm cần tuyên chiến và xử lý triệt để. Hoàn thiện phương án và bắt đầu triển khai thí điểm tại tối thiểu 05 địa phương trong quý IV/2025; báo cáo kết quả, đề xuất nhân rộng toàn quốc trong quý II/2026.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các ngân hàng thương mại tổ chức triển khai nhanh chóng, hiệu quả, đúng đối tượng với lãi suất thấp Chương trình tín dụng 500 nghìn tỷ đồng nhằm hỗ trợ, thúc đẩy phát triển hạ tầng chiến lược và công nghệ số.

Các Bộ: Công Thương, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan sớm công bố danh mục các dự án (tên dự án, chủ đầu tư, nhu cầu vốn tín dụng,…) để có cơ sở triển khai Chương trình.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các bộ, ngành, địa phương huy động lực lượng sinh viên, học sinh tham gia các đội tình nguyện hè, hỗ trợ người dân tại cơ sở tiếp cận và sử dụng dịch vụ công trực tuyến, nền tảng số.

Các Tổ Công nghệ số cộng đồng phối hợp hướng dẫn, hỗ trợ triển khai hiệu quả tại cấp xã. Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp, báo cáo Thủ tướng trong Phiên họp tiếp theo của Ban Chỉ đạo của Chính phủ.