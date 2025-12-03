Kiểm tra điều này trên VNeID trước 15/12 để tránh bị phạt tiền

Từ ngày 15/12, người dân không tuân thủ quy định về khai báo tạm trú, tạm vắng có thể bị xử phạt. Theo Điều 10 Nghị định 282/2025/NĐ-CP, khi công an hoặc cơ quan có thẩm quyền yêu cầu kiểm tra, công dân phải xuất trình được thông tin cư trú của mình, thông qua giấy tờ hợp lệ hoặc bằng ứng dụng VNeID.

Nếu không cung cấp được thông tin khi kiểm tra, cá nhân có thể bị cảnh cáo hoặc phạt từ 500.000-1.000.000 đồng. Trường hợp vi phạm là tổ chức thì mức phạt được áp dụng gấp đôi.

VNeID là ứng dụng trực tuyến của Bộ Công an giúp tích hợp các giấy tờ truyền thống và thực hiện các thủ tục hành chính. Thông qua đó, công dân có thể kiểm tra tình hình đăng ký cư trú của bản thân, cũng như người thân một cách nhanh chóng.

Cách xem và xuất trình thông tin cư trú trên VNeID

Bước 1: Đăng nhập vào VNeID. Tại màn hình chính, chọn Ví giấy tờ.

Bước 2.1: Chọn Căn cước điện tử và nhấn Xem thông tin chi tiết.

Màn hình sẽ hiển thị đầy đủ thông tin trên thẻ căn cước cùng các mục liên quan đến cư trú gồm, nơi thường trú, nơi cư trú, nơi ở hiện tại.

Bước 2.2: Để xem hộ cho người thân, sau khi vào Ví giấy tờ, hãy kéo xuống và chọn Thông tin cư trú. Tại đây sẽ hiển thị thông tin hành chính, nơi thường trú, nơi cư trú, thông tin chủ hộ và quan hệ của bạn với chủ hộ cũng như danh sách toàn bộ thành viên trong hộ gia đình.

Bước 3: Khi làm hồ sơ, thủ tục hành chính hoặc khi cơ quan chức năng kiểm tra, hãy mở đúng phần này để xuất trình cho cán bộ.

Nếu chưa đăng ký thông tin thường trú, tạm trú, người dùng có thể đến cơ quan địa phương hoặc thực hiện ngay qua VNeID. Điều kiện cần cập nhật ứng dụng lên phiên bản mới nhất, cũng như đăng ký tài khoản định danh điện tử cấp độ 2.

Hướng dẫn đăng ký thường trú, tạm trú trên VNeID

Sau khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu trên, người dùng thực hiện tuần tự các bước sau đây.

Bước 1: Đăng nhập vào VNeID trên smartphone. Tại giao diện chính, chọn Thủ tục hành chính, tiếp tục chọn Đăng ký tạm trú hoặc Đăng ký thường trú trong số tính năng hiện ra.

Bước 2: Tại giao diện mới, nhấn nút "Tạo mới yêu cầu", sau đó chọn "Bản thân" để đăng ký thông tin cho chính mình hoặc "Khai hộ" trong trường hợp cần đăng ký giúp người khác.

Bước 3: Tiếp đó, hãy nhập các thông tin được yêu cầu vào các ô trống. Lưu ý chỉ bắt buộc điền những mục có dấu chấm đỏ, các mục còn lại có thể bỏ qua. Khi đã hoàn tất, chọn “Kiểm tra”.

Ứng dụng sẽ tự động trích xuất thông tin từ Cơ sở Dữ liệu Quốc gia như số định danh cá nhân, số điện thoại. Người dùng cần kiểm tra lại và điền thông tin về nơi thường trú hoặc tạm trú, rồi bấm “Tiếp tục”.

Ứng dụng VNeID sẽ tổng hợp và hiển thị lại toàn bộ dữ liệu người dân đã khai để xác nhận. Nếu mọi thông tin đều chính xác, kéo xuống cuối trang, tích chọn cam kết và gửi hồ sơ. Cơ quan địa phương sẽ xử lý yêu cầu và thông báo ngay trên ứng dụng khi hoàn tất.

Trong toàn bộ quá trình, nếu phát hiện thông tin không chính xác về cư trú, người dùng có thể liên hệ với công an địa phương nơi mình sinh sống hoặc gọi về số tổng đài của VNeID 19000368 để yêu cầu chỉnh sửa hoặc cập nhật lại thông tin.