Kiểm tra gần 200 điểm kinh doanh vàng

Tại họp báo cung cấp thông tin hoạt động ngành công thương do Sở Công Thương TP.HCM tổ chức, ông Nguyễn Quang Huy, Phó Chi Cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TP.HCM, cho biết nhằm thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng, Thành ủy, UBND TP và trực tiếp là Sở Công Thương, Chi cục đã ban hành và đang triển khai thực hiện các kế hoạch lớn, theo PLO.

Theo ông Huy, đối với kế hoạch kiểm tra chuyên đề về vàng năm 2025, lực lượng QLTT sẽ tiến hành kiểm tra 180 điểm kinh doanh vàng. Các nội dung sẽ kiểm tra như: chấp hành pháp luật về đăng ký kinh doanh; điều kiện kinh doanh; nguồn gốc xuất xứ; nhãn hàng hóa; sở hữu công nghiệp; thương mại điện tử và quy định về niêm yết giá.

Những ngày gần đây, không khí tại các tiệm vàng TP HCM cũng trở nên yên ắng. Lao Động dẫn lời ông Trần Duy Phương - Giám đốc Công ty Vàng bạc Đá quý Golden Fund, cho biết lượng người xếp hàng mua vàng giảm mạnh không phải vì nhu cầu xuống thấp, mà chủ yếu do doanh nghiệp giới hạn số lượng bán ra. Các công ty vàng chỉ bán 50-100 lượng mỗi ngày, mỗi người được mua 1 lượng. Sau khi đủ số lượng, họ chia khung giờ cho từng nhóm khách. Nhờ vậy không còn cảnh chen lấn, tập trung đông người trước cửa hàng như trước đây.

Chuyên gia này cũng nhận định mức chênh lệch giá giữa vàng công ty và vàng ngoài thị trường tự do đã thu hẹp đáng kể. Trước đây mua vàng SJC trong công ty, mang ra ngoài bán có thể lời 10-12 triệu đồng/lượng. Nay khoảng cách giá này gần như không còn hấp dẫn, góp phần giảm tình trạng đầu cơ, xếp hàng mua vàng bằng mọi giá.

Về nguồn cung trong thời gian tới, ông Phương cho biết thêm, dù nghị định mới được ban hành từ tháng 10/2025 cho phép nhập khẩu vàng, nhưng các doanh nghiệp phải mất vài tháng hoàn tất thủ tục xin giấy phép. Dự kiến đầu năm 2026 sẽ có những doanh nghiệp đầu tiên được phê duyệt nhập vàng.

“Số lượng nhập có thể không lớn như kỳ vọng, nhưng đủ bổ sung nguồn cung. Ngoài ra, thị trường sắp có thêm thương hiệu vàng miếng mới, giúp người tiêu dùng có thêm lựa chọn và giảm áp lực lên một vài thương hiệu như hiện nay” - ông nói.

Trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định 232/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 24/2012/NĐ-CP nhằm từng bước hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho hoạt động kinh doanh vàng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý thị trường.

Tại Kết luận 203-KL/TW ngày 4/11/2025 về tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện ở mức cao nhất mục tiêu tăng trưởng năm 2025, tạo đà vững chắc cho tăng trưởng bền vững ở mức 2 con số trong giai đoạn tới và tổng kết Nghị quyết số 05-NQ/TW, ngày 1/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Bộ Chính trị yêu cầu trước mắt tập trung chỉ đạo hoàn tất các bước chuẩn bị cho các thị trường, định chế tài chính, tiền tệ vận hành, trong đó có sàn giao dịch vàng.

(Tổng hợp)