Phát hiện hàng chục vụ vi phạm kinh doanh vàng

Theo Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Vĩnh Long, trong tháng 11, đã triển khai các nhiệm vụ, giải pháp quản lý hoạt động sản xuất, gia công, mua bán vàng trang sức, mỹ nghệ, qua đó phát hiện 41 vụ vi phạm.

Lực lượng quản lý thị trường Vĩnh Long kiểm tra cơ sở kinh doanh vàng.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng đã xử lý 40 vụ (1 vụ đang xác minh), phạt hành chính hơn 825 triệu đồng, buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với tang vật vi phạm trị giá gần 2 tỷ đồng, tịch thu, buộc tiêu hủy nhiều tang vật vi phạm.

Các hành vi vi phạm chủ yếu gồm kinh doanh vàng trang sức không rõ nguồn gốc xuất xứ, kinh doanh vàng trang sức không có nhãn, nhãn không đầy đủ…

Thời gian tới, lực lượng QLTT Vĩnh Long tiếp tục siết chặt kiểm tra, kiểm soát thị trường vàng trên địa bàn quản lý, tập trung vào các hành vi: Kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, hàng hóa nhập lậu, hàng giả mạo nhãn hiệu và ghi nhãn hàng hóa…