Sáng 22/11: Giá vàng miếng, vàng nhẫn tăng trở lại

22-11-2025 - 11:20 AM | Tài chính - ngân hàng

Sáng nay, giá vàng miếng SJC tại các nhà vàng đồng loạt tăng 600.000 đồng/lượng so với mức chốt phiên hôm qua. Giá vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu và Công ty SJC cũng tăng 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch.

Ghi nhận lúc đầu giờ sáng nay (22/11), giá vàng trong nước có xu hướng tăng trở lại sau hai phiên giảm liên tiếp.

Công ty SJC, PNJ và DOJI cùng niêm yết giá mua - bán vàng miếng SJC ở mức 148,4 - 150,4 triệu đồng/lượng, giá mua và giá bán cùng tăng 600.000 đồng/lượng so với cuối phiên hôm qua. Bảo Tín Minh Châu cũng ghi nhận mức tăng tương tự, mua - bán ở mức 148,9 - 150,4 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, giá mua - bán tại Công ty SJC niêm yết ở mức 146 – 148,5 triệu đồng/lượng, tăng 600.000 đồng so với mức đóng cửa hôm qua. DOJI niêm yết giá mua - bán ở mức 146,1 – 149,1 triệu đồng/lượng. Trong khi PNJ giữ nguyên ở mức 146,2 – 149,2 triệu đồng/lượng

Vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu mua - bán tại 147,6 - 150,6 triệu đồng/lượng, tăng 600.000 đồng so với cuối phiên hôm qua.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay đi ngang ở mức 4.065 USD/ounce. Giá vàng thế giới đã giảm gần 0,5% trong tuần qua khi kỳ vọng Fed giảm lãi suất vào tháng 12 suy yếu và đồng bạc xanh tăng lên mức cao nhất trong hơn hai tuần, khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn.

Biên bản cuộc họp tháng 10 của Fed được công bố hôm thứ Tư cho thấy cơ quan này đã cắt giảm lãi suất ngay cả khi các nhà hoạch định chính sách cảnh báo rằng việc làm như vậy có thể gây ra nguy cơ lạm phát gia tăng và mất niềm tin của công chúng vào ngân hàng trung ương.

Báo cáo việc làm bị trì hoãn cũng cho thấy bức tranh thị trường lao động Mỹ diễn biến khó đoán, với số lượng việc làm phi nông nghiệp tăng 119.000 vào tháng 10, cao hơn nhiều so với dự báo tăng 50.000, trong khi tỷ lệ thất nghiệp tăng lên mức cao nhất trong bốn năm.

