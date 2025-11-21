Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ngày 21/11: Giá vàng miếng tiếp tục giảm, Bảo Tín Minh Châu bán vàng nhẫn 150 triệu đồng/lượng

21-11-2025 - 19:12 PM | Tài chính - ngân hàng

Cuối phiên hôm nay, giá vàng miếng SJC trong nước bán ra ở mức 149,8 triệu đồng/lượng, giá vàng nhẫn dao động trong khoảng 147,9 - 150 triệu đồng/lượng.

Đóng cửa phiên giao dịch 21/11, giá vàng miếng tại các nhà vàng đồng loạt giảm 500.000 đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua. Công ty SJC, PNJ và DOJI cùng niêm yết giá mua - bán vàng miếng SJC ở mức 147,8 - 149,8 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu mua - bán ở mức 148,3 - 149,8 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, giá mua - bán tại Công ty SJC niêm yết ở mức 145,9 – 148,4 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng so với mức đóng cửa hôm qua.

PNJ niêm yết giá mua - bán ở mức 146,1 – 149,1 triệu đồng/lượng, giảm 100.000 đồng. Trong khi DOJI giữ nguyên ở mức 146,2 – 149,2 triệu đồng/lượng

Vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu giảm 800.000 đồng ở cả hai chiều, xuống mua - bán tại 147 - 150 triệu đồng/lượng.

Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng
SJC 145,4 147,9 147,8 149,8
PNJ 146,1 149,1 147,8 149,8
DoJi 146,2 149,2 147,8 149,8
Bảo Tín Minh Châu 147 150 148,3 149,8

-----------------------------------------------------

Ghi nhận lúc đầu giờ sáng nay (21/11), giá vàng trong nước vẫn chưa thay đổi so với mức đóng cửa hôm qua.

Công ty SJC, PNJ và DOJI cùng niêm yết giá mua - bán vàng miếng SJC ở mức 148,3 - 150,3 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu mua - bán ở mức 148,8 - 150,3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, giá mua - bán tại Công ty SJC niêm yết ở mức 145,9 – 148,4 triệu đồng/lượng. DOJI và PNJ niêm yết giá mua - bán ở mức 146,2 – 149,2 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu mua - bán tại 147,8 - 150,8 triệu đồng/lượng.

Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng
SJC 145,9 148,4 148,3 150,3
PNJ 146,2 149,2 148,3 150,3
DoJi 146,2 149,2 148,3 150,3
Bảo Tín Minh Châu 147,8 150,8 148,8 150,3


Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay đi ngang ở mức 4.077 USD/ounce. Giá vàng không có nhiều biến động khi các nhà đầu tư tiếp nhận báo cáo việc làm tháng 9 của Mỹ, cho thấy số liệu việc làm mạnh hơn dự kiến và làm giảm triển vọng cắt giảm lãi suất vào tháng 12.

Trong khi đó, Đồng đô la Mỹ tăng giá so với hầu hết các loại tiền tệ chính, khiến vàng - vốn định giá bằng đồng bạc xanh - trở nên đắt hơn đối với người mua ở nước ngoài.

Báo cáo được theo dõi sát sao từ Bộ Lao động Mỹ, vốn bị trì hoãn do chính phủ đóng cửa, cho thấy số lượng việc làm phi nông nghiệp trong tháng 9 tăng thêm 119.000 việc, cao hơn gấp đôi so với mức dự báo chỉ 50.000.

"Dữ liệu này về cơ bản xác nhận những gì Fed đã nêu trong cuộc họp tháng 10, một thị trường việc làm đang chậm lại nhưng vẫn ổn định. Khả năng giảm lãi suất trong tháng 12 giờ đây ngày càng thấp đi", ông Peter Grant, Phó Chủ tịch kiêm chiến lược gia kim loại cấp cao tại Zaner Metals, nhận định đồng thời cho rằng điều này đang tạo áp lực lên giá vàng.

Các nhà giao dịch hiện chỉ còn kỳ vọng khoảng 40% khả năng Fed sẽ hạ lãi suất trong tháng tới. Vàng, vốn là tài sản không sinh lời, thường có diễn biến tích cực trong môi trường lãi suất thấp.

Chiều 20/11: Đồng loạt giảm giá vàng miếng, vàng nhẫn

