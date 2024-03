Kiểm tra hành chính quán net, công an bất ngờ bắt được ổ nhóm hack Facebook để lừa đảo

Theo đó, vào khoảng 14/30 phút, ngày 21/3, Công an phường An Hải Bắc phối hợp với Đội CSHS Công an quận tiến hành kiểm tra hành chính một quán Intenet trên đường Trần Hưng Đạo. Qua kiểm tra phát hiện 3 đối tượng gồm Nguyễn Hữu Duy (SN 1998); Nguyễn Văn Sang (SN 1996) cùng Nguyễn Phước Lộc (SN 1998, cùng trú Triệu Phong, Quảng Trị) đang có hành vi sử dụng mạng máy tính để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác.

Qua làm việc ban đầu, 3 đối tượng khai nhận đã vào máy tính để hack tài khoản Facebook của một số người sau đó dùng chính tài khoản đó để gửi nhắn tin cho nhiều người quen trên Facebook đó để mượn tiền.

Khi các bị hại đồng ý chuyển tiền thì các đối tượng sử dụng một tài khoản ngân hàng ảo do các đối tượng mua trên mạng để chuyển tiền. Khi nhận được tiền, các đối tượng rút về sử dụng tiêu xài cá nhân. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của Pháp luật.