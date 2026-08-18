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Kiểm tra nhà nghỉ lúc 16 giờ, bắt bà chủ Nguyễn Thị Hậu SN 1983

| | Xã hội

Kiểm tra tại phòng nghỉ số 13 và phòng nghỉ số 15 Nhà nghỉ Phú Đạt, phát hiện 02 cặp đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm.

Công an tỉnh Nghệ An ngày 17/8/2026 cho biết, vừa bắt giữ 08 đối tượng phạm tội liên quan đến mại dâm và ma túy.

Theo đó, 16 giờ, ngày 12/8/2026 tại Nhà nghỉ Phú Đạt (xóm Long Thành, xã Hợp Minh), Công an xã Hợp Minh đồng chủ trì với Tổ CSGT địa bàn Yên Thành ( Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh) bắt quả tang Nguyễn Thị Hậu (SN: 1983, trú xóm Liên Sơn, xã Hợp Minh) - chủ nhà nghỉ Phú Đạt về hành vi “Chứa mại dâm”.

Kiểm tra tại phòng nghỉ số 13 và phòng nghỉ số 15 Nhà nghỉ Phú Đạt, phát hiện 02 cặp đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm.

Các đối tượng tại cơ quan Công an - Ảnh: Công an Nghệ An

Mở rộng điều tra, Công an xã Hợp Minh tiến hành khám xét Nhà nghỉ phát hiện, thu giữ 60 viên ma túy tổng hợp.

Bước đầu điều tra, Công an xã Hợp Minh bắt giữ Lê Anh Thế (SN: 1982, trú xóm Liên Sơn, xã Hợp Minh); Trần Xuân Đạt (SN: 2000, trú xóm Trung Hồng, xã Yên Thành) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và Nguyễn Hữu Cường (SN; 1996, trú xóm Chợ Vạc, xã Quang Đồng) về hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Hiện Công an xã Hợp Minh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Theo Trang Anh

Đời sống và pháp luật

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