Kiểm tra nhà ở của Nguyễn Thị Nga, bắt khẩn cấp Bùi Mạnh Hùng, Nguyễn Hải Nam

19-08-2025 - 09:41 AM | Xã hội

Sau khi tiến hành kiểm tra nhà ở của Nguyễn Thị Nga, công an đã bắt khẩn cấp 2 đối tượng và tạm giữ hình sự 13 người.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ vừa phát hiện và triệt xóa một ổ nhóm tổ chức đánh bạc tại xã Sơn Lương, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Theo thông tin từ cơ quan công an, vào tối 14/8/2025, tổ công tác tiến hành kiểm tra nhà ở của Nguyễn Thị Nga (SN 1980, trú tại khu Đoàn Kết, xã Sơn Lương) và bắt quả tang 11 đối tượng đang sát phạt nhau bằng hình thức chơi liêng và ba cây. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 31 triệu đồng cùng nhiều bộ bài tú lơ khơ và tang vật liên quan.

Kiểm tra nhà ở của Nguyễn Thị Nga, bắt khẩn cấp Bùi Mạnh Hùng, Nguyễn Hải Nam- Ảnh 1.

Công an tạm giữ hình sự 13 người - Ảnh: CA Phú Thọ

Quá trình điều tra, các đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội và khai rõ Bùi Mạnh Hùng (SN 1985, trú tại khu Đoàn Kết) cùng Nguyễn Hải Nam (SN 2001, trú tại khu Trung Tâm) là những người tổ chức đánh bạc. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Hùng và Nam; đồng thời tạm giữ hình sự 13 đối tượng để tiếp tục điều tra về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Đáng chú ý, trong số những người tham gia, có ba đối tượng từng có nhiều tiền án, tiền sự liên quan đến các tội “Đánh bạc”, “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” và “Tàng trữ vật liệu nổ”.

Việc kịp thời triệt phá ổ nhóm tội phạm này thể hiện quyết tâm của Công an tỉnh Phú Thọ trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.


Theo Trang Anh

doisongphapluat.nguoiduatin.vn

