Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kiểm tra phòng trọ, bắt Lê Mạnh Phúc sinh năm 1992

23-09-2025 - 08:40 AM | Xã hội

Công an kiểm tra phòng trọ và phát hiện Lê Mạnh Phúc cùng một số người khác đang có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an TP Hà Nội tối 22/9 cho biết, Công an xã Đan Phượng vừa bắt giữ đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý trong phòng trọ trên địa bàn.

Cụ thể, khoảng 10h ngày 9/9/2025, Công an xã Đan Phượng tiến hành kiểm tra hành chính một phòng trọ tại thôn 7, xã Đan Phượng. Tại đây, lực lượng công an phát hiện Lê Mạnh Phúc (SN 1992, trú xã Cổ Đô, TP Hà Nội) cùng một số người khác đang có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy.

Kiểm tra phòng trọ, bắt Lê Mạnh Phúc sinh năm 1992- Ảnh 1.

Đối tượng Lê Mạnh Phúc - Ảnh: CA Hà Nội

Trong phòng, công an thu giữ 1 bộ tẩu hút tự chế bằng chai nhựa, 1 bật lửa ga đã qua sử dụng. Các đối tượng khai nhận vừa sử dụng ma túy. Kết quả xét nghiệm nhanh cho thấy tất cả đều dương tính với chất ma túy.

Công an xã Đan Phượng đã lập biên bản, đưa các đối tượng cùng tang vật về trụ sở để điều tra.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Mạnh Phúc về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Điều 255 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) – Tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy:

Người nào tổ chức việc sử dụng trái phép chất ma túy thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm.

Phạm tội có tổ chức; đối với người dưới 18 tuổi; đối với 2 người trở lên; nhiều lần; gây tổn hại sức khỏe cho người khác… thì bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm.

Phạm tội làm chết người; đối với người dưới 13 tuổi; gây tổn hại sức khỏe cho 2 người trở lên với tỷ lệ thương tật nặng… thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.

Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 50 triệu đến 500 triệu đồng, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 đến 5 năm.


Theo Trang Anh

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hàng triệu học sinh và phụ huynh trên toàn quốc cần nắm được thông tin này

Hàng triệu học sinh và phụ huynh trên toàn quốc cần nắm được thông tin này Nổi bật

Siêu bão Ragasa di chuyển quá nhanh, ảnh hưởng nước ta rất sớm

Siêu bão Ragasa di chuyển quá nhanh, ảnh hưởng nước ta rất sớm Nổi bật

Quyết định truy tìm đối với Nguyễn Thị Hằng

Quyết định truy tìm đối với Nguyễn Thị Hằng

11:09 , 23/09/2025
Ông Lại Thế Nguyên và ông Trần Quốc Nam thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội

Ông Lại Thế Nguyên và ông Trần Quốc Nam thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội

10:43 , 23/09/2025
Hơn 300.000 cán bộ chiến sĩ, dân quân tự vệ; 8.000 phương tiện sẵn sàng ứng phó siêu bão RAGASA

Hơn 300.000 cán bộ chiến sĩ, dân quân tự vệ; 8.000 phương tiện sẵn sàng ứng phó siêu bão RAGASA

10:35 , 23/09/2025
Điều tra thông tin cô gái trẻ "tố" bị tài xế taxi sàm sỡ khi đi du lịch ở Ninh Bình

Điều tra thông tin cô gái trẻ "tố" bị tài xế taxi sàm sỡ khi đi du lịch ở Ninh Bình

10:05 , 23/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên