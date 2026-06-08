Kiến nghị bổ sung 2 ngày NGHỈ LỄ dịp QUỐC KHÁNH; giảm giờ làm việc xuống còn 40 đến 44 giờ/tuần





Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu trình bày Báo cáo tổng hợp kiến nghị của đoàn viên, người lao động, đề nghị xem xét bổ sung tăng 2 ngày nghỉ lễ dịp Quốc khánh. Ảnh Báo Lao Động

Hàng nghìn ý kiến, kiến nghị về việc làm, tiền lương, an sinh xã hội, nhà ở...

Ngày 4/6, tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kiến nghị Đảng, Nhà nước xem xét giảm thời giờ làm việc bình thường xuống còn 40-44 giờ/tuần; đồng thời bổ sung thêm 2 ngày nghỉ lễ dịp Quốc khánh 2/9 (nghỉ từ mùng 2 đến 5/9), tạo cơ hội cho người lao động được đưa con đến trường trong ngày khai giảng.

Cụ thể, trình bày Báo cáo tổng hợp kiến nghị của đoàn viên, người lao động và tổ chức Công đoàn với Đảng, Nhà nước, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, thông qua đại hội công đoàn các cấp, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn đã tiếp nhận hàng nghìn ý kiến, kiến nghị từ cơ sở, tổng hợp thành 60 nhóm vấn đề lớn liên quan đến việc làm, tiền lương, an sinh xã hội, nhà ở, điều kiện làm việc và hoạt động công đoàn.

Theo ông Ngọ Duy Hiểu, những kiến nghị này phản ánh tâm tư, nguyện vọng của gần 10 triệu đoàn viên công đoàn và hàng chục triệu người lao động cả nước trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, với yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Sự thay đổi nhanh chóng của thị trường lao động đang đặt ra nhiều vấn đề mới về việc làm, quan hệ lao động và bảo đảm an sinh xã hội, đòi hỏi hệ thống chính sách, pháp luật tiếp tục được hoàn thiện để theo kịp thực tiễn.

Bổ sung quy định về chăm sóc sức khỏe thể chất, tinh thần cho người lao động

Một trong những nội dung được Tổng Liên đoàn đặc biệt quan tâm là bổ sung các quy định về trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với bữa ăn ca; chăm sóc sức khỏe thể chất, sức khỏe tinh thần cho người lao động; xây dựng các giải pháp hỗ trợ giảm căng thẳng, phòng chống kiệt sức nghề nghiệp trong môi trường làm việc áp lực cao.

Theo Tổng Liên đoàn, cùng với tốc độ phát triển kinh tế và chuyển đổi số ngày càng mạnh mẽ, áp lực công việc đối với người lao động cũng gia tăng đáng kể.

Việc quan tâm đến sức khỏe tinh thần không chỉ góp phần bảo vệ người lao động mà còn nâng cao năng suất lao động, hiệu quả sản xuất kinh doanh và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Kiến nghị sửa đổi toàn diện Bộ luật Lao động năm 2019

Tổng Liên đoàn cũng kiến nghị sửa đổi toàn diện Bộ luật Lao động năm 2019 theo hướng phù hợp với bối cảnh mới của thị trường lao động, sự phát triển của khoa học - công nghệ, AI, kinh tế nền tảng và các mô hình việc làm mới.

Việc sửa đổi cần mở rộng phạm vi bảo vệ đối với lao động phi chính thức - khu vực đang ngày càng gia tăng nhưng vẫn còn nhiều khoảng trống về chính sách.

Đồng thời, bổ sung các quy định về mô hình làm việc linh hoạt, kết hợp trực tiếp và trực tuyến nhằm thích ứng với xu hướng chuyển đổi số và phương thức quản trị hiện đại.

Kiến nghị giảm thời giờ làm việc; bổ sung thêm 2 ngày nghỉ lễ dịp Quốc khánh

Đáng chú ý, Tổng Liên đoàn tiếp tục đề nghị nghiên cứu lộ trình giảm thời giờ làm việc bình thường xuống còn từ 40 đến 44 giờ/tuần, tiến tới tương đồng với khu vực công.

Cùng với đó là kiến nghị bổ sung thêm 2 ngày nghỉ lễ dịp Quốc khánh, kéo dài thời gian nghỉ từ ngày 2 đến ngày 5-9 hằng năm.

Theo Tổng Liên đoàn, đề xuất này không chỉ bảo đảm tốt hơn quyền được nghỉ ngơi của người lao động mà còn tạo điều kiện để các bậc phụ huynh đưa con tới trường trong dịp khai giảng năm học mới.

Việc thực hiện sẽ gắn với các giải pháp nâng cao năng suất lao động, đáp ứng yêu cầu tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững trong giai đoạn tới.

Bổ sung quy định doanh nghiệp có trách nhiệm bố trí thời gian để người lao động được nghỉ làm và hưởng nguyên lương

Một kiến nghị khác cũng nhận được sự quan tâm là bổ sung quy định doanh nghiệp có trách nhiệm bố trí thời gian để người lao động được nghỉ làm và hưởng nguyên lương nhằm học tập chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Nội dung này có thể được gắn với Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11) hằng năm nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức công dân và văn hóa tuân thủ pháp luật trong đội ngũ người lao động.

Đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội cho công nhân thuê, thuê mua

Trong lĩnh vực an sinh xã hội, Tổng Liên đoàn đề xuất đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội cho công nhân thuê hoặc thuê mua, ưu tiên bố trí trong hoặc gần các khu công nghiệp để giảm chi phí sinh hoạt, thời gian đi lại và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Đồng thời, cần có giải pháp kiểm soát tình trạng đầu cơ, mua bán chênh lệch nhà ở xã hội. Triển khai các gói tín dụng ưu đãi dài hạn giúp người lao động có nhu cầu thực sự tiếp cận nhà ở phù hợp với thu nhập.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng kiến nghị Quốc hội bổ sung nội dung xây dựng Luật Tố tụng Lao động vào Chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội khóa XVI nhằm khắc phục những hạn chế, vướng mắc đang gặp phải và hướng tới giải quyết tranh chấp lao động chuyên nghiệp, nhanh chóng và hiệu quả, phù hợp tính linh hoạt của thị trường lao động và sự khác biệt của tranh chấp lao động so với tranh chấp dân sự.

Người lao động được nghỉ, hưởng nguyên lương 11 ngày lễ

Theo Bộ luật Lao động, người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương 11 ngày lễ, Tết gồm:

Tết Dương lịch được nghỉ 1 ngày (ngày 1/1 dương lịch);

Tết Âm lịch 5 ngày;

Ngày Chiến thắng 1 ngày (ngày 30/4 dương lịch);

Ngày Quốc tế lao động 1 ngày (ngày 1/5 dương lịch);

Quốc khánh 2 ngày (ngày 2/9 dương lịch và 1 ngày liền kề trước hoặc sau);

Giỗ Tổ Hùng Vương được nghỉ 1 ngày (ngày 10/3 âm lịch).

Năm 2026, người lao động có thêm kỳ nghỉ vào Ngày Văn hóa Việt Nam

Tại kỳ họp thứ nhất vừa qua, Quốc hội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam, có hiệu lực thi hành từ 1/7/2026.

Nghị quyết quy định ngày 24/11 hàng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương.

Như vậy, năm 2026, Việt Nam có 12 ngày lễ, Tết, người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương./.