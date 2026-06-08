Thông tin mới từ Cơ quan Thuế

Thông tin từ Thuế tỉnh Gia Lai cho biết, thực hiện Công văn số 3638/CT-QLTT ngày 03/6/2026 của Cục Thuế về việc quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế sau khi bãi bỏ thủ tục hành chính số 1.010239, Thuế tỉnh Gia Lai thông tin đến các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, các đại lý thuế, tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế, cá nhân hành nghề dịch vụ thuế và các tổ chức, cá nhân có liên quan một số nội dung cần lưu ý.

Ảnh: Thuế tỉnh Gia Lai

Trước hết, theo quy định tại khoản 5 Điều 40 Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 ngày 10/12/2025 của Quốc hội, có hiệu lực từ ngày 01/7/2026, các quy định liên quan đến đại lý thuế, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế tiếp tục được điều chỉnh theo hướng phù hợp với yêu cầu cải cách thủ tục hành chính, qua đó tạo thuận lợi hơn cho người nộp thuế cũng như các tổ chức, cá nhân hành nghề dịch vụ thuế.

Bên cạnh đó, tại Điều 7 Luật Đầu tư số 143/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội, có hiệu lực từ ngày 01/7/2026, ngành nghề “Kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế” đã được đưa ra khỏi danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Đây được xem là một nội dung quan trọng nhằm tiếp tục cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đồng thời tạo môi trường thuận lợi hơn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đồng thời, Điều 11 Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-CP ngày 07/4/2026 của Chính phủ về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và các quy định liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính (có hiệu lực từ ngày 15/4/2026) cũng đã xác định rõ định hướng tiếp tục tinh gọn, đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong lĩnh vực này.

Trên cơ sở đó, tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 1109/QĐ-BTC ngày 08/5/2026 của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý thuế và hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính, thủ tục hành chính số 1.010239 đã chính thức được bãi bỏ.

Cụ thể, việc bãi bỏ thủ tục hành chính số 1.010239 bao gồm các nội dung: đăng ký cấp, cấp lại giấy xác nhận kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế; thông báo thay đổi thông tin nhân viên đại lý thuế; cũng như báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế.

Hiện nay, Cục Thuế đang dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 10/2021/TT-BTC ngày 26/01/2021 của Bộ Tài chính theo hướng tiếp tục cắt giảm các thủ tục hành chính liên quan đến đại lý thuế và nhân viên đại lý thuế. Việc bãi bỏ thủ tục hành chính nêu trên vì vậy là bước cụ thể hóa chủ trương cải cách thủ tục hành chính, góp phần giảm chi phí tuân thủ, đồng thời nâng cao tính chủ động và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong quá trình hành nghề và thực hiện nghĩa vụ thuế.

Để bảo đảm việc triển khai thống nhất các quy định mới, Thuế tỉnh Gia Lai đề nghị các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, đại lý thuế, tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế, cá nhân hành nghề dịch vụ thuế và người nộp thuế chủ động nghiên cứu, cập nhật kịp thời các quy định pháp luật có liên quan. Đồng thời tiếp tục thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về thuế, kế toán, hóa đơn, chứng từ theo đúng quy định hiện hành.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, người nộp thuế và các tổ chức, cá nhân có liên quan cần liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế quản lý để được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời.