Tin rất vui: Từ đúng hôm nay 8/6, toàn bộ người dân Việt Nam được giảm giá một dịch vụ

Giữa cao điểm du lịch hè, khi nhu cầu đi lại, về quê, du lịch cùng gia đình hoặc theo đoàn tăng mạnh, thông tin giảm giá vé tàu đang nhận được sự quan tâm của nhiều người. Theo thông báo của TRARAVICO – Công ty Vận tải đường sắt, chương trình “Giảm giá vé hè năm 2026” áp dụng đối với hành khách mua vé đi tàu từ ngày 8/6/2026 đến hết ngày 16/8/2026.

Điểm đáng chú ý là chương trình không chỉ áp dụng cho khách cá nhân mà còn có chính sách riêng cho khách đi theo nhóm, tập thể. Tuy nhiên, mức giảm không áp dụng đồng loạt cho mọi chuyến tàu, mọi ngày đi hay mọi loại chỗ, mà phụ thuộc vào mác tàu, ngày chạy, loại chỗ và thời điểm mua vé.

Ảnh minh hoạ

Mua vé của những tàu nào thì được giảm giá?

Theo thông báo của TRARAVICO, chính sách giảm giá vé cá nhân được chia theo từng mác tàu cụ thể. Một số mác tàu như QB2, SE18, SE30, SE29, SNT5 được áp dụng mức giảm 10% trong các ngày chạy nhất định. Trong đó, tàu SE18 áp dụng tất cả các ngày trong tuần; tàu QB2 áp dụng từ thứ Ba đến thứ Sáu; tàu SE30 áp dụng vào thứ Bảy, Chủ nhật, thứ Hai, thứ Ba; tàu SE29 áp dụng từ thứ Hai đến thứ Sáu; còn tàu SNT5 áp dụng vào thứ Năm, thứ Sáu và thứ Bảy hằng tuần.

Ngoài ra, các tàu SE41, SE42 cũng được giảm 10% vào thứ Hai, thứ Ba và thứ Tư hằng tuần. Với các nhóm tàu này, chính sách được ghi nhận là áp dụng cho tất cả loại chỗ.

Đáng chú ý hơn, tàu NA1 và NA2 có mức giảm 20%. Trong đó, tàu NA1 áp dụng vào thứ Bảy, Chủ nhật, thứ Hai, thứ Ba và thứ Tư hằng tuần; tàu NA2 áp dụng vào thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư và thứ Năm hằng tuần. Tuy nhiên, mức giảm 20% này chỉ áp dụng cho loại chỗ khoang 6 giường.

Danh sách cụ thể các chuyến tàu hành khách được áp dụng giảm giá (Ảnh TRARAVICO)

Điều này có nghĩa, cùng là đi tàu trong dịp hè nhưng không phải hành khách nào cũng tự động được giảm giá trong mọi trường hợp. Để hưởng ưu đãi, người dân cần kiểm tra kỹ mác tàu, ngày đi và loại chỗ trước khi đặt vé.

Trước đó, theo VTV, ngành đường sắt đã mở bán vé tàu khách hè 2026 với nhiều chính sách ưu đãi. Giai đoạn vận tải hè kéo dài từ ngày 15/5 đến hết ngày 16/8/2026, với các chính sách như giảm giá vé khứ hồi, vé tập thể và vé mua sớm trên một số hành trình.

Đi theo nhóm, mua sớm có thể được giảm sâu hơn

Không chỉ hành khách cá nhân, khách đi theo nhóm cũng có thể tiết kiệm thêm chi phí nếu chủ động lên kế hoạch sớm. Theo thông báo của TRARAVICO, chính sách giảm giá vé tập thể được tính dựa trên số lượng người mua vé và thời gian mua trước ngày đi.

Cụ thể, nhóm từ 5 đến 9 người được giảm 3% nếu mua trước từ 1 đến 19 ngày, giảm 5% nếu mua trước từ 20 ngày trở lên. Nhóm từ 10 đến 19 người được giảm 5% nếu mua trước từ 1 đến 19 ngày và giảm 7% nếu mua trước từ 20 ngày trở lên.

Ảnh Báo Chính Phủ

Với nhóm đông hơn, mức ưu đãi tiếp tục tăng. Nhóm từ 20 đến 50 người được giảm 7% nếu mua trước 1–19 ngày, giảm 9% nếu mua trước từ 20 ngày trở lên. Nhóm từ 51 đến 100 người được giảm lần lượt 9% và 11%. Đặc biệt, nhóm từ 101 người trở lên có thể được giảm 11% nếu mua trước 1–19 ngày và giảm 13% nếu mua trước từ 20 ngày trở lên.

Với các gia đình lớn, nhóm bạn, trường học, công ty hoặc đoàn du lịch, đây là thông tin đáng chú ý. Việc chốt lịch trình sớm không chỉ giúp tăng khả năng còn chỗ phù hợp mà còn có thể giúp giảm đáng kể chi phí di chuyển trong mùa cao điểm.

Bên cạnh các chương trình ưu đãi theo mùa, website Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cũng cập nhật thông tin về tính năng “Giá vé linh hoạt” trên hệ thống bán vé điện tử, với mức giảm đến 35% cho một số chặng ngắn. Điều này cho thấy giá vé tàu trong dịp hè có thể thay đổi theo hành trình, thời điểm mua và tình trạng chỗ còn trống.

Ảnh Báo Sức khoẻ và Đời sống

Theo hệ thống bán vé trực tuyến của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, hành khách có thể tra cứu giờ tàu, giá vé, thông tin đặt chỗ và mua vé trên website dsvn.vn. Ngoài ra, ngành đường sắt từng khuyến cáo hành khách nên mua vé qua các website chính thức như dsvn.vn, vetau.com.vn, mua trực tiếp tại cửa bán vé của các ga, đại lý bán vé của đường sắt hoặc qua các ứng dụng điện tử có liên kết.

Người dân cần đặc biệt cẩn trọng với các website có tên miền gần giống trang chính thức, các tài khoản mạng xã hội rao bán “vé rẻ bất thường”, “vé nội bộ”, “bao có chỗ đẹp” hoặc yêu cầu chuyển khoản vào tài khoản cá nhân không rõ ràng. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam từng khuyến cáo hành khách không mua vé từ các website không thuộc ngành đường sắt để tránh tình trạng phải trả giá cao hơn hoặc gặp rủi ro về vé.